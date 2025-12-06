F1 GP Abu Dhabi 2025: Hasil Free Practice 3 di Sirkuit Yas Marina

George Russell mengungguli favorit gelar Lando Norris pada latihan bebas terakhir di musim 2025 di F1 GP Abu Dhabi.

Pembalap Mercedes itu mengungguli Lando Norris, yang memimpin kedua sesi latihan Jumat, dengan hanya selisih 0,004 detik.

Norris, yang unggul 12 poin atas Max Verstappen dari Red Bull, akan meraih gelar juara dunia pertamanya jika ia finis di posisi tiga besar pada balapan hari Minggu, terlepas dari posisi para pesaingnya.

Pembalap Inggris itu sempat mengalami masalah saat hampir menabrak Yuki Tsunoda yang bergerak lambat di sektor terakhir, tetapi berhasil menghindari tabrakan dengan pembalap Red Bull tersebut, yang sedang diselidiki.

Verstappen berada di posisi ketiga tercepat dan terpaut 0,124 detik di belakang Russell, bersama Fernando Alonso dari Aston Martin dan calon juara lainnya, Oscar Piastri.

Duo Haas, Esteban Ocon dan Ollie Bearman, berada di posisi keenam dan ketujuh, di depan Charles Leclerc dari Ferrari, Kimi Antonelli dari Mercedes, dan Alex Albon dari Williams, yang melengkapi 10 besar.

Lewis Hamilton finis di posisi ke-18 setelah kecelakaan berkecepatan tinggi di Tikungan 9. Juara dunia tujuh kali itu tidak terluka dalam insiden tersebut, yang mengakibatkan bendera merah di FP3.

Tsunoda berakhir paling lambat setelah bertabrakan dengan Antonelli di pit-lane yang membuatnya tidak bisa menyelesaikan satu putaran dengan ban lunak.

Antonelli dan Tsunoda akan menghadapi teguran dari stewards sebelum kualifikasi, yang akan dimulai pukul 21:00 Waktu Indonesia Barat.

F1 GP Abu Dhabi 2025 - Yas Marina - Hasil Free Practice 3 Pos Pembalap NAT Tim Laptime 1 George Russell GBR Mercedes AMG Petronas F1 Team 1m23.334s 2 Lando Norris GBR McLaren F1 Team 1m23.338s 3 Max Verstappen NED Oracle Red Bull Racing 1m23.458s 4 Fernando Alonso ESP Aston Martin Aramco F1 Team 1m23.585s 5 Oscar Piastri AUS McLaren F1 Team 1m23.593s 6 Esteban Ocon FRA MoneyGram Haas F1 Team 1m23.605s 7 Oliver Bearman GBR MoneyGram Haas F1 Team 1m23.609s 8 Charles Leclerc MON Scuderia Ferrari HP 1m23.675s 9 Kimi Antonelli ITA Mercedes AMG Petronas F1 Team 1m23.707s 10 Alex Albon THA Atlassian Williams Racing 1m23.772s 11 Gabriel Bortoleto BRA Stake F1 Team Kick Sauber 1m23.791s 12 Carlos Sainz ESP Atlassian Williams Racing 1m23.811s 13 Nico Hulkenberg GER Stake F1 Team Kick Sauber 1m23.870s 14 Lance Stroll CAN Aston Martin Aramco F1 Team 1m23.895s 15 Liam Lawson NZL Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 1m23.947s 16 Isack Hadjar FRA Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 1m23.979s 17 Pierre Gasly FRA BWT Alpine F1 Team 1m24.072s 18 Lewis Hamilton GBR Scuderia Ferrari HP 1m24.470s 19 Franco Colapinto ARG BWT Alpine F1 Team 1m24.501s 20 Yuki Tsunoda JPN Oracle Red Bull Racing 1m24.693s

