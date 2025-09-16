Xavi Vierge Tinggalkan Honda WorldSBK di Akhir Musim 2025

Honda telah mengumumkan bahwa mereka akan berpisah dengan Xavi Vierge di akhir musim WorldSBK 2025.

Vierge bergabung dengan Honda di awal musim World Superbike 2022 dan telah menghabiskan seluruh kariernya di WorldSBK bersama merek Jepang tersebut.

Ia telah meraih satu podium dengan CBR1000RR-R, yang diraihnya di Superpole Race di Sirkuit Indonesia 2023.

Tujuan Vierge untuk tahun 2026 masih belum pasti, dan penggantinya belum diumumkan. Namun, Jake Dixon dan Somkiat Chantra sangat digadang-gadang untuk posisi tersebut.

Rekan setim Vierge, Iker Lecuona, mengumumkan selama jeda musim panas bahwa ia akan bergabung dengan tim Aruba.it Racing Ducati musim depan untuk berpasangan dengan Nicolo Bulega.

"Honda Racing Corporation (HRC) dan pembalap Xavi Vierge akan mengakhiri kolaborasi mereka di akhir musim Kejuaraan Dunia Superbike FIM 2025," demikian pernyataan HRC, yang mengumumkan perpisahannya dengan Vierge.

"Sejak bergabung dengan Honda HRC pada tahun 2022, Vierge telah memberikan kontribusi berharga bagi proyek WorldSBK dan pengembangan CBR1000RR-R, memberikan segalanya di trek dan di garasi, selalu dengan senyum khasnya, semangat positif, dan profesionalisme yang luar biasa.

"Sebagai penantang sepuluh besar yang rutin, ia meraih hasil terbaik WorldSBK dengan finis podium di Mandalika, Indonesia, pada tahun 2023.

"Selain prestasinya di WorldSBK, Vierge juga menjadi bagian dari jajaran Honda yang berjaya di Suzuka 8 Hours yang bergengsi pada tahun 2023.

"Honda HRC mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Xavi Vierge atas kerja kerasnya selama empat musim bersama."

Vierge memiliki tiga putaran tersisa dengan seragam merah, putih, dan biru HRC, yang pertama akan berlangsung pada 26–28 September di Aragon, sebelum balapan berturut-turut di Estoril dan Jerez untuk menutup musim pada bulan Oktober.