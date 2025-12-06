Rosberg Khawatir Ferrari akan Merusak Warisan F1 Hamilton

Nico Rosberg khawatir Lewis Hamilton menderita "mimpi buruk" untuk akhir karir F1-nya bersama Ferrari.

Hamilton mengalami kecelakaan kecepatan tinggi di latihan terakhir Grand Prix Abu Dhabi saat ia kehilangan kendali atas Ferrari-nya di Tikungan 9.

Juara dunia tujuh kali itu melintir dan menabrak barrier, mematahkan sayap depan dan suspensi depannya. Hamilton kemudian melaporkan melalui tim radio bahwa “sesuatu menekuk di depan dan snap di belakang”.

Mantan rekan setim Hamilton di Mercedes dan saingan gelar F1 Rosberg membagikan keputusannya tentang perjuangan Inggris berusia 40 tahun yang sedang berlangsung.

"Luar biasa bukan? Itu hanya menjadi lebih buruk dan lebih buruk dan lebih buruk,” kata Rosberg kepada Sky Sports F1.

"Anthony Davidson melakukan analisis yang sangat bagus, bahwa mungkin Lewis terlalu lebar di pintu masuk ke trotoar, mencoba membuka barisannya sebanyak mungkin dan membawanya sedikit terlalu jauh.

"Jadi mungkin ada sedikit kesalahan pengemudi di sana. Itu tidak terlihat seperti ada yang rusak tetapi Anda tidak pernah tahu, mereka perlu menganalisisnya sekarang.

"Anda hanya melihat bagaimana dia terus merasa tidak nyaman dengan mobil secara keseluruhan, karena kapan kita melihat Lewis Hamilton di putaran normal dalam latihan bebas hanya berputar seperti itu?

"Dalam seluruh karirnya kami tidak pernah benar-benar melihat itu dan sekarang, dengan Ferrari, itu adalah kesalahan di sana-sini. Dia benar-benar tidak nyaman dengan mobil itu, sepertinya hanya segelintir orang yang bisa dikendarai.”

Hamilton's damaged Ferrari is recovered

Rosberg juga membagikan kekhawatirannya bahwa perjuangan Hamilton di Ferrari "merusak" warisannya.

"Ini adalah musim yang buruk baginya dan itu bukan cara yang layak untuk mengakhiri karirnya," tambah juara dunia 2016.

“Sangat sulit baginya untuk menghadapinya. Dia dikalahkan oleh rekan satu timnya, dia berjuang untuk masuk ke Q2 hampir sepanjang waktu, dia melintir sendiri. Itu tidak menjadi lebih buruk dari itu jadi itu benar-benar mimpi buruk.

“Saya pikir itu bahkan lebih buruk daripada yang terlihat dari luar untuknya secara pribadi. Dia adalah yang terhebat dan kami tidak akan pernah memperdebatkan itu lagi tetapi itu masih membuat sedikit goresan pada warisannya juga sekarang. Itu benar-benar tidak baik.”

Apakah ini faktor umur?

Hamilton akan berumur 41 tahun pada Januari tahun depan, dan Rosberg percaya ini harus dianggap sebagai faktor di tengah kesengsaraannya yang sedang berlangsung.

"Lewis hampir 41 sekarang, pada 41 kami tahu bahwa Anda tidak akan menjadi lebih cepat, jadi waktu juga tidak berpihak padanya," jelasnya.

“Anda memiliki pembalap muda dari generasi berikutnya, yang terbaik dari generasi berikutnya, yang berada di masa jayanya, 26, 27 tahun dengan banyak pengalaman. Tentu saja itu bukan pembalap yang mudah untuk dilawan.”

Tetapi Rosberg menolak saran bahwa usia tampaknya tidak menjadi masalah bagi juara dunia dua kali Fernando Alonso, yang masih mengesankan untuk Aston Martin di usia 44 tahun.

"Fernando tidak memiliki tingkat rekan satu tim seperti Charles Leclerc, atau Max Verstappen, atau Lando Norris," Rosberg menunjukkan.

“Jadi sangat sulit untuk menilai tingkat kinerjanya dengan benar dengan cara Anda dapat melihat tingkat Lewis sekarang melawan seseorang seperti Charles Leclerc. Ini bukan perbandingan yang adil.”

