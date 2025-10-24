Tardozzi: Pemulihan Marc Marquez "Lebih Penting" dari Tes Valencia

Konfirmasi ketidakhadiran Marc Marquez di dua putaran terakhir MotoGP 2025, dan juga tes pasca-balapan di Valencia, tentu merupakan pukulan telak bagi Ducati, tetapi bos tim pabrikan Davide Tardozzi menegaskan bahwa pemulihan cedera pembalap Spanyol itu "lebih penting".

Marquez absen di sisa tahun 2025 saat ia melanjutkan pemulihan cedera bahu di Grand Prix Indonesia setelah ditabrak Marco Bezzecchi di lap pembuka. Ini termasuk tes pertama tahun 2026 di Valencia dua hari setelah putaran terakhir tahun 2025, yang juga merupakan tes resmi terakhir sebelum tes Sepang Februari mendatang.

Dengan tes Sepang yang dijadwalkan hanya sekitar dua minggu sebelum tes Buriram yang menutup pra-musim, dan satu bulan sebelum putaran pertama di Thailand, tes Valencia akan sangat penting bagi pabrikan MotoGP untuk arah pengembangan mereka tahun depan, terutama bagi Ducati mengingat kesulitan yang dihadapi Francesco Bagnaia di tahun 2025 yang menyebabkan ia kehilangan poin di tiga putaran terakhir, dan inkonsistensi Fabio Di Giannantonio tahun ini.

Mengingat kekuatan Marquez dibandingkan dengan pembalap pabrikan Ducati lainnya – Bagnaia dan Di Giannantonio yang telah disebutkan sebelumnya, serta rookie 2025 Fermin Aldeguer yang telah mengendarai Ducati 2024 tahun ini – masukannya terhadap pengembangan motor 2026 dapat dianggap sangat berharga, dan oleh karena itu ketidakhadirannya di tes Valencia akan berdampak besar pada harapan Ducati di tahun 2026.

Namun, Manajer Tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, menegaskan bahwa lebih penting bagi Marquez untuk pulih sepenuhnya dari cedera bahunya sebelum kembali membalap di MotoGP daripada membalap di tes Valencia.

“Sayang sekali kami tidak bisa menghadirkan Marc [Marquez] di sana [tes Valencia], tetapi yang lebih penting adalah ia pulih 100 persen dari cederanya,” kata Tardozzi kepada siaran MotoGP World Feed saat FP1 di Sepang.

“Jadi, kami sangat mengenal Marc; kami kehilangan sesuatu karena ketidakhadirannya, tetapi kami yakin ia akan pulih sepenuhnya dari tes pertama tahun 2026 di Malaysia.

“Kehadiran Marc selalu menjadi nilai tambah.”

Bulega akan menguji di Jerez

Marquez sejauh ini digantikan oleh Michele Pirro selama absennya di tim Ducati Lenovo Team, tetapi situasinya akan berubah ketika MotoGP kembali ke Eropa pada bulan November.

Grand Prix Portugal dan Valencia masing-masing akan berlangsung pada tanggal 7-9 dan 14-16 November, dan pembalap Ducati dari Aruba.it Racing, Nicolo Bulega, muncul sebagai kandidat Marquez sejak ketidakhadiran pembalap Spanyol itu di Portimao dikonfirmasi pada akhir pekan Grand Prix Australia.

Bulega sendiri telah mengatakan, saat final World Superbike di Jerez, bahwa ia lebih suka melakukan uji coba pada Desmosedici GP sebelum membalap.

Di Australia, Mauro Grassilli mengatakan bahwa hal ini sedang direncanakan, dan publikasi Italia GPOne telah melaporkan bahwa hal itu mungkin terjadi selama uji coba ban Michelin WorldSBK di Jerez pada tanggal 29-30 Oktober.

Hal ini kini telah didukung, hingga batas tertentu, oleh Tardozzi, yang mengonfirmasi bahwa tes MotoGP untuk Bulega sebelum akhir musim akan berlangsung di Jerez, meskipun dengan syarat organisasinya belum final.

“Ini sesuatu yang kami lakukan karena kami ingin dia [Bulega] percaya diri dengan motornya mengingat pekerjaannya di tahun 2026 di mana dia akan membantu kami mengembangkan motor baru,” kata Tardozzi tentang tes yang diusulkan Bulega.

“Jadi, memiliki pengetahuan tentang motor 1.000cc adalah sesuatu yang dapat membantunya di masa depan dan setelah tes, kami akan memutuskan apa yang akan dilakukan untuk dua balapan berikutnya.”

Tardozzi menambahkan: “Tes akan dilakukan di Jerez. Itu sesuatu yang ingin kami lakukan.

“Kami masih berdiskusi dengannya, tetapi kami pikir itu sesuatu yang bisa lebih baik. Semuanya akan diputuskan setelah balapan ini [Grand Prix Malaysia].”

