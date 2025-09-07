Klasemen WorldSBK 2025 setelah Race 2 Putaran Magny-Cours

Toprak Razgatlioglu menjaga keunggulannya di klasemen setelah meraih kemenangan ke-12 berturut-turut pada Race 2 di Magny-Cours.

Keunggulannya kini 39 poin atas Nicolo Bulega, yang meraih tiga medali perak dari Prancis.

Perebutan posisi ketiga klasemen kembali diramaikan oleh Alvaro Bautista setelah finis keempat di Race 2. Tetapi ia masih berada di posisi lima klasemen, dan tertinggal 30 poin dari Danilo Petrucci yang finis kedelapan pada Race 2. Andrea Locatelli mempertahankan posisi keempat klasemen.

Klasemen WorldSBK 2025 - Magny-Cours - Race 2 Pos Pembalap NAT Tim Motor Poin 1 Toprak Razgatlioglu TUR ROKiT BMW Motorrad BMW M1000 RR 469 2 Nicolo Bulega ITA Aruba.it Racing Ducati Ducati Panigale V4 R 430 3 Danilo Petrucci ITA Barni Spark Racing Ducati Panigale V4 R 260 4 Andrea Locatelli ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha R1 236 5 Alvaro Bautista ESP Aruba.it Racing Ducati Ducati Panigale V4 R 230 6 Sam Lowes GBR Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4 R 163 7 Alex Lowes GBR Bimota by Kawasaki Racing Team Bimota KB998 144 8 Xavi Vierge ESP Team HRC Honda CBR1000RR-R 122 9 Axel Bassani ITA Bimota by Kawasaki Racing Team Bimota KB998 99 10 Dominique Aegerter SUI GYTR GRT Yamaha Yamaha R1 92 11 Andrea Iannone ITA Team Go Eleven Ducati Panigale V4 R 91 12 Iker Lecuona ESP Team HRC Honda CBR1000RR-R 90 13 Remy Gardner AUS GYTR GRT Yamaha Yamaha R1 89 14 Michael van der Mark NED ROKiT BMW Motorrad BMW M1000 RR 86 15 Scott Redding GBR MGM Bonovo Ducati Panigale V4 R 76 16 Garrett Gerloff USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 72 17 Yari Montella ITA Barni Spark Racing Ducati Panigale V4 R 64 18 Jonathan Rea GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha R1 50 19 Ryan Vickers GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R 30 20 Bahattin Sofuoglu TUR Motoxracing Yamaha Yamaha R1 23 21 Tarran Mackenzie GBR MGM Bonovo Ducati Panigale V4 R 20 22 Michael Ruben Rinaldi ITA Motoxracing Yamaha Yamaha R1 10 23 Tito Rabat ESP Petronas MIE Racing Team Honda CBR1000RR-R 6 24 Sergio Garcia ESP Team HRC Honda CBR1000RR-R 6 25 Tetsuta Nagashima JPN Team HRC Honda CBR1000RR-R 2 26 Zaqhwan Zaidi MAS Petronas MIE Racing Team Honda CBR1000RR-R 1 27 Jason O'Halloran AUS Pata Maxus Yamaha Yamaha R1 0 28 Gabriele Ruiu ITA Bmax BMW M1000 RR 0 29 Ivo Lopes POR Petronas MIE Racing Team Honda CBR1000RR-R 0 30 Tommy Bridewell GBR Honda Racing UK Honda CBR1000RR-R 0