MotoGP Malaysia 2025: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Sepang

Hasil latihan Jumat untuk MotoGP Malaysia 2025 di Sepang, putaran ke-20 dari 22.

Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer memimpin latihan pembuka MotoGP Malaysia 2025 di Sepang, yang berakhir lebih awal karena hujan deras yang tiba-tiba turun.

Aldeguer - pemenang Grand Prix Indonesia di Mandalika - mencatatkan laptime 2 menit 0,199 detik, unggul 0,256 detik dari pembalap pabrikan Ducati Francesco Bagnaia saat hujan turun dengan 10 menit tersisa.

Bagnaia, yang tampak memiliki dua motor GP25 dengan spesifikasi berbeda di garasi Ducati-nya, mengawali sesi dengan baik menggunakan motor yang dianggap memakai spesifikasi "lama" yang digunakan sejak Motegi.

Namun, catatan waktu putarannya tertinggal beberapa detik dari rekor tercepat.

Aldeguer dan Bagnaia menggunakan ban Medium depan dan belakang, diikuti oleh Joan Mir dari Honda dan Pol Espargaro dari KTM dengan kombinasi ban Hard-Medium.

Marco Bezzecchi yang tengah on-fire akhir-akhir ini dengan Aprilia naik ke posisi kelima tepat sebelum hujan deras, mengungguli Luca Marini dari HRC.

Alex Marquez, yang berpeluang memastikan posisi-runner-up klasemen akhir pekan ini, mengalami kecelakaan di Tikungan 7 pada pertengahan sesi dan harus puas di posisi ketujuh.

Pembalap Yamaha, Fabio Quartararo dan Jack Miller, yang mengalami masalah teknis dan terjatuh, menyusul, dengan Pedro Acosta melengkapi sepuluh besar.

Membalap untuk pertama kalinya sebagai pemenang balapan MotoGP, Raul Fernandez hanya finis di posisi ke-19 untuk Trackhouse Aprilia.

Augusto Fernandez memulai akhir pekan wildcard keduanya dengan Yamaha V4 di posisi ke-22, +2,753 detik.

Hujan tetap menjadi ancaman sepanjang akhir pekan.

MotoGP Malaysia 2025 - Sepang - Hasil Free Practice 1

PosPembalapNATTim (Motor)Lap/GapLapTop Speed
1Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP24)*2'00.199s6/12328k
2Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP25)+0.256s5/11332k
3Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.349s6/12334k
4Pol EspargaroSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+0.382s3/11328k
5Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP25)+0.392s9/13331k
6Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.403s10/12330k
7Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP24)+0.521s7/9332k
8Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+0.534s5/12330k
9Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+0.607s3/7329k
10Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+0.664s3/10333k
11Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP24)+0.964s4/11329k
12Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+1.062s6/15331k
13Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP25)*+1.076s7/11327k
14Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)+1.114s4/12331k
15Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+1.139s7/12332k
16Miguel OliveiraPORPramac Yamaha (YZR-M1)+1.200s4/11328k
17Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+1.266s4/11329k
18Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+1.380s9/12331k
19Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP25)+1.558s4/11326k
20Michele PirroITADucati Test Rider (GP25)+2.197s10/12328k
21Lorenzo SavadoriITAAprilia Factory (RS-GP25)+2.639s10/12326k
22Augusto FernandezSPAYamaha Factory Racing (YZR-M1 V4)+2.753s7/11328k
23Somkiat ChantraTHAIdemitsu Honda LCR (RC213V)*+2.786s10/130k

* Rookie

Rekor resmi MotoGP Sepang:

Lap tercepat: Francesco Bagnaia, Ducati, 1m 56.337s (2024)
Lap balapan tercepat: Alex Marquez, Ducati, 1m 58.979s (2023)

MotoGP tiba di Sepang, Malaysia, dengan Marc Marquez, Jorge Martin dan Maverick Vinales masih absen karena cedera.

Marc Marquez kembali digantikan oleh pembalap uji Ducati, Michele Pirro, Martin digantikan oleh pembalap uji Aprilia, Lorenzo Savadori, dan Vinales digantikan oleh pembalap uji KTM, Pol Espargaro.

Alex Marquez berpeluang memastikan pencapaian bersejarah bagi Marquez di posisi satu-dua kejuaraan dunia akhir pekan ini, dengan keunggulan 97 poin atas Bezzecchi, yang berada di posisi kedua, dan hanya tersisa 74 poin setelah akhir pekan ini.

Pembalap Gresini ini adalah pemenang Sprint Race di Sepang dan memuncaki tes pramusim resmi bulan Februari.

Pole-sitter Sepang tahun lalu, Francesco Bagnaia, kini turun ke posisi keempat klasemen akhir dengan Ducati pabrikannya dua akhir pekan yang buruk Mandalika dan Phillip Island.

Martin memenangkan Sprint tahun lalu dan menjadi runner-up di belakang Bagnaia di Grand Prix, setelah duel awal yang menegangkan antara kedua rival perebutan gelar saat itu.

Sementara itu, Augusto Fernandez kembali akhir pekan ini untuk memberikan Yamaha V4 barunya penampilan wildcard keduanya tahun ini, setelah finis di posisi ke-14 di Misano pada pertengahan September.

In this article

MotoGP Malaysia 2025: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Sepang
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

