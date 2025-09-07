Klasemen WorldSBK 2025 setelah Race 2 Putaran Magny-Cours

Klasemen WorldSBK 2025 setelah Race 2 putaran Prancis, putaran kesembilan musim di Magny-Cours.

Toprak Razgatlioglu, 2025 French WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Toprak Razgatlioglu menjaga keunggulannya di klasemen setelah meraih kemenangan ke-12 berturut-turut pada Race 2 di Magny-Cours.

Keunggulannya kini 39 poin atas Nicolo Bulega, yang meraih tiga medali perak dari Prancis.

Perebutan posisi ketiga klasemen kembali diramaikan oleh Alvaro Bautista setelah finis keempat di Race 2. Tetapi ia masih berada di posisi lima klasemen, dan tertinggal 30 poin dari Danilo Petrucci yang finis kedelapan pada Race 2. Andrea Locatelli mempertahankan posisi keempat klasemen.

Klasemen WorldSBK 2025 - Magny-Cours - Race 2

PosPembalapNATTimMotorPoin
1Toprak RazgatliogluTURROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR469
2Nicolo BulegaITAAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R430
3Danilo PetrucciITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R260
4Andrea LocatelliITAPata Maxus YamahaYamaha R1236
5Alvaro BautistaESPAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R230
6Sam LowesGBRMarc VDS Racing TeamDucati Panigale V4 R163
7Alex LowesGBRBimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB998144
8Xavi ViergeESPTeam HRCHonda CBR1000RR-R122
9Axel BassaniITABimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB99899
10Dominique AegerterSUIGYTR GRT YamahaYamaha R192
11Andrea IannoneITATeam Go ElevenDucati Panigale V4 R91
12Iker LecuonaESPTeam HRCHonda CBR1000RR-R90
13Remy GardnerAUSGYTR GRT YamahaYamaha R189
14Michael van der MarkNEDROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR86
15Scott ReddingGBRMGM BonovoDucati Panigale V4 R76
16Garrett GerloffUSAKawasaki WorldSBK TeamKawasaki ZX-10RR72
17Yari MontellaITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R64
18Jonathan ReaGBRPata Maxus YamahaYamaha R150
19Ryan VickersGBRMotocorsa RacingDucati Panigale V4 R30
20Bahattin SofuogluTURMotoxracing YamahaYamaha R123
21Tarran MackenzieGBRMGM BonovoDucati Panigale V4 R20
22Michael Ruben RinaldiITAMotoxracing YamahaYamaha R110
23Tito RabatESPPetronas MIE Racing TeamHonda CBR1000RR-R6
24Sergio GarciaESPTeam HRCHonda CBR1000RR-R6
25Tetsuta NagashimaJPNTeam HRCHonda CBR1000RR-R2
26Zaqhwan ZaidiMASPetronas MIE Racing TeamHonda CBR1000RR-R1
27Jason O'HalloranAUSPata Maxus YamahaYamaha R10
28Gabriele RuiuITABmaxBMW M1000 RR0
29Ivo LopesPORPetronas MIE Racing TeamHonda CBR1000RR-R0
30Tommy BridewellGBRHonda Racing UKHonda CBR1000RR-R0

