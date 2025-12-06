BMW Yakin Bisa Tetap Menang Tanpa Toprak Razgatlioglu

BMW percaya diri akan tetap kompetitif di WorldSBK meski kehilangan Toprak Razgatlioglu yang menyebrang ke MotoGP.

Danilo Pertucci, BMW World Superbikes, Jerez test
Danilo Pertucci, BMW World Superbikes, Jerez test
© Gold and Goose

Kepergian Toprak Razgatlioglu ke MotoGP pada tahun 2026 merupakan pukulan telak bagi BMW, tapi mereka tetap percaya diri dengan M1000RR mereka.

Razgatlioglu bergabung dengan BMW pada tahun 2024 setelah empat tahun di Yamaha, di mana ia meraih gelar juara dunia pertamanya pada tahun 2021.

Selama dua tahun di skuat Bavaria, Toprak memenangkan 39 balapan dan dua gelar juara dunia, dengan hanya satu pembalap lain dari BMW yang mampu naik podium teratas pada periode tersebut, Michael van Der Mark

Kiprahnya yang memecahkan rekor bersama BMW membuatnya memenangkan 39 balapan dan dua gelar juara dunia, sementara hanya satu pembalap lain dari merek tersebut yang mampu mencapai podium teratas pada periode tersebut.

Dengan Toprak Razgatlioglu menuju MotoGP pada tahun 2026 bersama skuad Pramac Yamaha, BMW akan menurunkan susunan pembalap baru yang terdiri dari mantan bintang grand prix, Danilo Petrucci dan Miguel Oliveira.

Dalam sebuah wawancara dengan media Jerman Speedweek, Technical Director BMW Christian Gonschor memuji pencapaian Razgatlioglu bersama skuat Bavaria. Namun, ia juga yakin bahwa M1000RR adalah motor pemenang.

"Kami tahu kami punya kombinasi yang luar biasa, Anda bisa melihatnya dari statistik saja," ujarnya. "Tapi kami juga tahu kami punya motor yang tangguh.

"Empat puluh kemenangan dalam dua tahun tidak jatuh begitu saja, betapa pun hebatnya kombinasi tersebut. Dibutuhkan sejumlah produk yang berfungsi dengan baik.

"Dengan Miguel dan Danilo, kami punya dua pembalap baru yang segar dan luar biasa di tim, dan saya yakin mereka mampu menang."

Gonschor juga meragukan Ducati akan mampu melewati musim 2026 dengan runner-up tahun ini, Nicolo Bulega.

"Mereka punya tantangan tersendiri, mereka punya paket baru," tambahnya. "Paket yang kuat, seperti yang kita lihat saat uji coba. Tapi uji coba tetaplah uji coba, dan balapan tetaplah balapan.

"Phillip Island adalah awal yang istimewa bagi semua orang, setelah itu musim akan mendapatkan momentum."

In this article

BMW
Toprak Razgatlioglu
BMW Yakin Bisa Tetap Menang Tanpa Toprak Razgatlioglu
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Latest News

F1 News
Norris Kecewa dengan Upayanya di Kualifikasi GP Abu Dhabi
2m ago
Norris can clinch his maiden world title on Sunday
F1 News
Russell Peringatkan McLaren Soal Verstappen di Abu Dhabi
9m ago
George Russell
F1 News
Pengakuan Isack Hadjar saat Hamilton Kalah dari Verstappen di 2021
19m ago
Isack Hadjar
F1 News
Apakah Verstappen akan Meniru Taktik Hamilton di 2016?
29m ago
Verstappen scored his eighth pole of the season
MotoGP News
Eksklusif: Sylvain Guintoli Mengurai Kesulitan Bagnaia di 2025
44m ago
Francesco Bagnaia

More News

MotoGP News
Zarco Buka Kemungkinan Terus Balap di MotoGP setelah 2027
1h ago
Johann Zarco, 2025 British MotoGP
WSBK News
BMW Yakin Bisa Tetap Menang Tanpa Toprak Razgatlioglu
1h ago
Danilo Pertucci, BMW World Superbikes, Jerez test
F1 Results
F1 GP Abu Dhabi 2025: Verstappen Sabet Pole Krusial di Yas Marina
3h ago
Verstappen has the most pole positions in 2025
F1 News
Rosberg Khawatir Ferrari akan Merusak Warisan F1 Hamilton
5h ago
Hamilton is having a terrible first season with Ferrari
F1 Results
F1 GP Abu Dhabi 2025: Hasil Free Practice 3 di Sirkuit Yas Marina
7h ago
Russell was fastest in final practice