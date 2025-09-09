Bautista Menutup 'Bencana' WorldSBK Prancis dengan Keempat di Race 2

Akhir pekan WorldSBK Prancis menampilkan semua elemen khas akhir pekan Alvaro Bautista di tahun 2025: Insiden, kecelakaan, kualifikasi yang buruk, dan dorongan akhir balapan.

Awal akhir pekan Magny-Cours World Superbike melihat Bautista yang kesulitan mengejar kecepatan, kemudian ia melewatkan hampir seluruh FP3 karena masalah teknis sebelum kualifikasi di posisi ke-14 di Superpole dan terjebak dalam insiden di tikungan 13 pada Race 1 dengan Xavi Vierge.

Namun, Race 1 adalah momen di mana segalanya mulai membaik bagi Bautista di Magny-Cours karena ia dapat kembali ke trek setelah motornya diperbaiki di pit setelah kecelakaan untuk mengonfirmasi beberapa perubahan pengaturan yang telah ia buat sebelum balapan.

"Akhir pekan ini agak sulit bagi kami karena kami mengalami banyak masalah pada hari Jumat, feeling dengan motor kurang baik, dan kami mencoba beberapa tes," ujar Bautista kepada WorldSBK.com setelah Balapan 2.

"Juga, di FP3 saya mengalami masalah teknis dan tidak bisa melakukan FP3. Jadi, di Superpole, pengaturannya tidak terlalu membantu saya untuk menyelesaikan satu putaran.

"Sejujurnya, sebelum Balapan 1, akhir pekan itu benar-benar buruk.

"Lalu, kami melakukan modifikasi untuk Balapan 1, tetapi saya tidak bisa mencoba persis seperti pembalap lain karena saya mengalami insiden, saya harus berhenti di pit.

"Untungnya, saya bisa memulai kembali balapan – tentu saja bukan untuk mendapatkan poin, tetapi saya menggunakan balapan seperti latihan untuk memeriksa pengaturan baru. Sejujurnya, saya mulai merasa jauh lebih baik dengan motor, jadi saya cukup percaya diri untuk [hari Minggu]."

Bautista kemudian melanjutkan arah setup dari Race 1 pada Minggu pagi, tetapi kontak dengan Jonathan Rea di Superpole Race memberi DNF lainnya sehingga harus memulai dari posisi ke-14 lagi untuk Race 2.

“Saat warm-up, kami membuat langkah lebih besar ke arah itu, tetapi mungkin kami melewati batas dan kami sedikit kembali untuk Superpole Race dan perasaannya tidak terlalu buruk.

“Saya melakukan start yang baik, saya mulai bertarung sangat dekat dengan posisi keempat atau kelima, yaitu Danilo [Petrucci] – saya berada di grup itu. Tetapi saya mengalami insiden.

“Di Race 2, memulai dari belakang, satu-satunya hal yang ingin saya lakukan adalah menyelesaikan balapan, mencoba memulihkan perasaan yang baik dengan motor.

“Saya mulai merasa tidak terlalu buruk, dan, yah, saya melakukan banyak overtake, saya menikmatinya.

“Pada akhirnya, posisi keempat bukanlah posisi yang kami perjuangkan, tetapi, secara keseluruhan akhir pekan, kami harus merayakan posisi itu.”

Ia menambahkan: “Kami melakukan sedikit penyesuaian pada pengaturan dan itu memungkinkan saya untuk konsisten sejak putaran pertama [Race 2].

"Saya berada di grup di awal, semua orang menekan, tetapi ketika ban sedikit turun, saya pikir kami memiliki keuntungan, saya pikir saya bisa mengendalikannya dengan lebih baik pada saat itu.

“Juga, yang pasti, ketika motor sedikit mengurangi bobot, bagi saya sedikit lebih mudah untuk melakukan perubahan arah, dan di trek ini dengan perubahan arah yang cepat ini, saya merasa lebih baik daripada di trek lain.

“Jadi, pada akhirnya, saya mulai merasa nyaman. Saya banyak berjuang.”

Pembalap Spanyol itu menambahkan bahwa ia merasa bisa bersaing memperebutkan podium tanpa masalah yang ia alami sebelumnya di akhir pekan.

“Saya berusaha untuk tidak membuat kesalahan, tidak kehilangan waktu, dan mungkin karena itu saya kehilangan sedikit waktu di belakang pembalap lain, tetapi bahkan jika saya mencoba menyalip mereka dengan cepat, saya tidak tahu apakah saya bisa mengejar Alex [Lowes] lebih jauh – saya memang sedikit mengejarnya, tetapi hanya selangkah kecil,” ujarnya.

“Bagaimanapun, saya pikir jika saya tidak mengalami masalah di Superpole dan memulai dari depan, mungkin saja saya bisa bersaing memperebutkan podium, tetapi inilah situasinya dan kami berusaha untuk mendapatkan hasil maksimal.”