Jonathan Rea Meluruskan Rumor Kepindahan ke Barni Ducati

Jonathan Rea mengatakan ada "fakta yang hilang" terkait rumor yang menghubungkannya dengan Barni Ducati sebelum mengumumkan pensiun.

Pebalap Irlandia Utara itu mengumumkan bulan lalu bahwa musim 2025 akan menjadi musim terakhirnya di World Superbike, sekaligus mengakhiri karier gemilangnya.

Pebalap 38 tahun itu telah memenangkan enam gelar juara dunia dan meraih 119 kemenangan balapan dalam karier yang dimulai sejak tahun 2008.

Kepindahan dari Kawasaki ke Yamaha pada tahun 2024 gagal menghidupkan kembali kesuksesan tersebut, dan Rea menjadi tokoh sentral di pasar pembalap 2026 sebelum pengumuman pengunduran dirinya.

Salah satu tim yang dikaitkan dengan Rea adalah Barni Ducati, yang kini telah memutuskan Alvaro Bautista.

Ada sejumlah rumor tentang mengapa kesepakatan ini tidak pernah terwujud, termasuk kendala bahasa antara manajemen dan Rea.

Dalam wawancara dengan GPOne akhir Agustus, bos Barni, Marco Barnabo, mengatakan timnya akan merekrut Rea jika gagal mendapatkan Bautista, yang merupakan "prioritasnya".

Ketika ditanya tentang rumor Barni menjelang putaran World Superbike Prancis, Rea mengatakan kepada WorldSBK.com: “Satu-satunya hal yang bisa saya katakan tentang itu adalah ada beberapa fakta yang hilang.

“Entah pernyataan Marco [Barnabo] tidak faktual atau artikel Anda tidak faktual, karena situasinya aneh.

“Ini adalah keputusan yang sudah lama dinantikan. Ketika saya mempertimbangkan peluang selanjutnya, saya berbicara dengan berbagai pabrikan dan tim, dan tidak ada yang benar-benar memicu semangat dan tidak ada yang saya rasa bisa membuat saya sangat kompetitif.

“Saya tidak membaca keseluruhan ceritanya, tetapi saya pikir informasi yang Anda terima dan yang saya terima sangat berbeda. Itu saja.”

Rea menikmati akhir yang solid di putaran Magny-Cours akhir pekan lalu, saat ia berjuang keras untuk mencapai posisi enam besar.

Ia hanya terpaut kurang dari satu detik dari Michael van der Mark yang berada di posisi kelima. Rea berkomentar setelahnya bahwa "jika Anda pikir saya akan pergi dengan tenang, Anda salah besar".