"Itu Hubungan yang Dingin" - Rea Memilih Rival Terberatnya di WorldSBK

Jonathan Rea dan Chaz Davies bersaing memperebutkan gelar juara bersama selama empat musim berturut-turut antara 2015 dan 2018, dengan Rea memenangkan semuanya.

Selama periode tersebut, Davies memenangkan 25 balapan, dan pensiun di akhir musim 2021 sebagai pembalap dengan kemenangan terbanyak di World Superbike tanpa gelar di kelasnya.

Pembalap Wales itu finis di posisi kedua setelah Rea dalam tiga dari empat musim, gagal meraih medali perak dari Tom Sykes pada 2016 ketika Davies berada di posisi ketiga – meskipun tahun inilah Davies mencetak rekor poin terbanyaknya dengan 445.

Melihat sejarah tersebut, Rea menganggap Davies sebagai rival utama dalam kariernya.

"Tanpa ragu, Chaz Davies," ujar Jonathan Rea dalam konferensi pers khusus di Magny-Cours ketika diminta menyebutkan satu rival dalam karier World Superbike-nya.

Article continues below ADVERTISEMENT

"Dia adalah rival saya di masa keemasan saya, atau di era Superbike saya. Saya rasa jika saya tidak memenangkan tiga, empat, lima gelar juara dunia, Chaz akan tetap memenangkannya.

"Dia adalah sosok yang saya rasa mampu mengeluarkan potensi terbaik saya di trek, tetapi juga di luar trek. Saya sangat termotivasi di rumah."

"Chaz adalah pria yang profesional dan cerdas. Saya menikmati pujian di akhir pekan dan beberapa bir di Minggu malam, tetapi saya pulang dan [...] saya akan mengubah diri saya untuk kembali dan mencoba mengalahkannya lebih jauh atau membalasnya.

“Itu bagus dan Anda tidak pernah tahu – seperti Toprak [Razgatlioglu] di era ini – jika, terkadang jika tidak ada celah di sana, Chaz akan membuat celah.

“Saya harap setelah balapan kami benar-benar dapat menikmatinya bersama, karena itu adalah hubungan yang dingin – dan saya menikmatinya, sejujurnya – tetapi saya akan mengatakan dia adalah rival terberat saya dan saya sangat menikmatinya.”