Jonathan Rea: Kesuksesan Membuat Keputusan Pensiun Lebih Mudah

Jonathan Rea mengatakan kesuksesan yang diraihnya membuat keputusan pensiun lebih mudah.

Joanthan Rea, 2018 French WorldSBK, podium. Credit: Gold and Goose.
Joanthan Rea, 2018 French WorldSBK, podium. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Jonathan Rea memenangkan enam gelar WorldSBK berturut-turut di era 2010-an bersama Kawasaki, dan telah memenangkan 119 kemenangan di kelas utama seri turunan produksi.

Kiprahnya bersama Yamaha, yang ia ikuti pada tahun 2024, berbanding terbalik dengan kesuksesan tersebut, dengan hanya satu podium dari satu setengah musim berseragam biru.

Kombinasi antara kesulitannya saat ini dan kenangan akan betapa kompetitifnya ia di masa lalu membuat keputusan pensiunnya "lebih mudah".

"Keputusan ini lebih mudah dibuat setelah saya meraih kesuksesan dalam karier saya, jauh lebih mudah," ujar Rea dalam konferensi pers khusus di Magny-Cours jelang putaran Prancis. 

"Saya tidak marah, saya tidak frustrasi karena saya menang lebih banyak dari yang saya harapkan. Saya memimpikan ini.

"Jadi, ini membuat keputusan lebih mudah daripada jika saya tidak sukses dan saya selalu bangun dengan perasaan marah setiap hari karena berusaha memenangkan balapan atau kejuaraan.

"Tapi memang benar, kurangnya daya saing memang menjadi faktornya, karena, seperti yang diketahui oleh pengendara motor atau olahragawan mana pun, terutama seiring bertambahnya usia, menjadi kompetitif adalah pengorbanan yang sangat besar.

"Olahraga ini telah memberi saya kehidupan yang luar biasa, saya memiliki istri dan anak-anak yang hebat di rumah, kehidupan yang menyenangkan di luar trek.

"Jadi, ketika pengorbanan itu tidak sepadan—dan ini bukan dari sudut pandang finansial, ini dari sudut pandang pemenuhan, karena saya pernah [di puncak] dan sekarang saya merasa belum mencapai potensi itu [jadi] mudah untuk membuat keputusan karena saya memiliki firasat baik sebelumnya.

"Jadi, ini saling terkait."

Jonathan Rea: Kesuksesan Membuat Keputusan Pensiun Lebih Mudah
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

MotoGP News
"Seharusnya Itu Tak Terjadi" - Acosta Tentang Masalah Rantai KTM di Misano
23m ago
Pedro Acosta, KTM Factory Racing, 2025 San Marino MotoGP
F1 News
Wolff Ungkap Penyesalan dalam Penanganan Rivalitas Hamilton-Rosberg
45m ago
Hamilton and Rosberg engaged in intense F1 title battles
MotoGP News
Jorge Martin Menemukan Terobosan dengan Aprilia di Tes Misano
56m ago
Jorge Martin, Aprilia Factory Racing, 2025 San Marino MotoGP
MotoGP News
Penilaian Menyedihkan Quartararo Terkait Performa Yamaha V4
1h ago
Fabio Quartararo, Misano
WSBK News
Jonathan Rea: Kesuksesan Membuat Keputusan Pensiun Lebih Mudah
2h ago
Joanthan Rea, 2018 French WorldSBK, podium. Credit: Gold and Goose.

More News

MotoGP Results
Tes MotoGP Misano: Hasil Akhir Pengujian Hari Senin (18:00)
2h ago
Pedro Acosta, Misano
MotoGP News
Trackhouse Update Kondisi Cedera Ai Ogura setelah Kecelakaan Misano
2h ago
Ai Ogura, Trackhouse Racing, 2025 San Marino MotoGP
F1 News
Bos Cadillac Ungkap "Target Pertama" Tim di F1, Update Mobil 2026
3h ago
Cadillac team principal Graeme Lowdon
MotoGP News
Perbandingan Yamaha V4 dengan Motor Balap Saat ini di Misano
4h ago
Augusto Fernandez, Yamaha test team, 2025 San Marino MotoGP
MotoGP News
Misano Amankan Kontrak Balapan MotoGP Sampai Musim 2031
6h ago
Marco Bezzecchi celebrates 2025 Misano Sprint win