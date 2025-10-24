Tardozzi: Pemulihan Marc Marquez "Lebih Penting" dari Tes Valencia

Pemulihan cedera Marc Marquez "lebih penting" daripada turun di tes MotoGP Valencia, tegas Davide Tardozzi.

Marc Marquez speaks with Davide Tardozzi, Marco Rigamonti, 2025 MotoGP Austrian Grand Prix, parc ferme. Credit: Gold and Goose.
Marc Marquez speaks with Davide Tardozzi, Marco Rigamonti, 2025 MotoGP Austrian Grand Prix,…
© Gold & Goose

Konfirmasi ketidakhadiran Marc Marquez di dua putaran terakhir MotoGP 2025, dan juga tes pasca-balapan di Valencia, tentu merupakan pukulan telak bagi Ducati, tetapi bos tim pabrikan Davide Tardozzi menegaskan bahwa pemulihan cedera pembalap Spanyol itu "lebih penting".

Marquez absen di sisa tahun 2025 saat ia melanjutkan pemulihan cedera bahu di Grand Prix Indonesia setelah ditabrak Marco Bezzecchi di lap pembuka. Ini termasuk tes pertama tahun 2026 di Valencia dua hari setelah putaran terakhir tahun 2025, yang juga merupakan tes resmi terakhir sebelum tes Sepang Februari mendatang.

Dengan tes Sepang yang dijadwalkan hanya sekitar dua minggu sebelum tes Buriram yang menutup pra-musim, dan satu bulan sebelum putaran pertama di Thailand, tes Valencia akan sangat penting bagi pabrikan MotoGP untuk arah pengembangan mereka tahun depan, terutama bagi Ducati mengingat kesulitan yang dihadapi Francesco Bagnaia di tahun 2025 yang menyebabkan ia kehilangan poin di tiga putaran terakhir, dan inkonsistensi Fabio Di Giannantonio tahun ini.

Mengingat kekuatan Marquez dibandingkan dengan pembalap pabrikan Ducati lainnya – Bagnaia dan Di Giannantonio yang telah disebutkan sebelumnya, serta rookie 2025 Fermin Aldeguer yang telah mengendarai Ducati 2024 tahun ini – masukannya terhadap pengembangan motor 2026 dapat dianggap sangat berharga, dan oleh karena itu ketidakhadirannya di tes Valencia akan berdampak besar pada harapan Ducati di tahun 2026.

Namun, Manajer Tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, menegaskan bahwa lebih penting bagi Marquez untuk pulih sepenuhnya dari cedera bahunya sebelum kembali membalap di MotoGP daripada membalap di tes Valencia.

“Sayang sekali kami tidak bisa menghadirkan Marc [Marquez] di sana [tes Valencia], tetapi yang lebih penting adalah ia pulih 100 persen dari cederanya,” kata Tardozzi kepada siaran MotoGP World Feed saat FP1 di Sepang.

“Jadi, kami sangat mengenal Marc; kami kehilangan sesuatu karena ketidakhadirannya, tetapi kami yakin ia akan pulih sepenuhnya dari tes pertama tahun 2026 di Malaysia.

“Kehadiran Marc selalu menjadi nilai tambah.”

Bulega akan menguji di Jerez

Marquez sejauh ini digantikan oleh Michele Pirro selama absennya di tim Ducati Lenovo Team, tetapi situasinya akan berubah ketika MotoGP kembali ke Eropa pada bulan November.

Grand Prix Portugal dan Valencia masing-masing akan berlangsung pada tanggal 7-9 dan 14-16 November, dan pembalap Ducati dari Aruba.it Racing, Nicolo Bulega, muncul sebagai kandidat Marquez sejak ketidakhadiran pembalap Spanyol itu di Portimao dikonfirmasi pada akhir pekan Grand Prix Australia.

Bulega sendiri telah mengatakan, saat final World Superbike di Jerez, bahwa ia lebih suka melakukan uji coba pada Desmosedici GP sebelum membalap.

Di Australia, Mauro Grassilli mengatakan bahwa hal ini sedang direncanakan, dan publikasi Italia GPOne telah melaporkan bahwa hal itu mungkin terjadi selama uji coba ban Michelin WorldSBK di Jerez pada tanggal 29-30 Oktober.

Hal ini kini telah didukung, hingga batas tertentu, oleh Tardozzi, yang mengonfirmasi bahwa tes MotoGP untuk Bulega sebelum akhir musim akan berlangsung di Jerez, meskipun dengan syarat organisasinya belum final.

“Ini sesuatu yang kami lakukan karena kami ingin dia [Bulega] percaya diri dengan motornya mengingat pekerjaannya di tahun 2026 di mana dia akan membantu kami mengembangkan motor baru,” kata Tardozzi tentang tes yang diusulkan Bulega.

“Jadi, memiliki pengetahuan tentang motor 1.000cc adalah sesuatu yang dapat membantunya di masa depan dan setelah tes, kami akan memutuskan apa yang akan dilakukan untuk dua balapan berikutnya.”

Tardozzi menambahkan: “Tes akan dilakukan di Jerez. Itu sesuatu yang ingin kami lakukan.

“Kami masih berdiskusi dengannya, tetapi kami pikir itu sesuatu yang bisa lebih baik. Semuanya akan diputuskan setelah balapan ini [Grand Prix Malaysia].”

Tardozzi: Pemulihan Marc Marquez
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

MotoGP News
Tardozzi: Pemulihan Marc Marquez "Lebih Penting" dari Tes Valencia
8m ago
Marc Marquez speaks with Davide Tardozzi, Marco Rigamonti, 2025 MotoGP Austrian Grand Prix, parc ferme. Credit: Gold and Goose.
F1 News
Aston Martin Akui Pelanggaran Prosedural Cost-Cap Musim 2024
18m ago
Aston Martin have disclosed a breach of the F1 cost cap
MotoGP Results
MotoGP Malaysia 2025: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Sepang
41m ago
Fermin Aldeguer
F1 News
Yuki Tsunoda dan Liam Lawson Berdamai usai Ketegangan di Austin
57m ago
Tsunoda apologised to Red Bull and VCARB
MotoGP News
Massimo Rivola: Jorge Martin “Memikirkan Apa yang Saya Pikirkan”
10h ago
Jorge Martin

More News

F1 News
F1 GP Mexico City 2025: Sembilan Rookie yang Tampil di FP1
10h ago
Frederik Vesti
F1 News
Red Bull Akui Performa Yuki Tsunoda "Belum Cukup Baik"
11h ago
Yuki Tsunoda is set to lose his Red Bull seat
WSBK News
"Semua Orang Membuat Kesalahan" Razgatlioglu Tanggapi Pernyataan Bulega
11h ago
Toprak Razgatlioglu, 2025 Spanish WorldSBK, parc ferme. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Klaim Menarik Rossi Soal Kesulitan Bagnaia di Musim 2025
11h ago
Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2025 Malaysian MotoGP
MotoGP News
Fabio Quartararo Ancam Tinggalkan Yamaha Jika V4 Tak Kompetitif
12h ago
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, 2025 Malaysian MotoGP