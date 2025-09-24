Dijelaskan: Perbedaan Motor WorldSBK 2026 Ducati Dibanding Pendahulunya

WorldSBK bersiap untuk perombakan perombakan besar pada tahun 2026. Toprak Razgatlioglu hengkang ke MotoGP, Jonathan Rea pensiun, dan Alvaro Bautista hengkang dari tim pabrikan Ducati ke Barni.

Namun, satu perubahan besar lain juga patut ditunggu. Itu datang dari Ducati, yang memperkenalkan Panigale V4 R versi 2026.

Motor tersebut akan menggantikan Panigale V4 R saat ini, yang sudah diperkenalkan pada tahun 2019, dan langsung menorehkan prestasi di WorldSBK dengan memenangkan 11 balapan pembuka musim tersebut.

Kita sudah tahu bagaimana musim 2019 berjalan bagi Ducati dan Bautista, tetapi pada tahun 2022, V4 akhirnya meraih kesuksesan bersama pembalap Spanyol tersebut, yang mengulangi prestasi tersebut pada tahun 2023.

Panigale baru akan memiliki standar yang tinggi untuk dipenuhi, dan memang membawa beberapa perubahan teknis dibandingkan V4 R saat ini.

Perubahan yang paling kentara -yang bisa kita lihat - dalam beberapa kasus, adalah komponen yang akan dimiliki V4 R bersama Panigale V4 2025. Komponen-komponen tersebut adalah sayap depan baru yang lebih besar (20 mm) dan lengan ayun dua sisi.

Sayap depan baru ini, menurut Ducati, menghasilkan peningkatan beban aerodinamis sebesar 25 persen dibandingkan motor saat ini, yang berarti "peningkatan downforce sebesar 4,8 kg pada kecepatan 270 km/jam [168 mph] dan 6 kg pada kecepatan 300 km/jam [186 mph]".

Di bagian bawah fairing terdapat saluran downwash - yang tidak ada di V4 R 2025 - terinspirasi dari teknologi MotoGP yang diperkenalkan Ducati pada tahun 2021.

Ducati menyebutnya 'corner sidepod', dan ini akan memperkenalkan aerodinamika ground effect ke World Superbike untuk pertama kalinya.

Swingarm dipadukan dengan rangka depan baru yang mengurangi kekakuan lateral hingga 40 persen dibandingkan motor saat ini.

Keduanya dirancang untuk penggunaan balap, dan Ducati mengatakan bahwa "rangka dan swingarm baru memungkinkan motor untuk menutup lintasan [garis] dengan lebih baik, juga meningkatkan traksi saat keluar tikungan dan perasaan pengendara saat berakselerasi."

Di sisi dapur pacu, motor baru ini menggunakan desain dasar yang sama dengan motor sebelumnya, tetapi menambahkan piston yang 5,1 persen lebih ringan dan poros engkol baru yang menurut Ducati memberikan "peningkatan inersia".

Kita sudah sering mendengar keluhan Nicolo Bulega tentang performa buruk motor 2025 di tikungan kecil dan kecepatan rendah, yang menurutnya terjadi karena mesinnya terlalu reaktif. Modifikasi crankshaft ini diharapkan dapat membantu, dikombinasikan dengan peningkatan traksi dari swingarm dua sisi.

Kita telah melihat versi awal V4 R 2026 spesifikasi balap di trek tahun ini, di tangan Michele Pirro di Misano dan kemudian dengan Nicolo Bulega dan Alvaro Bautista di Aragon pada akhir Agustus.

Harapannya, tentu saja, motor baru ini akan menjadi peningkatan dari yang sekarang, tetapi kita baru dapat mengukur peningkatan tersebut, dan apa artinya bagi para rival Ducati di WorldSBK, setelah uji coba musim dingin untuk musim 2026 dimulai setelah berakhirnya musim 2025.