Razgatlioglu Pecahkan Rekor Superbike COTA dengan Motor Supersport

Toprak Razgatlioglu membuat kehebohan saat ikut serta dalam uji coba BMW di COTA.

Juara dunia WorldSBK dua kali Toprak Razgatlioglu melaju lebih cepat daripada rekor Superbike MotoAmerica saat uji coba di COTA dengan BMW spek Superstock.

Megabintang Turki ini menuju gelar Superbike ketiganya di tahun 2025, sekaligus gelar keduanya bersama BMW, menjelang kepindahannya ke MotoGP tahun depan bersama Pramac Yamaha.

Di sela-sela aksi World Superbike di Magny-Cours dan seri Aragon akhir pekan depan, Razgatlioglu pergi ke Amerika minggu lalu bersama Alpha Racing untuk menyelesaikan sesi latihan bebas dengan BMW M1000RR spek standar.

Ini menandai kunjungan pertama Razgatlioglu ke Circuit of the Americas di Texas – tuan rumah seri AS Kejuaraan Dunia MotoGP – dan ia tampil mengejutkan dengan catatan waktu putarannya.

Pembalap Turki ini mengunggah di Instagram-nya bahwa ia mencatatkan waktu terbaik 2 menit 06.790 detik dengan BMW spek standar tersebut.

Catatan itu lebih cepat dari waktu pole di ajang MotoAmerica Superbike tahun ini yang diraih Cameron Beaubier yaitu 2 menit 07.078 detik.

Beaubier, yang membalap untuk BMW di seri Superbike AS, membalas unggahan Razgatlioglu dengan bercanda: "Ya ampun, Bung, pergi sana."

Pemenang World Superbike dan MotoGP, Marco Melandri, menyebut Razgatlioglu "sang raja".

Dengan tiga putaran tersisa di ajang World Superbike 2025, Razgatlioglu unggul 39 poin dari Nicolo Bulega (Ducati).

Meski memulai musim dengan lambat saat perubahan regulasi berdampak negatif ke BMW, Razgatlioglu telah meraih 18 kemenangan, sementara Bulega hanya delapan dari 27 balapan yang telah digelar sejauh ini.

Ia tak terkalahkan sejak putaran Italia di Misano pada pertengahan Juni dan belum pernah finis di bawah posisi kedua sejak balapan ketiga di Assen ketika ia berada di posisi kedelapan.

Razgatlioglu dijadwalkan untuk mengikuti tes privat bersama Yamaha dalam beberapa minggu mendatang menjelang debut publiknya di MotoGP dalam tes pasca-balapan di Valencia pada bulan November.

Ia akan berpasangan dengan Jack Miller di skuad Pramac tahun depan, sementara Miguel Oliveira telah dikaitkan dengan peran penguji di MotoGP dan kursi balap di World Superbike.

