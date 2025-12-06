BMW Yakin Bisa Tetap Menang Tanpa Toprak Razgatlioglu

Kepergian Toprak Razgatlioglu ke MotoGP pada tahun 2026 merupakan pukulan telak bagi BMW, tapi mereka tetap percaya diri dengan M1000RR mereka.

Razgatlioglu bergabung dengan BMW pada tahun 2024 setelah empat tahun di Yamaha, di mana ia meraih gelar juara dunia pertamanya pada tahun 2021.

Selama dua tahun di skuat Bavaria, Toprak memenangkan 39 balapan dan dua gelar juara dunia, dengan hanya satu pembalap lain dari BMW yang mampu naik podium teratas pada periode tersebut, Michael van Der Mark

Dengan Toprak Razgatlioglu menuju MotoGP pada tahun 2026 bersama skuad Pramac Yamaha, BMW akan menurunkan susunan pembalap baru yang terdiri dari mantan bintang grand prix, Danilo Petrucci dan Miguel Oliveira.

Dalam sebuah wawancara dengan media Jerman Speedweek, Technical Director BMW Christian Gonschor memuji pencapaian Razgatlioglu bersama skuat Bavaria. Namun, ia juga yakin bahwa M1000RR adalah motor pemenang.

"Kami tahu kami punya kombinasi yang luar biasa, Anda bisa melihatnya dari statistik saja," ujarnya. "Tapi kami juga tahu kami punya motor yang tangguh.

"Empat puluh kemenangan dalam dua tahun tidak jatuh begitu saja, betapa pun hebatnya kombinasi tersebut. Dibutuhkan sejumlah produk yang berfungsi dengan baik.

"Dengan Miguel dan Danilo, kami punya dua pembalap baru yang segar dan luar biasa di tim, dan saya yakin mereka mampu menang."

Gonschor juga meragukan Ducati akan mampu melewati musim 2026 dengan runner-up tahun ini, Nicolo Bulega.

"Mereka punya tantangan tersendiri, mereka punya paket baru," tambahnya. "Paket yang kuat, seperti yang kita lihat saat uji coba. Tapi uji coba tetaplah uji coba, dan balapan tetaplah balapan.

"Phillip Island adalah awal yang istimewa bagi semua orang, setelah itu musim akan mendapatkan momentum."