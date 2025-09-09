"P2 Hasil Maksimum" Nicolo Bulega Putus Asa Kejar Gelar WorldSBK 2025

Nicolo Bulega tertinggal 39 poin dalam perebutan gelar setelah dominasi Toprak Razgatlioglu di WorldSBK Prancis.

Nicolo Bulega, 2025 French WorldSBK, parc ferme. Credit: Gold and Goose.
Dominasi Toprak Razgatlioglu di musim 2025 mulai meresahkan Nicolo Bulega, yang mengisyaratkan mustahil mengalahkan sang juara bertahan untuk meraih gelar WorldSBK tahun ini.

Bulega memimpin perebutan gelar juara di paruh pertama musim World Superbike 2025, hingga ronde ketujuh di Donington Park, setelah memenangkan delapan balapan dalam lima ronde pertama.

Tetapi, sejak Misano, Razgatlioglu tak terkalahkan dan di Magny-Cours ia memperpanjang rentetan kemenangannya menjadi 12 balapan berturut-turut.

Pebalap Turki itu menegaskan bahwa kemenangan dominannya di Prancis diraih berkat usahanya untuk mencapai 100 persen dari awal hingga akhir, tetapi bagi Bulega, ini bukanlah hiburan jika ia tidak dapat menemukan peningkatan.

“Sejujurnya, setiap akhir pekan seperti ini: Saya mencoba untuk memaksimalkan kemampuan yang ada dan akhir pekan ini juga merupakan hasil maksimal,” ujar Nicolo Bulega kepada WorldSBK.com setelah Race 2 di Magny-Cours. 

"Apa yang bisa saya katakan? Kami selalu berusaha untuk meningkatkan diri, tetapi saat ini, itu sulit."

Bulega merasa telah memaksimalkan potensi Panigale V4 R, tetapi Razgatlioglu dan BMW M1000 RR telah berkembang melampaui dirinya dan Ducati.

“Yang pasti, ini tidak mudah karena kami memulai kejuaraan ini untuk mencoba memenangkan kejuaraan ini atau setidaknya berjuang untuk memenangkan kejuaraan ini,” ujarnya.

“Namun, saat ini, tidak mungkin untuk bersaing karena BMW dan Toprak [Razgatlioglu], mereka telah menemukan sesuatu dan mereka jauh lebih cepat di balapan terakhir dibandingkan awal musim.

“Bagi kami, sekarang setelah kami menggunakan 100 persen paket kami, sulit untuk bersaing dengan mereka.”

Ia menambahkan: “Yang pasti saya akan berusaha hingga balapan terakhir. Namun saat ini, untuk memikirkan memenangkan balapan, kami harus memikirkan terlebih dahulu bagaimana kami dapat meningkatkan diri.

“Saat ini, kami telah mencoba banyak hal untuk meningkatkan diri, tetapi itu tidak mungkin. Kami pasti tidak akan pernah menyerah, tetapi kami membutuhkan sesuatu.”

