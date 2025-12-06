Piastri Belum Melakukan Diskusi dengan McLaren untuk Team Order

Oscar Piastri mengungkapkan bahwa ia belum berbicara dengan McLaren mengenai bantuannya kepada rekan setimnya, Lando Norris, dalam perebutan gelar juara F1.

Ketiga penantang gelar tersebut lolos kualifikasi di tiga besar untuk Grand Prix Abu Dhabi hari Minggu.

Max Verstappen, yang tertinggal 12 poin dari Norris, akan menempati pole di Sirkuit Yas Marina. Norris akan start di posisi kedua, sementara Piastri di posisi ketiga.

Finis podium akan menjamin Norris meraih gelar juara, meskipun Verstappen memenangkan balapan.

Sementara itu, Piastri harus menang - atau mengungguli Norris dengan selisih 17 poin - untuk menjadi juara.

Dengan Verstappen di posisi pole, pembalap Belanda itu diperkirakan akan menerapkan taktik cadangan untuk mencoba membingungkan Norris, yang berpotensi membuatnya turun peringkat.

Piastri dapat memainkan peran penting, baik dengan bertahan dari mobil di belakang untuk melindungi Norris atau dengan menepi untuk rekan setimnya jika situasinya membutuhkannya.

Piastri mengakui bahwa perannya dalam perebutan gelar masih perlu dibahas secara internal.

"Kami akan membahasnya," kata Piastri kepada Sky Sports. "Saya belum melakukan diskusi langsung tentang hal itu, tetapi sampai Max atau Lando melewati garis finis di depan saya, saya masih berpeluang. Kita lihat saja nanti bagaimana hasilnya besok."

"Saya butuh lebih dari sekedar memenangkan balapan"

Sulit dipercaya Piastri memasuki hari Minggu sebagai pebalap yang terpinggirkan dalam perebutan gelar juara.

Ia unggul 34 poin dari Norris setelah kemenangannya di Grand Prix Belanda. Sejak itu, Piastri belum pernah menang dan hanya naik podium dua kali.

Performanya menurun setelah akhir pekan yang buruk di Azerbaijan, di mana ia mengalami kecelakaan di Lap 1.

Piastri kemudian kesulitan mengejar ketertinggalan dari Norris di balapan-balapan berikutnya, finis di posisi kelima dalam tiga kesempatan.

Pembalap Australia itu kembali ke performa terbaiknya di Qatar - tetapi kemenangannya dirampas setelah kesalahan strategi McLaren.

Menjelang balapan di Abu Dhabi, Piastri berkata: “Belum yakin. Saya belum berpikir sejauh itu. Jelas untuk mencoba memenangkan kejuaraan, saya membutuhkan lebih dari sekadar memenangkan balapan. Kita lihat saja nanti apa yang dibutuhkan.”

“Bisa saja. Kita lihat saja nanti bagaimana hasilnya.”