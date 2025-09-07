Klasemen WorldSBK 2025 setelah Race 2 Putaran Magny-Cours
Klasemen WorldSBK 2025 setelah Race 2 putaran Prancis, putaran kesembilan musim di Magny-Cours.
Toprak Razgatlioglu menjaga keunggulannya di klasemen setelah meraih kemenangan ke-12 berturut-turut pada Race 2 di Magny-Cours.
Keunggulannya kini 39 poin atas Nicolo Bulega, yang meraih tiga medali perak dari Prancis.
Perebutan posisi ketiga klasemen kembali diramaikan oleh Alvaro Bautista setelah finis keempat di Race 2. Tetapi ia masih berada di posisi lima klasemen, dan tertinggal 30 poin dari Danilo Petrucci yang finis kedelapan pada Race 2. Andrea Locatelli mempertahankan posisi keempat klasemen.
Klasemen WorldSBK 2025 - Magny-Cours - Race 2
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Motor
|Poin
|1
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|469
|2
|Nicolo Bulega
|ITA
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|430
|3
|Danilo Petrucci
|ITA
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|260
|4
|Andrea Locatelli
|ITA
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|236
|5
|Alvaro Bautista
|ESP
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|230
|6
|Sam Lowes
|GBR
|Marc VDS Racing Team
|Ducati Panigale V4 R
|163
|7
|Alex Lowes
|GBR
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|144
|8
|Xavi Vierge
|ESP
|Team HRC
|Honda CBR1000RR-R
|122
|9
|Axel Bassani
|ITA
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|99
|10
|Dominique Aegerter
|SUI
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|92
|11
|Andrea Iannone
|ITA
|Team Go Eleven
|Ducati Panigale V4 R
|91
|12
|Iker Lecuona
|ESP
|Team HRC
|Honda CBR1000RR-R
|90
|13
|Remy Gardner
|AUS
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|89
|14
|Michael van der Mark
|NED
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|86
|15
|Scott Redding
|GBR
|MGM Bonovo
|Ducati Panigale V4 R
|76
|16
|Garrett Gerloff
|USA
|Kawasaki WorldSBK Team
|Kawasaki ZX-10RR
|72
|17
|Yari Montella
|ITA
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|64
|18
|Jonathan Rea
|GBR
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|50
|19
|Ryan Vickers
|GBR
|Motocorsa Racing
|Ducati Panigale V4 R
|30
|20
|Bahattin Sofuoglu
|TUR
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|23
|21
|Tarran Mackenzie
|GBR
|MGM Bonovo
|Ducati Panigale V4 R
|20
|22
|Michael Ruben Rinaldi
|ITA
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|10
|23
|Tito Rabat
|ESP
|Petronas MIE Racing Team
|Honda CBR1000RR-R
|6
|24
|Sergio Garcia
|ESP
|Team HRC
|Honda CBR1000RR-R
|6
|25
|Tetsuta Nagashima
|JPN
|Team HRC
|Honda CBR1000RR-R
|2
|26
|Zaqhwan Zaidi
|MAS
|Petronas MIE Racing Team
|Honda CBR1000RR-R
|1
|27
|Jason O'Halloran
|AUS
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|0
|28
|Gabriele Ruiu
|ITA
|Bmax
|BMW M1000 RR
|0
|29
|Ivo Lopes
|POR
|Petronas MIE Racing Team
|Honda CBR1000RR-R
|0
|30
|Tommy Bridewell
|GBR
|Honda Racing UK
|Honda CBR1000RR-R
|0