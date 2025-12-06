F1 GP Abu Dhabi 2025: Verstappen Sabet Pole Krusial di Yas Marina

Max Verstappen meraih pole position krusial untuk F1 GP Abu Dhabi, putaran final dan penentuan gelar juara dunia musim 2025.

Verstappen mencatatkan dua putaran memukau yang cukup untuk meraih pole position saat ia mengungguli favorit gelar, Lando Norris, dengan selisih 0,201 detik di sesi kualifikasi hari Sabtu di Yas Marina.

Oscar Piastri menjadi yang tercepat ketiga, terpaut 0,230 detik dari pembalap tercepat, memastikan tiga pembalap teratas di klasemen akhir kejuaraan, start di tiga posisi teratas grid pada balapan terakhir yang krusial hari Minggu.

Jika balapan berakhir dengan posisi ini, Norris akan dinobatkan sebagai juara dunia untuk pertama kalinya dalam karier F1-nya dengan keunggulan 12 poin atas Verstappen, Norris hanya perlu finis di podium untuk mengamankan gelar juara pertamanya.

George Russell memulai balapan dari posisi keempat untuk Mercedes, mengungguli Charles Leclerc dari Ferrari.

Fernando Alonso menempati posisi keenam dengan Aston Martin-nya, di depan Gabriel Bortoleto dari Sauber, Haas dari Esteban Ocon, dan Isack Hadjar dari Racing Bulls.

Yuki Tsunoda akan memulai balapan dari posisi ke-10 setelah gagal mencatatkan waktu putaran karena ia justru fokus untuk mengejar rekan setimnya di Red Bull, Verstappen, di putaran kualifikasi.

Ollie Bearman nyaris lolos ke Q3 karena ia finis di posisi ke-11 untuk Haas, di depan Carlos Sainz dari Williams dan Liam Lawson dari Racing Bulls.

Kimi Antonelli secara mengejutkan tersingkir di babak kedua kualifikasi dengan catatan waktu yang hanya cukup untuk finis di posisi ke-14 dengan Mercedes-nya, di depan Lance Stroll dari Aston Martin.

Lewis Hamilton tersingkir dari Q1 untuk ketiga kalinya beruntun dengan Ferrari, menutup performa kualifikasinya yang mengecewakan di paruh kedua musim ini.

Juara dunia tujuh kali ini menjadi pembalap Ferrari pertama yang mencatatkan tiga eliminasi Q1 berturut-turut.

Alex Albon hanya finis di posisi ke-17 untuk Williams, di depan Sauber yang dikemudikan Nico Hulkenberg dan dua pembalap Alpine, Pierre Gasly dan Franco Colapinto.

F1 GP Abu Dhabi 2025 - Yas Marina - Hasil Kualifikasi Lengkap Pos Pembalap NAT Tim Q1 Q2 Q3 1 Max Verstappen NED Oracle Red Bull Racing 1m22.877s 1m22.752s 1m22.207s 2 Lando Norris GBR McLaren F1 Team 1m23.178s 1m22.804s 1m22.408s 3 Oscar Piastri AUS McLaren F1 Team 1m22.605s 1m23.021s 1m22.437s 4 George Russell GBR Mercedes AMG Petronas F1 Team 1m23.247s 1m22.730s 1m22.645s 5 Charles Leclerc MON Scuderia Ferrari HP 1m23.163s 1m22.948s 1m22.730s 6 Fernando Alonso ESP Aston Martin Aramco F1 Team 1m23.071s 1m22.861s 1m22.902s 7 Gabriel Bortoleto BRA Stake F1 Team Kick Sauber 1m23.386s 1m22.874s 1m22.904s 8 Esteban Ocon FRA MoneyGram Haas F1 Team 1m23.334s 1m23.023s 1m22.913s 9 Isack Hadjar FRA Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 1m23.373s 1m22.997s 1m23.072s 10 Yuki Tsunoda JPN Oracle Red Bull Racing 1m23.386s 1m23.034s No time set 11 Oliver Bearman GBR MoneyGram Haas F1 Team 1m23.254s 1m23.041s 12 Carlos Sainz ESP Atlassian Williams Racing 1m23.187s 1m23.042s 13 Liam Lawson NZL Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 1m23.265s 1m23.077s 14 Kimi Antonelli ITA Mercedes AMG Petronas F1 Team 1m22.894s 1m23.080s 15 Lance Stroll CAN Aston Martin Aramco F1 Team 1m23.316s 1m23.097s 16 Lewis Hamilton GBR Scuderia Ferrari HP 1m23.394s 17 Alex Albon THA Atlassian Williams Racing 1m23.416s 18 Nico Hulkenberg GER Stake F1 Team Kick Sauber 1m23.450s 19 Pierre Gasly FRA BWT Alpine F1 Team 1m23.468s 20 Franco Colapinto ARG BWT Alpine F1 Team 1m23.890s

