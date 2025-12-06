F1 GP Abu Dhabi 2025: Verstappen Sabet Pole Krusial di Yas Marina

Hasil lengkap kualifikasi F1 GP Abu Dhabi, putaran ke-24 dan terakhir musim 2025 di Sirkuit Yas Marina.

Max Verstappen meraih pole position krusial untuk F1 GP Abu Dhabi, putaran final dan penentuan gelar juara dunia musim 2025.

Verstappen mencatatkan dua putaran memukau yang cukup untuk meraih pole position saat ia mengungguli favorit gelar, Lando Norris, dengan selisih 0,201 detik di sesi kualifikasi hari Sabtu di Yas Marina.

Oscar Piastri menjadi yang tercepat ketiga, terpaut 0,230 detik dari pembalap tercepat, memastikan tiga pembalap teratas di klasemen akhir kejuaraan, start di tiga posisi teratas grid pada balapan terakhir yang krusial hari Minggu.

Jika balapan berakhir dengan posisi ini, Norris akan dinobatkan sebagai juara dunia untuk pertama kalinya dalam karier F1-nya dengan keunggulan 12 poin atas Verstappen, Norris hanya perlu finis di podium untuk mengamankan gelar juara pertamanya.

George Russell memulai balapan dari posisi keempat untuk Mercedes, mengungguli Charles Leclerc dari Ferrari.

Fernando Alonso menempati posisi keenam dengan Aston Martin-nya, di depan Gabriel Bortoleto dari Sauber, Haas dari Esteban Ocon, dan Isack Hadjar dari Racing Bulls.

Yuki Tsunoda akan memulai balapan dari posisi ke-10 setelah gagal mencatatkan waktu putaran karena ia justru fokus untuk mengejar rekan setimnya di Red Bull, Verstappen, di putaran kualifikasi.

Ollie Bearman nyaris lolos ke Q3 karena ia finis di posisi ke-11 untuk Haas, di depan Carlos Sainz dari Williams dan Liam Lawson dari Racing Bulls.

Kimi Antonelli secara mengejutkan tersingkir di babak kedua kualifikasi dengan catatan waktu yang hanya cukup untuk finis di posisi ke-14 dengan Mercedes-nya, di depan Lance Stroll dari Aston Martin.

Lewis Hamilton tersingkir dari Q1 untuk ketiga kalinya beruntun dengan Ferrari, menutup performa kualifikasinya yang mengecewakan di paruh kedua musim ini.

Juara dunia tujuh kali ini menjadi pembalap Ferrari pertama yang mencatatkan tiga eliminasi Q1 berturut-turut.

Alex Albon hanya finis di posisi ke-17 untuk Williams, di depan Sauber yang dikemudikan Nico Hulkenberg dan dua pembalap Alpine, Pierre Gasly dan Franco Colapinto.

F1 GP Abu Dhabi 2025 - Yas Marina - Hasil Kualifikasi Lengkap

PosPembalapNATTimQ1Q2Q3
1Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing1m22.877s1m22.752s1m22.207s
2Lando NorrisGBRMcLaren F1 Team1m23.178s1m22.804s1m22.408s
3Oscar PiastriAUSMcLaren F1 Team1m22.605s1m23.021s1m22.437s
4George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team1m23.247s1m22.730s1m22.645s
5Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP1m23.163s1m22.948s1m22.730s
6Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team1m23.071s1m22.861s1m22.902s
7Gabriel BortoletoBRAStake F1 Team Kick Sauber1m23.386s1m22.874s1m22.904s
8Esteban OconFRAMoneyGram Haas F1 Team1m23.334s1m23.023s1m22.913s
9Isack HadjarFRAVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m23.373s1m22.997s1m23.072s
10Yuki TsunodaJPNOracle Red Bull Racing1m23.386s1m23.034sNo time set
11Oliver BearmanGBRMoneyGram Haas F1 Team1m23.254s1m23.041s 
12Carlos SainzESPAtlassian Williams Racing1m23.187s1m23.042s 
13Liam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m23.265s1m23.077s 
14Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team1m22.894s1m23.080s 
15Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team1m23.316s1m23.097s 
16Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP1m23.394s  
17Alex AlbonTHAAtlassian Williams Racing1m23.416s  
18Nico HulkenbergGERStake F1 Team Kick Sauber1m23.450s  
19Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team1m23.468s  
20Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team1m23.890s  

 

 

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

