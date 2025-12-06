F1 GP Abu Dhabi 2025: Verstappen Sabet Pole Krusial di Yas Marina
Hasil lengkap kualifikasi F1 GP Abu Dhabi, putaran ke-24 dan terakhir musim 2025 di Sirkuit Yas Marina.
Max Verstappen meraih pole position krusial untuk F1 GP Abu Dhabi, putaran final dan penentuan gelar juara dunia musim 2025.
Verstappen mencatatkan dua putaran memukau yang cukup untuk meraih pole position saat ia mengungguli favorit gelar, Lando Norris, dengan selisih 0,201 detik di sesi kualifikasi hari Sabtu di Yas Marina.
Oscar Piastri menjadi yang tercepat ketiga, terpaut 0,230 detik dari pembalap tercepat, memastikan tiga pembalap teratas di klasemen akhir kejuaraan, start di tiga posisi teratas grid pada balapan terakhir yang krusial hari Minggu.
Jika balapan berakhir dengan posisi ini, Norris akan dinobatkan sebagai juara dunia untuk pertama kalinya dalam karier F1-nya dengan keunggulan 12 poin atas Verstappen, Norris hanya perlu finis di podium untuk mengamankan gelar juara pertamanya.
George Russell memulai balapan dari posisi keempat untuk Mercedes, mengungguli Charles Leclerc dari Ferrari.
Fernando Alonso menempati posisi keenam dengan Aston Martin-nya, di depan Gabriel Bortoleto dari Sauber, Haas dari Esteban Ocon, dan Isack Hadjar dari Racing Bulls.
Yuki Tsunoda akan memulai balapan dari posisi ke-10 setelah gagal mencatatkan waktu putaran karena ia justru fokus untuk mengejar rekan setimnya di Red Bull, Verstappen, di putaran kualifikasi.
Ollie Bearman nyaris lolos ke Q3 karena ia finis di posisi ke-11 untuk Haas, di depan Carlos Sainz dari Williams dan Liam Lawson dari Racing Bulls.
Kimi Antonelli secara mengejutkan tersingkir di babak kedua kualifikasi dengan catatan waktu yang hanya cukup untuk finis di posisi ke-14 dengan Mercedes-nya, di depan Lance Stroll dari Aston Martin.
Lewis Hamilton tersingkir dari Q1 untuk ketiga kalinya beruntun dengan Ferrari, menutup performa kualifikasinya yang mengecewakan di paruh kedua musim ini.
Juara dunia tujuh kali ini menjadi pembalap Ferrari pertama yang mencatatkan tiga eliminasi Q1 berturut-turut.
Alex Albon hanya finis di posisi ke-17 untuk Williams, di depan Sauber yang dikemudikan Nico Hulkenberg dan dua pembalap Alpine, Pierre Gasly dan Franco Colapinto.
F1 GP Abu Dhabi 2025 - Yas Marina - Hasil Kualifikasi Lengkap
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Q1
|Q2
|Q3
|1
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|1m22.877s
|1m22.752s
|1m22.207s
|2
|Lando Norris
|GBR
|McLaren F1 Team
|1m23.178s
|1m22.804s
|1m22.408s
|3
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren F1 Team
|1m22.605s
|1m23.021s
|1m22.437s
|4
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m23.247s
|1m22.730s
|1m22.645s
|5
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|1m23.163s
|1m22.948s
|1m22.730s
|6
|Fernando Alonso
|ESP
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m23.071s
|1m22.861s
|1m22.902s
|7
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Stake F1 Team Kick Sauber
|1m23.386s
|1m22.874s
|1m22.904s
|8
|Esteban Ocon
|FRA
|MoneyGram Haas F1 Team
|1m23.334s
|1m23.023s
|1m22.913s
|9
|Isack Hadjar
|FRA
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m23.373s
|1m22.997s
|1m23.072s
|10
|Yuki Tsunoda
|JPN
|Oracle Red Bull Racing
|1m23.386s
|1m23.034s
|No time set
|11
|Oliver Bearman
|GBR
|MoneyGram Haas F1 Team
|1m23.254s
|1m23.041s
|12
|Carlos Sainz
|ESP
|Atlassian Williams Racing
|1m23.187s
|1m23.042s
|13
|Liam Lawson
|NZL
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m23.265s
|1m23.077s
|14
|Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m22.894s
|1m23.080s
|15
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m23.316s
|1m23.097s
|16
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|1m23.394s
|17
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams Racing
|1m23.416s
|18
|Nico Hulkenberg
|GER
|Stake F1 Team Kick Sauber
|1m23.450s
|19
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|1m23.468s
|20
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|1m23.890s