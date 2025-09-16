Xavi Vierge Tinggalkan Honda WorldSBK di Akhir Musim 2025

Xavi Vierge akan meninggalkan tim Honda WorldSBK pada akhir musim 2025.

Xavi Vierge, 2025 Hungarian WorldSBK, media debrief. Credit: Gold and Goose.
Xavi Vierge, 2025 Hungarian WorldSBK, media debrief. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Honda telah mengumumkan bahwa mereka akan berpisah dengan Xavi Vierge di akhir musim WorldSBK 2025.

Vierge bergabung dengan Honda di awal musim World Superbike 2022 dan telah menghabiskan seluruh kariernya di WorldSBK bersama merek Jepang tersebut.

Ia telah meraih satu podium dengan CBR1000RR-R, yang diraihnya di Superpole Race di Sirkuit Indonesia 2023.

Tujuan Vierge untuk tahun 2026 masih belum pasti, dan penggantinya belum diumumkan. Namun, Jake Dixon dan Somkiat Chantra sangat digadang-gadang untuk posisi tersebut.

Rekan setim Vierge, Iker Lecuona, mengumumkan selama jeda musim panas bahwa ia akan bergabung dengan tim Aruba.it Racing Ducati musim depan untuk berpasangan dengan Nicolo Bulega.

"Honda Racing Corporation (HRC) dan pembalap Xavi Vierge akan mengakhiri kolaborasi mereka di akhir musim Kejuaraan Dunia Superbike FIM 2025," demikian pernyataan HRC, yang mengumumkan perpisahannya dengan Vierge.

"Sejak bergabung dengan Honda HRC pada tahun 2022, Vierge telah memberikan kontribusi berharga bagi proyek WorldSBK dan pengembangan CBR1000RR-R, memberikan segalanya di trek dan di garasi, selalu dengan senyum khasnya, semangat positif, dan profesionalisme yang luar biasa.

"Sebagai penantang sepuluh besar yang rutin, ia meraih hasil terbaik WorldSBK dengan finis podium di Mandalika, Indonesia, pada tahun 2023.

"Selain prestasinya di WorldSBK, Vierge juga menjadi bagian dari jajaran Honda yang berjaya di Suzuka 8 Hours yang bergengsi pada tahun 2023.

"Honda HRC mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Xavi Vierge atas kerja kerasnya selama empat musim bersama."

Vierge memiliki tiga putaran tersisa dengan seragam merah, putih, dan biru HRC, yang pertama akan berlangsung pada 26–28 September di Aragon, sebelum balapan berturut-turut di Estoril dan Jerez untuk menutup musim pada bulan Oktober.

In this article

Xavi Vierge
Honda HRC
Xavi Vierge Tinggalkan Honda WorldSBK di Akhir Musim 2025
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

WSBK News
Xavi Vierge Tinggalkan Honda WorldSBK di Akhir Musim 2025
44m ago
Xavi Vierge, 2025 Hungarian WorldSBK, media debrief. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Di Giannantonio Mencapai Semua Targetnya di Akhir Pekan San Marino
58m ago
Fabio Di Giannantonio, Franco Morbidelli, 2025 MotoGP San Marino Grand Prix, Sprint. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Miller: Yamaha Mencari "Keseimbangan Baru" dengan Motor V4
5h ago
Jack Miller, 2025 MotoGP San Marino Grand Prix, pit box. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
"Ambisi Besar" untuk Luca Marini setelah Tes Misano yang Positif
6h ago
Luca Marini, 2025 MotoGP San Marino Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Pabrikan MotoGP Bersiap untuk Debut Tes Pirelli di Misano
6h ago
Lorenzo Savadori, Pirelli banner, 2025 Italian MotoGP

More News

MotoGP News
"Seharusnya Itu Tak Terjadi" - Acosta Tentang Masalah Rantai KTM di Misano
16h ago
Pedro Acosta, KTM Factory Racing, 2025 San Marino MotoGP
F1 News
Wolff Ungkap Penyesalan dalam Penanganan Rivalitas Hamilton-Rosberg
17h ago
Hamilton and Rosberg engaged in intense F1 title battles
MotoGP News
Jorge Martin Menemukan Terobosan dengan Aprilia di Tes Misano
17h ago
Jorge Martin, Aprilia Factory Racing, 2025 San Marino MotoGP
MotoGP News
Penilaian Menyedihkan Quartararo Terkait Performa Yamaha V4
17h ago
Fabio Quartararo, Misano
WSBK News
Jonathan Rea: Kesuksesan Membuat Keputusan Pensiun Lebih Mudah
18h ago
Joanthan Rea, 2018 French WorldSBK, podium. Credit: Gold and Goose.