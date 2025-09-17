Tes WorldSBK Jerez: Hasil Lengkap Pengujian Hari Selasa

Laptime selama tes WorldSBK hari Selasa di Jerez, Spanyol.

Toprak Razgatlioglu
Toprak Razgatlioglu

Menuju tiga putaran terakhir WorldSBK 2025, pembalap pabrikan BMW, Bimota, Honda, dan Marc VDS Ducati hadir pada tes dua hari di Sirkuit Jerez, Spanyol.

Pemuncak klasemen Toprak Razgatlioglu mencatatkan waktu di bawah rekor resmi untuk memimpin catatan waktu dengan selisih 0,244 detik dari Sam Lowes, sementara Xavi Vierge dari Honda +1,042 detik dari pebalap BMW tersebut di posisi ketiga.

Rekan setim Razgatlioglu, Michael van der Mark, berada sedikit di belakang Vierge, sementara pebalap penguji Bimota, Javi Fores, berada di posisi keenam dengan motor Alex Lowes dan Axel Bassani.

Uji coba berlanjut pada hari Rabu, menjelang putaran Aragon pada 26-28 September. Setelah itu, akan dilanjutkan dengan kunjungan ke Estoril sebelum Jerez menjadi tuan rumah balapan penutup musim pada 17-19 Oktober.

Razgatlioglu, yang membalikkan keadaan atas Nicolo Bulega dengan memenangkan balapan kedua di Jerez tahun lalu, saat ini unggul 39 poin atas pebalap Ducati tersebut dalam perebutan gelar juara WorldSBK.

Tes WorldSBK Jerez - Hari 1, Selasa

PosPembalapNATTimLap/Gap
1Toprak RazgatliogluTURBMW1:38.442s
2Sam LowesGBRDucati+0.244s
3Xavi ViergeSPAHonda+1.042s
4Michael Van Der MarkNEDBMW+1.166s
5Tetsuta NagashimaJPNHonda+1.980s
6Javi ForesSPABimota+2.114s
7Marcel SchrotterGERBMW+2.896s
8Tommy BridewellGBRHonda+2.943s
9Ana CarrascoSPAHonda*+7.182s

*Supersport.

Rekor lap World Superbike Jerez:

Lap tercepat: Niccolo Bulega, Ducati, 1m 37.596s (2024)

Lap balap tercepat: Nicolo Bulega, Ducati, 1m 38.528s (2024)

In this article

Toprak Razgatlioglu
Sam Lowes
Alex Lowes
Sirkuit Jerez
Tes WorldSBK Jerez: Hasil Lengkap Pengujian Hari Selasa
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

MotoGP News
Marc Marquez Fokus ke "Masa Depan" pada Tes Misano
1m ago
Marc Marquez, Misano
F1 News
Terungkap: Penyebab Kerusakan Suspensi Alonso di GP Italia
56m ago
Fernando Alonso
WSBK Results
Tes WorldSBK Jerez: Hasil Lengkap Pengujian Hari Selasa
2h ago
Toprak Razgatlioglu
MotoGP News
Dibantu Stoner, Bagnaia Temukan Sesuatu dari Tes Misano
2h ago
Francesco Bagnaia, Misano
MotoGP News
Pirelli Menyoroti Aspek Positif dari Debut Tes MotoGP di Misano
2h ago
Pirelli logo, Honda, 2025 Italian MotoGP

More News

MotoGP News
Acosta Tercepat di Tes Misano, Fokus ke Putaran Flyaway
18h ago
Pedro Acosta, Misano MotoGP Test (pic: KTM).
F1 News
Enam Venue untuk Sprint Race F1 2026 Dikonfirmasi
18h ago
Canada will feature a sprint race for the first time
WSBK News
Xavi Vierge Tinggalkan Honda WorldSBK di Akhir Musim 2025
19h ago
Xavi Vierge, 2025 Hungarian WorldSBK, media debrief. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Di Giannantonio Mencapai Semua Targetnya di Akhir Pekan San Marino
19h ago
Fabio Di Giannantonio, Franco Morbidelli, 2025 MotoGP San Marino Grand Prix, Sprint. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Miller: Yamaha Mencari "Keseimbangan Baru" dengan Motor V4
16/09/25
Jack Miller, 2025 MotoGP San Marino Grand Prix, pit box. Credit: Gold and Goose.