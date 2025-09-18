Tes WorldSBK Jerez: Hasil Pengujian Privat Hari Rabu
Hasil lengkap dari hari kedua tes privat WorldSBK minggu ini di Jerez.
Xavi Vierge memuncaki hari kedua tes WorldSBK Jerez yang dipersingkat oleh sebagian besar pembalap dan tim karena suhu tinggi di sore hari.
Alex Lowes dari Bimota adalah satu-satunya pembalap selain Vierge yang mencatatkan waktu 1:38 detik dan menyelesaikan hari sebagai yang tercepat kedua.
Axel Bassani melengkapi tiga besar, di depan Marcel Schrotter yang menggantikan pembalap penguji BMW, Sylvain Guintoli dan Markus Reiterberger, yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk putaran terakhir Endurance World Championship akhir pekan ini, Bol d'Or di Paul Ricard.
Tetsuta Nagashima dan Tommy Bridewell sama-sama menguji untuk Honda, sementara Toprak Razgatlioglu menyelesaikan tes di urutan ketujuh tercepat, di depan Michael van der Mark di urutan kedelapan.
Xavi Fores kembali absen untuk Bimota dan menjadi yang paling lambat dari sembilan pembalap World Superbike yang berpartisipasi.
Tes WorldSBK Jerez - Laptime Hari Rabu
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Motor
|Laptime
|1
|Xavi Vierge
|ESP
|Team HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1:38.475
|2
|Alex Lowes
|GBR
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|1:38.845
|3
|Axel Bassani
|ITA
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|1:39.156
|4
|Marcel Schrotter
|GER
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|1:40.099
|5
|Tetsuta Nagashima
|JPN
|Team HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1:40.194
|6
|Tommy Bridewell
|GBR
|Honda Racing UK
|Honda CBR1000RR-R
|1:40.702
|7
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|1:41.310
|8
|Michael van der Mark
|NED
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|1:42.438
|9
|Xavi Fores
|ESP
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|1:42.553
Rekor lap tercepat WorldSBK Jerez:
- Lap tercepat: Niccolo Bulega, Ducati, 1m 37.596s (2024)
- Lap balapan tercepat: Nicolo Bulega, Ducati, 1m 38.528s (2024)