Tes WorldSBK Jerez: Hasil Pengujian Privat Hari Rabu

Hasil lengkap dari hari kedua tes privat WorldSBK minggu ini di Jerez.

Xavi Vierge, 2025 French WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
Xavi Vierge, 2025 French WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Xavi Vierge memuncaki hari kedua tes WorldSBK Jerez yang dipersingkat oleh sebagian besar pembalap dan tim karena suhu tinggi di sore hari.

Alex Lowes dari Bimota adalah satu-satunya pembalap selain Vierge yang mencatatkan waktu 1:38 detik dan menyelesaikan hari sebagai yang tercepat kedua.

Axel Bassani melengkapi tiga besar, di depan Marcel Schrotter yang menggantikan pembalap penguji BMW, Sylvain Guintoli dan Markus Reiterberger, yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk putaran terakhir Endurance World Championship akhir pekan ini, Bol d'Or di Paul Ricard.

Tetsuta Nagashima dan Tommy Bridewell sama-sama menguji untuk Honda, sementara Toprak Razgatlioglu menyelesaikan tes di urutan ketujuh tercepat, di depan Michael van der Mark di urutan kedelapan.

Xavi Fores kembali absen untuk Bimota dan menjadi yang paling lambat dari sembilan pembalap World Superbike yang berpartisipasi.

Tes WorldSBK Jerez - Laptime Hari Rabu

PosPembalapNATTimMotorLaptime
1Xavi ViergeESPTeam HRCHonda CBR1000RR-R1:38.475
2Alex LowesGBRBimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9981:38.845
3Axel BassaniITABimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9981:39.156
4Marcel SchrotterGERROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR1:40.099
5Tetsuta NagashimaJPNTeam HRCHonda CBR1000RR-R1:40.194
6Tommy BridewellGBRHonda Racing UKHonda CBR1000RR-R1:40.702
7Toprak RazgatliogluTURROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR1:41.310
8Michael van der MarkNEDROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR1:42.438
9Xavi ForesESPBimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9981:42.553

Rekor lap tercepat WorldSBK Jerez:

  • Lap tercepat: Niccolo Bulega, Ducati, 1m 37.596s (2024)
  • Lap balapan tercepat: Nicolo Bulega, Ducati, 1m 38.528s (2024)

In this article

Tes WorldSBK Jerez: Hasil Pengujian Privat Hari Rabu
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

F1 News
George Russell Absen di Sesi Media F1 GP Azerbaijan Karena Sakit
10m ago
George Russell will be absent from the F1 paddock on Thursday
MotoGP News
Miller Ungkap Ducati Pernah Berencana Membangun Mesin Inline-4
36m ago
Pramac Yamaha V4, Misano Test
MotoGP News
Rossi 'Bertemu' Prototype Yamaha V4 saat Berada di Misano
51m ago
Valentino Rossi, 2025 San Marino MotoGP
F1 News
Hamilton Berencana Menghubungi Vettel setelah Awal yang Sulit di Ferrari
1h ago
Lewis Hamilton and Sebastian Vettel
F1 News
Alpine Memiliki Tiga Kandidat Jelas untuk Kursi F1 2026
1h ago
Franco Colapinto

More News

MotoGP News
Marco Bezzecchi "Nyaris Sempurna" di Grand Prix San Marino
1h ago
Marco Bezzecchi, 2025 MotoGP San Marino Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Ungkit Kelemahan Marc Marquez, Honda Terkesan dengan Marini
1h ago
Luca Marini, 2025 MotoGP San Marino Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
WSBK Results
Tes WorldSBK Jerez: Hasil Pengujian Privat Hari Rabu
4h ago
Xavi Vierge, 2025 French WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
VR46 Siapkan "Acara Kejutan" Jelang GP Indonesia, Valentino Rossi Hadir
5h ago
Valentino Rossi
F1 Feature
Preview F1 GP Azerbaijan 2025: Menanti Magis Leclerc di Baku
22h ago
Charles Leclerc