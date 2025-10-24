MotoGP Malaysia 2025: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Sepang

Fermin Aldeguer memimpin latihan pembuka MotoGP Malaysia 2025 di Sepang, yang berakhir lebih awal karena hujan deras yang tiba-tiba turun.

Aldeguer - pemenang Grand Prix Indonesia di Mandalika - mencatatkan laptime 2 menit 0,199 detik, unggul 0,256 detik dari pembalap pabrikan Ducati Francesco Bagnaia saat hujan turun dengan 10 menit tersisa.

Bagnaia, yang tampak memiliki dua motor GP25 dengan spesifikasi berbeda di garasi Ducati-nya, mengawali sesi dengan baik menggunakan motor yang dianggap memakai spesifikasi "lama" yang digunakan sejak Motegi.

Namun, catatan waktu putarannya tertinggal beberapa detik dari rekor tercepat.

Aldeguer dan Bagnaia menggunakan ban Medium depan dan belakang, diikuti oleh Joan Mir dari Honda dan Pol Espargaro dari KTM dengan kombinasi ban Hard-Medium.

Marco Bezzecchi yang tengah on-fire akhir-akhir ini dengan Aprilia naik ke posisi kelima tepat sebelum hujan deras, mengungguli Luca Marini dari HRC.

Alex Marquez, yang berpeluang memastikan posisi-runner-up klasemen akhir pekan ini, mengalami kecelakaan di Tikungan 7 pada pertengahan sesi dan harus puas di posisi ketujuh.

Pembalap Yamaha, Fabio Quartararo dan Jack Miller, yang mengalami masalah teknis dan terjatuh, menyusul, dengan Pedro Acosta melengkapi sepuluh besar.

Membalap untuk pertama kalinya sebagai pemenang balapan MotoGP, Raul Fernandez hanya finis di posisi ke-19 untuk Trackhouse Aprilia.

Augusto Fernandez memulai akhir pekan wildcard keduanya dengan Yamaha V4 di posisi ke-22, +2,753 detik.

Hujan tetap menjadi ancaman sepanjang akhir pekan.

MotoGP Malaysia 2025 - Sepang - Hasil Free Practice 1 Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Lap/Gap Lap Top Speed 1 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP24)* 2'00.199s 6/12 328k 2 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP25) +0.256s 5/11 332k 3 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.349s 6/12 334k 4 Pol Espargaro SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.382s 3/11 328k 5 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP25) +0.392s 9/13 331k 6 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.403s 10/12 330k 7 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP24) +0.521s 7/9 332k 8 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.534s 5/12 330k 9 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +0.607s 3/7 329k 10 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.664s 3/10 333k 11 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP24) +0.964s 4/11 329k 12 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +1.062s 6/15 331k 13 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* +1.076s 7/11 327k 14 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +1.114s 4/12 331k 15 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +1.139s 7/12 332k 16 Miguel Oliveira POR Pramac Yamaha (YZR-M1) +1.200s 4/11 328k 17 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +1.266s 4/11 329k 18 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.380s 9/12 331k 19 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP25) +1.558s 4/11 326k 20 Michele Pirro ITA Ducati Test Rider (GP25) +2.197s 10/12 328k 21 Lorenzo Savadori ITA Aprilia Factory (RS-GP25) +2.639s 10/12 326k 22 Augusto Fernandez SPA Yamaha Factory Racing (YZR-M1 V4) +2.753s 7/11 328k 23 Somkiat Chantra THA Idemitsu Honda LCR (RC213V)* +2.786s 10/13 0k

* Rookie

Rekor resmi MotoGP Sepang:

Lap tercepat: Francesco Bagnaia, Ducati, 1m 56.337s (2024)

Lap balapan tercepat: Alex Marquez, Ducati, 1m 58.979s (2023)

MotoGP tiba di Sepang, Malaysia, dengan Marc Marquez, Jorge Martin dan Maverick Vinales masih absen karena cedera.

Marc Marquez kembali digantikan oleh pembalap uji Ducati, Michele Pirro, Martin digantikan oleh pembalap uji Aprilia, Lorenzo Savadori, dan Vinales digantikan oleh pembalap uji KTM, Pol Espargaro.

Alex Marquez berpeluang memastikan pencapaian bersejarah bagi Marquez di posisi satu-dua kejuaraan dunia akhir pekan ini, dengan keunggulan 97 poin atas Bezzecchi, yang berada di posisi kedua, dan hanya tersisa 74 poin setelah akhir pekan ini.

Pembalap Gresini ini adalah pemenang Sprint Race di Sepang dan memuncaki tes pramusim resmi bulan Februari.

Pole-sitter Sepang tahun lalu, Francesco Bagnaia, kini turun ke posisi keempat klasemen akhir dengan Ducati pabrikannya dua akhir pekan yang buruk Mandalika dan Phillip Island.

Martin memenangkan Sprint tahun lalu dan menjadi runner-up di belakang Bagnaia di Grand Prix, setelah duel awal yang menegangkan antara kedua rival perebutan gelar saat itu.

Sementara itu, Augusto Fernandez kembali akhir pekan ini untuk memberikan Yamaha V4 barunya penampilan wildcard keduanya tahun ini, setelah finis di posisi ke-14 di Misano pada pertengahan September.

