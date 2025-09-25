Pirelli Siapkan Kompon Ban yang Lebih Keras untuk WorldSBK Aragon

Pirelli telah mengumumkan tidak akan ada ban SCQ di Aragon WorldSBK.

Pirelli logo on the side of a trailer at the 2025 Catalan MotoGP. Credit: Gold and Goose.
Pirelli logo on the side of a trailer at the 2025 Catalan MotoGP. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Pirelli telah mengumumkan alokasi ban untuk WorldSBK Aragon akhir pekan ini, dengan ban SCQ absen dari pilihan ban belakang.

Tidak ada opsi ban baru yang tersedia bagi para pebalap di Aragon akhir pekan ini, dengan varian pengembangan E0126 dari ban SCX tersedia bersama varian pengembangan E0125 dari ban SC0 dan SC0 standar di bagian belakang. Di bagian depan akan tersedia pilihan kompon standar SC1 dan SC2.

Ban SCX pengembangan hanya akan tersedia untuk sesi Superpole dan Superpole Race, jadi tidak untuk dua balapan panjang. Pada Race 1 dan Race 2, pebalap akan dibatasi pada E0125 dan SC0 – sehingga, E0126 secara efektif mengisi peran yang biasanya diisi oleh SCQ akhir pekan ini di Aragon.

Direktur Balap Motor Pirelli, Giorgio Barbier, menjelaskan bahwa kompon ban yang lebih keras dalam alokasi untuk Aragon disebabkan oleh layout sirkuit yang agresif, dikombinasikan dengan permukaan trek yang masih muda dan diperbarui pada tahun 2024; dan bahwa E0126 telah digunakan untuk perannya pada kunjungan Aragon sebelumnya.

"Sirkuit Aragon termasuk yang paling agresif dalam hal ban, terutama setelah pengaspalan ulang yang dilakukan pada tahun 2024, jadi, seperti tahun lalu, kami mengusulkan alokasi yang diarahkan untuk perlindungan yang lebih baik dari keausan," kata Barbier.

Berkat pengenalan casing baru ini, yang telah memungkinkan langkah maju yang signifikan dalam hal performa dan konsistensi di semua spesifikasi yang telah diterapkan, kami dapat menawarkan opsi yang valid bagi para pebalap WorldSBK, baik dari segi performa murni maupun konsistensi, bahkan di trek yang sulit seperti Motorland Aragon.

SCQ ekstra-lunak, yang biasanya menjadi opsi ban belakang referensi untuk kualifikasi dan Superpole Race, akan digantikan di sini oleh E0126 super-lunak, versi pengembangan dari SCX standar.

Ini bukanlah penggunaan yang sepenuhnya baru untuk spesifikasi ini; di Misano dan Magny-Cours, spesifikasi ini juga telah menjadi yang paling banyak dipilih untuk Superpole Race.

Untuk Race 1 dan Race 2, para pebalap akan dapat memilih antara dua solusi lunak: SC0 standar dan evolusi pengembangannya, E0125.

Baik E0125 maupun E0126 telah terbukti menjadi ban populer sejak diperkenalkan di Portimao dan Assen awal tahun ini, dan Barbier berpendapat bahwa popularitas keduanya akan memungkinkan Pirelli mengumpulkan lebih banyak informasi tentang performanya dalam kondisi yang lebih "berat".

"Selain statistik penggunaan, yang paling menarik perhatian kami hari ini adalah umpan balik yang sangat positif dari para pebalap: kedua solusi pengembangan ini sangat dihargai sehingga, dalam putaran di mana mereka hadir, keduanya menjadi pilihan langsung sejak sesi pertama akhir pekan," kata Barbier.

"Sirkuit Aragon, dengan aspalnya yang berat, akan menjadi tempat uji coba yang sangat baik untuk solusi pengembangan baru ini dan akan memungkinkan kami untuk mengumpulkan informasi dan data lebih lanjut tentang perilaku dan efektivitasnya."

Pirelli Siapkan Kompon Ban yang Lebih Keras untuk WorldSBK Aragon
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

MotoGP News
Bagaimana Marc Marquez Bisa Mengunci Gelar MotoGP 2025 di Motegi?
1h ago
Marc Marquez, Ducati Corse, 2025 San Marino MotoGP
WSBK News
Pirelli Siapkan Kompon Ban yang Lebih Keras untuk WorldSBK Aragon
2h ago
Pirelli logo on the side of a trailer at the 2025 Catalan MotoGP. Credit: Gold and Goose.
WSBK News
Gerloff Optimistis Menuju Putaran Aragon setelah Tes yang Produktif
2h ago
Garrett Gerloff, 2025 French WorldSBK, grid. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Yamaha "Tempatkan Satu Matanya ke 2026" saat MotoGP Menuju Asia
2h ago
Fabio Quartararo, 2025 MotoGP San Marino Grand Prix. Credit Gold and Goose.
MotoGP News
Bagnaia akan Mereplikasi Solusi dari Tes Misano untuk Putaran Motegi
3h ago
Francesco Bagnaia, 2025 San Marino MotoGP

More News

F1 News
Grosjean Kembali ke Mobil F1 Lima Tahun setelah Kecelakaan Berapinya
5h ago
Romain Grosjean
MotoGP News
"Gigi Mulai Berpikir Lagi" - Ducati Beri Peringatan ke Rival MotoGP
5h ago
Gigi Dall'Igna, Ducati Corse, 2025 MotoGP season
MotoGP News
Bezzecchi Terkejut dengan Kebangkitan Aprilia dari Pramusim yang Sulit
6h ago
Marco Bezzecchi, 2025 Japanese MotoGP
MotoGP News
Marc Marquez Anggap Isu Perubahan Nilai Gelar MotoGP Bukan di Tangannya
7h ago
Marc Marquez, 2010 125cc world champion
F1 News
Sainz Tidak Mau Bandingkan Pencapaian dengan Hamilton di Ferrari
7h ago
Carlos Sainz