Pirelli Siapkan Kompon Ban yang Lebih Keras untuk WorldSBK Aragon

Pirelli telah mengumumkan alokasi ban untuk WorldSBK Aragon akhir pekan ini, dengan ban SCQ absen dari pilihan ban belakang.

Tidak ada opsi ban baru yang tersedia bagi para pebalap di Aragon akhir pekan ini, dengan varian pengembangan E0126 dari ban SCX tersedia bersama varian pengembangan E0125 dari ban SC0 dan SC0 standar di bagian belakang. Di bagian depan akan tersedia pilihan kompon standar SC1 dan SC2.

Ban SCX pengembangan hanya akan tersedia untuk sesi Superpole dan Superpole Race, jadi tidak untuk dua balapan panjang. Pada Race 1 dan Race 2, pebalap akan dibatasi pada E0125 dan SC0 – sehingga, E0126 secara efektif mengisi peran yang biasanya diisi oleh SCQ akhir pekan ini di Aragon.

Direktur Balap Motor Pirelli, Giorgio Barbier, menjelaskan bahwa kompon ban yang lebih keras dalam alokasi untuk Aragon disebabkan oleh layout sirkuit yang agresif, dikombinasikan dengan permukaan trek yang masih muda dan diperbarui pada tahun 2024; dan bahwa E0126 telah digunakan untuk perannya pada kunjungan Aragon sebelumnya.

"Sirkuit Aragon termasuk yang paling agresif dalam hal ban, terutama setelah pengaspalan ulang yang dilakukan pada tahun 2024, jadi, seperti tahun lalu, kami mengusulkan alokasi yang diarahkan untuk perlindungan yang lebih baik dari keausan," kata Barbier.

Berkat pengenalan casing baru ini, yang telah memungkinkan langkah maju yang signifikan dalam hal performa dan konsistensi di semua spesifikasi yang telah diterapkan, kami dapat menawarkan opsi yang valid bagi para pebalap WorldSBK, baik dari segi performa murni maupun konsistensi, bahkan di trek yang sulit seperti Motorland Aragon.

SCQ ekstra-lunak, yang biasanya menjadi opsi ban belakang referensi untuk kualifikasi dan Superpole Race, akan digantikan di sini oleh E0126 super-lunak, versi pengembangan dari SCX standar.

Ini bukanlah penggunaan yang sepenuhnya baru untuk spesifikasi ini; di Misano dan Magny-Cours, spesifikasi ini juga telah menjadi yang paling banyak dipilih untuk Superpole Race.

Untuk Race 1 dan Race 2, para pebalap akan dapat memilih antara dua solusi lunak: SC0 standar dan evolusi pengembangannya, E0125.

Baik E0125 maupun E0126 telah terbukti menjadi ban populer sejak diperkenalkan di Portimao dan Assen awal tahun ini, dan Barbier berpendapat bahwa popularitas keduanya akan memungkinkan Pirelli mengumpulkan lebih banyak informasi tentang performanya dalam kondisi yang lebih "berat".

"Selain statistik penggunaan, yang paling menarik perhatian kami hari ini adalah umpan balik yang sangat positif dari para pebalap: kedua solusi pengembangan ini sangat dihargai sehingga, dalam putaran di mana mereka hadir, keduanya menjadi pilihan langsung sejak sesi pertama akhir pekan," kata Barbier.

"Sirkuit Aragon, dengan aspalnya yang berat, akan menjadi tempat uji coba yang sangat baik untuk solusi pengembangan baru ini dan akan memungkinkan kami untuk mengumpulkan informasi dan data lebih lanjut tentang perilaku dan efektivitasnya."