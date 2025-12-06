Zarco Buka Kemungkinan Terus Balap di MotoGP setelah 2027

Meski jadi pembalap tertua di grid MotoGP, Johan Zarco tidak menutup kemungkinan untuk meneruskan kariernya di kelas premier setelah tahun 2027.

Zarco menjadi salah satu dari empat pembalap yang sudah memiliki kontrak untuk 2027 - selain Toprak Razgatlioglu, Diogo Moreira, dan Fermin Aldeguer, di mana ia berharap dapat memanfaatkan pengalamannya saat MotoGP menuju perombakan regulasi besar dengan debut mesin 850cc dan ban Pireli.

Pebalap berusia 35 tahun ini awalnya mengira kepindahan dari Ducati ke LCR Honda pada tahun 2024 akan menjadi kontrak MotoGP terakhirnya, tetapi ia merasa lebih bersemangat dengan tantangan baru ini.

Menjadi pembalap Honda teratas selama dua musim terakhir, Zarco juga meraih kemenangan kandang yang populer di Le Mans, podium kering di Silverstone, dan meraih kemenangan Suzuka 8 Hours keduanya bersama Honda.

Hal itu mendorong perpanjangan kontrak dua tahun HRC, yang saat ini diharapkan Zarco sebagai yang terakhir di kelas premier: “Dalam pikiran saya, ya... Saat ini!

“Tetapi ketika saya menandatangani kontrak pada tahun 2023, saya pikir tahun 2025 akan menjadi musim terakhir saya. Kemudian saya mendapatkan napas kedua yang memberi saya energi untuk berkata, ‘Mengapa tidak dua tahun lagi?’

“Jadi mungkin sekarang saya akan mendapatkan napas lagi, yang ketiga! Kita tidak pernah tahu.

“Ini olahraga yang sangat teknis, dan pengalaman serta detail kecil dapat membuat perbedaan. Saya masih merasa bahwa saya dapat berkembang dalam hal ini.”

Meski tetap di LCR, 'peningkatan' utama dalam kontrak Zarco di masa mendatang adalah akses ke suku cadang baru di waktu yang sama dengan tim resmi HRC.

"Yang dinegosiasikan dengan tim Jepang adalah untuk mencoba mendapatkan motor di level yang sama dengan para pebalap pabrikan di waktu yang sama sepanjang tahun," tegas Zarco.

"Tapi saya juga sepakat bahwa jika tim pabrikan bergerak sedikit lebih cepat, saya akan beradaptasi."

Zarco finis di urutan kedua belas dalam kejuaraan dunia tahun ini, unggul enam poin dari Luca Marini dari HRC.

Joan Mir, pebalap Honda lainnya yang naik podium, berada di urutan ke-15 secara keseluruhan.

Zarco akan dipasangkan dengan rekan setim baru di 2026, dengan juara dunia Moto2 Moreira direkrut sebagai pengganti Somkiat Chantra yang pindah ke World Superbike.