Pengakuan Isack Hadjar saat Hamilton Kalah dari Verstappen di 2021

Isack Hadjar mengaku bahwa ia "menghancurkan TV" saat menonton balapan penentuan gelar F1 2021 antara Lewis Hamilton dan Max Verstappen.

Hamilton secara kontroversial kehilangan gelar F1 2021 dari Verstappen di Abu Dhabi.

Pembalap Inggris itu berada di jalur yang tepat untuk meraih gelar kedelapan yang memecahkan rekor, memimpin balapan dari posisi terdepan.

Namun, Safety Car yang terlambat mengacaukan rencana Hamilton dan Mercedes.

Red Bull menarik Verstappen ke pit di bawah Safety Car untuk mengganti ban, sementara Mercedes tetap mempertahankan Hamilton di trek untuk mempertahankan posisi trek.

Mercedes juga berharap balapan akan berakhir di belakang Safety Car karena waktu yang dibutuhkan untuk membersihkan puing-puing dan jumlah mobil yang tertinggal di antara Hamilton dan Verstappen.

Tapi dalam upaya untuk segera memulai kembali balapan, Michael Masi - yang saat itu menjabat sebagai Race Director - hanya mengizinkan beberapa mobil untuk melakukan unlap, memberi Verstappen kesempatan untuk menyalip Hamilton di lap terakhir.

Berbekal ban yang lebih segar, Verstappen akhirnya menyalip Hamilton di lap terakhir dan meraih gelar juara dunia F1 pertamanya.

Hadjar, yang akan membalap bersama Verstappen pada tahun 2025, adalah penggemar berat Hamilton.

Mengenang Abu Dhabi 2021, Hadjar berkata: “Saya sendirian di kamar. Tidak ada kamera, tidak ada mikrofon atau apa pun, hanya saya di depan layar, menghancurkan TV, dan hanya itu.

"Tapi jelas saya senang untuk Red Bull karena pada akhirnya bukan Mercedes yang memberi saya kesempatan di F1. Mereka tidak mengontrak saya. Jadi saya merasa kasihan padanya... Tapi perasaan saya campur aduk.”

Hadjar mewujudkan mimpinya untuk melawan Hamilton

Hadjar telah mencapai impiannya untuk berbagi trek dengan idolanya, Hamilton.

Ayah Hamilton, Anthony Hamilton, menghibur Hadjar setelah ia tergelincir saat latihan formasi di Grand Prix Australia pembuka musim.

“Saya ingat ketika saya menonton TV waktu kecil, saya seperti, ‘Semoga dia tidak pensiun,’ tahu kan? Seperti… saya ingin mencapainya saat dia masih balapan,” tambah Hadjar. “Sebenarnya, tahun pertama saya di F1 adalah tahun pertamanya bersama Ferrari, jadi itu cukup ikonik.

“Saya sangat beruntung karena saya tidak pernah menyangka akan balapan dengannya. Saya pikir dia akan pensiun, saya akan masuk F1 nanti.

"Dan sekarang berada di sini dan membalap dengannya sungguh… Ini adalah sebuah keistimewaan yang luar biasa. Saya juga sempat membalap dengannya beberapa kali tahun ini.”