Rea Mengungkap Dua Hal Penting untuk Kompetitif di Aragon

Memiliki sembilan kemenangan Aragon, Jonathan Rea antusias untuk membalap di sirkuit ini dengan kondisi prima tahun ini, setelah kembali dari cedera di MotorLand tahun lalu menyusul cedera ibu jarinya di Magny-Cours.

Kali ini, Rea datang dari Prancis dengan lebih positif setelah berjuang untuk posisi enam besar pada pada Race 2 di sana.

“Saya sangat menantikan Aragon, ini sirkuit yang saya nikmati – karakternya hebat dan sedikit banyak hal menarik,” kata Jonathan Rea.

“Dari bagian yang beraliran cepat, hingga bagian di mana Anda benar-benar harus menghentikan motor dan kemudian, tentu saja, trek lurus panjang yang harus dilewati.

“Hari Jumat akan sangat penting untuk memaksimalkan potensi Yamaha R1 WorldSBK kami – dan seperti yang telah kami buktikan di Magny-Cours, ketika kami dapat memulai dengan baik dan mendapatkan posisi trek lebih awal, kami bisa menjadi sangat kompetitif.

“Seperti biasa, kami sangat menekankan pada memaksimalkan putaran di hari Jumat dan fokus pada Superpole untuk mendapatkan posisi start terbaik.”

Rea dan Yamaha akan memulai dari nol di Aragon akhir pekan ini setelah melewatkan tes privat baru-baru ini di sana. Pembalap Irlandia Utara itu mengatakan bahwa ia perlu bersikap tenang dalam menghadapi akhir pekan ini.

“Sayangnya, kami melewatkan tes di sana beberapa minggu yang lalu, jadi kami akan dengan tenang menghadapi start pada hari Jumat. Namun, penting untuk cepat dan kami berharap dapat menemukan alur yang kami nikmati di Magny-Cours.

“Kita lihat saja nanti akhir pekan ini! Cuacanya sepertinya akan konsisten, jadi kami akan berusaha memaksimalkan peluang kami di Aragon.”

Locatelli berekat kembali ke lima besar

Sejak Putaran Emilia-Romagna di Misano, Andrea Locatelli menyelesaikan setiap balapan di posisi lima besar hingga Balapan 1 di Magny-Cours.

Di sana, ia memulai balapan dari posisi terakhir di grid setelah kecelakaan di Superpole dan finis di posisi kelima. Namun, ia tidak mampu mengatasi posisi grid yang buruk ini pada hari Minggu dan finis ke-12 dan P9 dalam dua balapan terakhir akhir pekan tersebut.

Pebalap Italia itu ingin mengembalikan tren positifnya di Magny-Cours dan kembali ke posisi lima besar akhir pekan ini di Aragon.

“Tren kami adalah konsisten di empat atau lima besar, terutama setelah uji coba dan beberapa akhir pekan yang kuat seperti Misano, Donington, dan Balaton,” kata Locatelli.

“Saya agak kurang beruntung memulai dari posisi belakang di Magny-Cours, tetapi kecepatannya juga bagus.

"Saya pikir kami bisa terus berjuang untuk posisi lima besar ini, meraih poin penting untuk kejuaraan di setiap balapan – memang sirkuit di Aragon berbeda, tetapi saya yakin kami bisa terus bekerja keras dan bisa menjalani akhir pekan yang baik lagi.”

Mengenai Aragon sendiri, Locatelli mengungkapkan kecintaannya pada sirkuit tersebut.

“Saya senang membalap di Aragon,” ujarnya. “Treknya menarik: cepat, mengalir, naik turun! Bagi saya, ini salah satu sirkuit terindah yang kami miliki di kalender.

“Kami akan berusaha sebaik mungkin dan terus bekerja ke arah yang benar hingga akhir musim karena kami memiliki potensi, dan peluang untuk finis ketiga di kejuaraan masih terbuka. Motivasi kami tinggi untuk meraih hasil gemilang lainnya.”