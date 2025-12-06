F1 GP Abu Dhabi 2025: Hasil Free Practice 3 di Sirkuit Yas Marina

Hasil lengkap dari Free Practice 3 untuk F1 GP Abu Dhabi, putaran ke-24 dan terakhir musim 2025 di Sirkuit Yas Marina.

Russell was fastest in final practice
George Russell mengungguli favorit gelar Lando Norris pada latihan bebas terakhir di musim 2025 di F1 GP Abu Dhabi.

Pembalap Mercedes itu mengungguli Lando Norris, yang memimpin kedua sesi latihan Jumat, dengan hanya selisih 0,004 detik.

Norris, yang unggul 12 poin atas Max Verstappen dari Red Bull, akan meraih gelar juara dunia pertamanya jika ia finis di posisi tiga besar pada balapan hari Minggu, terlepas dari posisi para pesaingnya.

Pembalap Inggris itu sempat mengalami masalah saat hampir menabrak Yuki Tsunoda yang bergerak lambat di sektor terakhir, tetapi berhasil menghindari tabrakan dengan pembalap Red Bull tersebut, yang sedang diselidiki.

Verstappen berada di posisi ketiga tercepat dan terpaut 0,124 detik di belakang Russell, bersama Fernando Alonso dari Aston Martin dan calon juara lainnya, Oscar Piastri.

Duo Haas, Esteban Ocon dan Ollie Bearman, berada di posisi keenam dan ketujuh, di depan Charles Leclerc dari Ferrari, Kimi Antonelli dari Mercedes, dan Alex Albon dari Williams, yang melengkapi 10 besar.

Lewis Hamilton finis di posisi ke-18 setelah kecelakaan berkecepatan tinggi di Tikungan 9. Juara dunia tujuh kali itu tidak terluka dalam insiden tersebut, yang mengakibatkan bendera merah di FP3.

Tsunoda berakhir paling lambat setelah bertabrakan dengan Antonelli di pit-lane yang membuatnya tidak bisa menyelesaikan satu putaran dengan ban lunak.

Antonelli dan Tsunoda akan menghadapi teguran dari stewards sebelum kualifikasi, yang akan dimulai pukul 21:00 Waktu Indonesia Barat.

F1 GP Abu Dhabi 2025 - Yas Marina - Hasil Free Practice 3

PosPembalapNATTimLaptime
1George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team1m23.334s
2Lando NorrisGBRMcLaren F1 Team1m23.338s
3Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing1m23.458s
4Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team1m23.585s
5Oscar PiastriAUSMcLaren F1 Team1m23.593s
6Esteban OconFRAMoneyGram Haas F1 Team1m23.605s
7Oliver BearmanGBRMoneyGram Haas F1 Team1m23.609s
8Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP1m23.675s
9Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team1m23.707s
10Alex AlbonTHAAtlassian Williams Racing1m23.772s
11Gabriel BortoletoBRAStake F1 Team Kick Sauber1m23.791s
12Carlos SainzESPAtlassian Williams Racing1m23.811s
13Nico HulkenbergGERStake F1 Team Kick Sauber1m23.870s
14Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team1m23.895s
15Liam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m23.947s
16Isack HadjarFRAVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m23.979s
17Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team1m24.072s
18Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP1m24.470s
19Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team1m24.501s
20Yuki TsunodaJPNOracle Red Bull Racing1m24.693s
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

