F1 GP Abu Dhabi 2025: Siapa Diunggulkan Usai Latihan Jumat?

Lando Norris mengawali akhir pekan penentu gelar F1 2025 dengan meyakinkan, dan bertekad memastikan gelar juara dunia pertamanya di Grand Prix Abu Dhabi akhir pekan ini.

Norris yang membela McLaren kini kini unggul 12 poin dari Max Verstappen (Red Bull), dan hanya butuh tiga besar untuk memastikan gelar juara dunia pertamanya, terlepas dari posisi para pesaingnya.

Akhir pekan berjalan baik bagi sang pemimpin klasemen, karena ia memuncaki dua sesi latihan Jumat.

Setelah hanya unggul 0,008 detik dari Verstappen di FP1, Norris membangun jarak 0,363 detik usai mencatatkan laptime 1 menit 20,083 detik dengan ban Soft di Free Practice 2.

Itu adalah sesi yang lebih representatif karena digelar pada waktu yang sama dengan kualifikasi hari Sabtu dan Grand Prix hari Minggu.

Norris tak hanya unggul dalam satu putaran, tetapi juga menjadi pembalap tercepat dalam balapan jarak jauh.

Dengan ban Medium, Norris mencatatkan rata-rata delapan putaran 1 menit 29,270 detik, dibandingkan dengan rata-rata Verstappen yang mencapai 1 menit 29,588 detik dengan 14 putaran dengan kompon yang sama.

Perbandingan langsung antara delapan putaran pertama kedua pembalap ini hanya menyisakan selisih 0,075 detik antara kedua pembalap terdepan di kejuaraan ini.

F1 GP Abu Dhabi 2025 - Rata-Rata Run Long-Lap Norris (M) Piastri (M) Verstappen (M) 29.429 29.813 29.583 29.103 30.338 29.324 29.293 29.684 29.322 29.093 29.256 29.297 29.372 29.512 29.241 29.452 X 29.232 29.095 29.841 29.269 29.322 29.495 29.505 29.557 29.787 29.971 30.212 30.432

Verstappen mengakui bahwa Red Bull perlu meningkatkan kecepatan, baik dalam balapan jarak pendek maupun jarak jauh.

"Sepertinya jaraknya cukup jauh yang perlu kami tutup. Tapi dari sisi kami, kami akan mencoba menampilkan mobil terbaik dan mari kita lihat seberapa jauh yang bisa kami temukan," aku juara dunia empat kali itu.

Penantang gelar lainnya, Oscar Piastri, tampaknya berada di posisi yang kurang menguntungkan.

Piastri, yang harus finis di dua posisi teratas untuk berpeluang meraih gelar juara, melewatkan sesi latihan bebas pertama agar McLaren dapat menyelesaikan program wajib FP1 rookie mereka untuk tahun 2025.

Ketika ia kembali ke kokpit MCL39-nya di FP2, Piastri tidak berada di posisi yang sama dengan para pesaingnya.

Pembalap Australia itu gagal mencatatkan lap yang representatif dengan ban Soft setelah mengalami lock-up parah di Tikungan 6, membuatnya keluar dari urutan dan turun ke posisi ke-11.

Piastri juga tertinggal beberapa persepuluh detik di belakang Norris dan Verstappen dalam balapan jarak jauh.

George Russell menjadi rival terdekat Norris dan Verstappen karena ia finis ketiga di kedua sesi.

Pembalap Mercedes tersebut bisa jadi akan menjadi faktor penentu dalam perebutan gelar juara tiga pembalap, dengan asumsi daya saingnya di awal balapan akan berpengaruh pada sisa akhir pekan.

Mana lebih penting, pace satu lap atau long-run?

Dilema besar yang dihadapi tim-tim yang memasuki babak kualifikasi adalah bagaimana cara terbaik untuk mengatur mobil mereka agar menemukan kompromi antara kecepatan satu putaran dan kecepatan balapan.

Tidak ada gunanya hanya memiliki mobil tercepat dalam satu putaran dan meraih pole position jika mobil Anda tidak kompetitif dalam jarak balapan 58 putaran.

Kompensasi harus dilakukan, tetapi tahun ini juga membuktikan bahwa posisi trek pada akhir sangat penting, dengan menyalip lebih sulit dari sebelumnya seiring dengan semakin banyaknya pesaing.

Ketika ditanya apa yang menurutnya akan diprioritaskan Verstappen dari keduanya, reporter pitlane Sky Sports F1, Ted Kravitz, berkata: "Satu putaran.

"Jika mereka berpikir McLaren akan berada di posisi pole, apakah mereka [Red Bull] akan melakukan trik normal mereka dengan berharap mereka berada di posisi start awal, baris terdepan akan bagus, lalu mungkin memulai dengan ban yang berbeda dan memimpin.

"Posisi kedua atau ketiga tidak ada gunanya bagi Max. Dia harus menang, seperti Oscar, dia harus menang. Tentunya peluang terbaik untuk itu adalah berada di depan saat start."

Namun Anthony Davidson berpendapat: "Kami berbicara dengan Laurent Mekies [Team Principal Red Bull] dan menanyakan pertanyaan yang sama persis di pit, dan dia bilang mereka akan fokus pada kecepatan balapan.

"Saya pikir Anda bisa bergulat dengan mobil di sini yang memang punya kecepatan balapan yang bagus, tapi tidak demikian saat kualifikasi. Tidak ada gunanya berada di posisi paling depan di awal balapan jika ban Anda sudah aus. Lando atau Oscar akan langsung menjauh."

Jika ini kualifikasi dan balapan yang normal dan mudah, Lando sudah mengantongi kemenangan. Dia punya kecepatan, dia punya mobil yang mumpuni, dia unggul 12 poin.

Para pembalap yang tidak memimpin klasemen membutuhkan sedikit ketidak pastian, mereka butuh sesuatu yang bisa salah, dan saat itulah Max, atau Oscar, bisa menerkam.

Perjalanan masih panjang, tetapi Norris jelas telah mencatatkan waktu di Abu Dhabi dan tampaknya akan mempertahankan keunggulannya.