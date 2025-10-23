Marc Marquez Dipastikan Tidak akan Kembali ke Trek di Sisa 2025

Ducati telah mengumumkan bahwa juara dunia MotoGP Marc Marquez tidak akan balapan lagi musim ini akibat cedera bahu yang dideritanya di Grand Prix Indonesia.

Pembalap 32 tahun itu harus keluar dari balapan Mandalika pada putaran pembuka setelah bertabrakan dengan pebalap Aprilia, Marco Bezzecchi.

Insiden tersebut membuat Marquez mengalami patah tulang dan kerusakan ligamen pada bahu kanannya, yang awalnya tidak memerlukan operasi setelah pemeriksaan oleh dokter di Madrid pada hari Senin setelah GP Indonesia.

Namun, seminggu kemudian, tindakan operasi diambil karena cederanya tidak sembuh seperti yang diharapkan.

Hal ini membuatnya absen di Grand Prix Australia dan Malaysia, sementara tampaknya sangat kecil kemungkinannya ia akan kembali di Grand Prix Portugal.

Ducati mengonfirmasi bahwa Marc tidak akan lagi berada di trek pada sisa tahun 2025 karena ia harus "menghabiskan empat minggu dengan lengan yang sepenuhnya tidak dapat digerakkan sebelum memulai rehabilitasi", menurut tim.

Pabrikan Italia tersebut juga telah mengonfirmasi bahwa "perkembangan klinis fraktur korakoid dan cedera ligamen Marquez positif dan berjalan normal".

"Setelah menganalisis keseluruhan situasi, kami yakin bahwa tindakan yang paling tepat, cerdas, dan konsisten adalah menghormati waktu biologis cedera tersebut, meskipun itu berarti saya tidak akan bisa lagi balapan musim ini atau menghadiri sesi uji coba," kata Marquez.

"Kami tahu bahwa musim dingin yang sulit menanti kami, dengan banyak pekerjaan, untuk memulihkan otot-otot saya hingga 100% dan siap untuk tahun 2026.

"Ini tidak boleh mengaburkan atau membuat kita melupakan tujuan besar yang telah kita capai tahun ini: menjadi juara dunia lagi, dan segera kita semua akan merayakannya bersama."

Terima kasih kepada semua penggemar atas pesan-pesan baiknya, kepada Ducati dan semua sponsor atas dukungan dan pengertian mereka.

Absennya Marquez menjadi pukulan telak bagi uji coba awal Ducati untuk motor 2026 di Valencia bulan depan, meskipun General Manager Gigi Dall’Igna “mendukung penuh” keputusan dokter.

“Sejak kami mengetahui diagnosis cederanya, kami tahu kemungkinan Marc berada di Valencia untuk grand prix dan tesnya sangat kecil.

“Ini sangat disayangkan karena sangat penting bagi kami untuk memilikinya di trek, tetapi kami tahu betul bahwa prioritasnya adalah pulih dan kembali 100% fit untuk musim depan.

“Kami sepenuhnya mendukung keputusan ini dan yakin bahwa tidak mengambil risiko lebih lanjut adalah pilihan terbaik bagi semua orang. Kami mendoakannya agar cepat pulih dan kami berharap dapat segera melihatnya kembali bersama kami.”

Pengganti di Portimao dan Valencia belum diputuskan

Ducati saat ini menggunakan jasa pembalap penguji Michele Pirro untuk menggantikan Marquez di tim pabrikan akhir pekan ini di Malaysia.

Namun, tim mengatakan "akan mengumumkan pada waktunya" siapa yang akan menggantikan Marquez di Portugal dan Valencia.

Spekulasi terus berkembang bahwa runner-up kejuaraan World Superbike, Nicolo Bulega, akan mendapatkan kesempatan tersebut.

