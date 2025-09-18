Tes WorldSBK Jerez: Hasil Pengujian Privat Hari Rabu

Xavi Vierge memuncaki hari kedua tes WorldSBK Jerez yang dipersingkat oleh sebagian besar pembalap dan tim karena suhu tinggi di sore hari.

Alex Lowes dari Bimota adalah satu-satunya pembalap selain Vierge yang mencatatkan waktu 1:38 detik dan menyelesaikan hari sebagai yang tercepat kedua.

Axel Bassani melengkapi tiga besar, di depan Marcel Schrotter yang menggantikan pembalap penguji BMW, Sylvain Guintoli dan Markus Reiterberger, yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk putaran terakhir Endurance World Championship akhir pekan ini, Bol d'Or di Paul Ricard.

Tetsuta Nagashima dan Tommy Bridewell sama-sama menguji untuk Honda, sementara Toprak Razgatlioglu menyelesaikan tes di urutan ketujuh tercepat, di depan Michael van der Mark di urutan kedelapan.

Xavi Fores kembali absen untuk Bimota dan menjadi yang paling lambat dari sembilan pembalap World Superbike yang berpartisipasi.

Article continues below ADVERTISEMENT

Tes WorldSBK Jerez - Laptime Hari Rabu Pos Pembalap NAT Tim Motor Laptime 1 Xavi Vierge ESP Team HRC Honda CBR1000RR-R 1:38.475 2 Alex Lowes GBR Bimota by Kawasaki Racing Team Bimota KB998 1:38.845 3 Axel Bassani ITA Bimota by Kawasaki Racing Team Bimota KB998 1:39.156 4 Marcel Schrotter GER ROKiT BMW Motorrad BMW M1000 RR 1:40.099 5 Tetsuta Nagashima JPN Team HRC Honda CBR1000RR-R 1:40.194 6 Tommy Bridewell GBR Honda Racing UK Honda CBR1000RR-R 1:40.702 7 Toprak Razgatlioglu TUR ROKiT BMW Motorrad BMW M1000 RR 1:41.310 8 Michael van der Mark NED ROKiT BMW Motorrad BMW M1000 RR 1:42.438 9 Xavi Fores ESP Bimota by Kawasaki Racing Team Bimota KB998 1:42.553

Rekor lap tercepat WorldSBK Jerez: