Alex Lowes Perlu Bersabar di Akhir Pekan WorldSBK Aragon

Alex Lowes ingin mengambil pendekatan "sabar" untuk mencatatkan waktu putaran di WorldSBK Aragon akhir pekan ini (26–28 September).

Lowes tiba di Aragon setelah meraih tiga podium dari tiga balapan di Magny-Cours pada awal September.

Ia memiliki rekor World Superbike yang cukup baik di Aragon, dengan total lima podium di trek Spanyol tersebut, termasuk di ketiga balapan pada tahun 2021.

Pembalap Inggris itu mengatakan bahwa ia "perlu bersabar" di beberapa titik agar dapat memanfaatkan kekuatan Bimota di area lain.

"Saya benar-benar fokus untuk menikmati akhir pekan kami di MotorLand," kata Alex Lowes. "Kami tahu bahwa target kami adalah memaksimalkan kemampuan saya dan paket kami.

Article continues below ADVERTISEMENT

"Kami tidak tahu seperti apa hasil yang bisa kami dapatkan, jadi kami harus bekerja keras mulai FP1 hari Jumat, memiliki rencana yang matang, dan kemudian melihat di mana posisi kami.

"Kami perlu bersabar di beberapa bagian lintasan dan memanfaatkan keunggulan KB998 di bagian lain. Itulah target kami untuk akhir pekan ini."

Tes "tidak terlalu baik" untuk Bassani

Berbeda dengan Lowes, Axel Bassani menghadapi putaran Aragon dengan kekhawatiran setelah tes privat yang "tidak terlalu baik" usai putaran Prancis.

Namun, pembalap Italia itu coba menghadapi akhir pekan dengan optimisme.

"Kami akan segera tiba di MotorLand Aragon, tempat kami sudah menjalani tes pada bulan Agustus," kata Bassani.

Article continues below ADVERTISEMENT

"Sejujurnya, kondisinya tidak terlalu bagus di sana, karena saya menyelesaikan tes tanpa perasaan terbaik dan saya tidak secepat yang saya inginkan. Namun, akhir pekan balapan selalu berbeda dan kami pantang menyerah.

"Saya pikir kami bisa melakukan pekerjaan dengan baik dan yang pasti akan kami lakukan adalah mencoba menyelesaikan ketiga balapan di dalam sepuluh besar dan itu akan menjadi tujuan kami.

"Mungkin sulit karena ada dua lintasan lurus yang panjang dan bagi kami ini mungkin bukan yang terbaik.

"Kami akan berjuang, seperti biasa, untuk memberikan yang terbaik di setiap sesi dan kemudian lihat apa yang terjadi."