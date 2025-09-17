Tes WorldSBK Jerez: Hasil Lengkap Pengujian Hari Selasa

Menuju tiga putaran terakhir WorldSBK 2025, pembalap pabrikan BMW, Bimota, Honda, dan Marc VDS Ducati hadir pada tes dua hari di Sirkuit Jerez, Spanyol.

Pemuncak klasemen Toprak Razgatlioglu mencatatkan waktu di bawah rekor resmi untuk memimpin catatan waktu dengan selisih 0,244 detik dari Sam Lowes, sementara Xavi Vierge dari Honda +1,042 detik dari pebalap BMW tersebut di posisi ketiga.

Rekan setim Razgatlioglu, Michael van der Mark, berada sedikit di belakang Vierge, sementara pebalap penguji Bimota, Javi Fores, berada di posisi keenam dengan motor Alex Lowes dan Axel Bassani.

Uji coba berlanjut pada hari Rabu, menjelang putaran Aragon pada 26-28 September. Setelah itu, akan dilanjutkan dengan kunjungan ke Estoril sebelum Jerez menjadi tuan rumah balapan penutup musim pada 17-19 Oktober.

Razgatlioglu, yang membalikkan keadaan atas Nicolo Bulega dengan memenangkan balapan kedua di Jerez tahun lalu, saat ini unggul 39 poin atas pebalap Ducati tersebut dalam perebutan gelar juara WorldSBK.

Tes WorldSBK Jerez - Hari 1, Selasa Pos Pembalap NAT Tim Lap/Gap 1 Toprak Razgatlioglu TUR BMW 1:38.442s 2 Sam Lowes GBR Ducati +0.244s 3 Xavi Vierge SPA Honda +1.042s 4 Michael Van Der Mark NED BMW +1.166s 5 Tetsuta Nagashima JPN Honda +1.980s 6 Javi Fores SPA Bimota +2.114s 7 Marcel Schrotter GER BMW +2.896s 8 Tommy Bridewell GBR Honda +2.943s 9 Ana Carrasco SPA Honda* +7.182s

*Supersport.

Rekor lap World Superbike Jerez:

Lap tercepat: Niccolo Bulega, Ducati, 1m 37.596s (2024)

Lap balap tercepat: Nicolo Bulega, Ducati, 1m 38.528s (2024)