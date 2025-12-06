Eksklusif: Sylvain Guintoli Mengurai Kesulitan Bagnaia di 2025

Sylvain Guintoli - mantan pebalap MotoGP dan juara WorldSBK, yang bertarung untuk gelar EWC tahun ini - mengikuti dengan seksama pasang surut Francesco Bagnaia tahun 2025 sebagai komentator di TNT Sports.

Bagnaia kesulitan dengan feeling depan GP25 hampir sepanjang musim, yang kemudian diperparah oleh guncangan hebat saat keluar tikungan.

Tapi saat Desmosedici tiba-tiba melaju sesuai keinginannya di Motegi, Pecco meraih kemenangan ganda. Namun, feeling itu tidak lagi datang di putaran-putaran berikutnya.

Musim Bagnaia berakhir dengan tiga kemenangan, sepuluh kali DNF, dan satu kali finis kedelapan, membuatnya turun dari posisi ketiga ke posisi kelima di klasemen akhir.

“Kisah Pecco tahun ini sebenarnya sulit untuk saya saksikan,” ujar Guintoli kepada Crash.net. “Anda bisa melihat bahwa dia jelas sedang sangat kesulitan, dan juga hasilnya memburuk. Jadi, itu tidak menyenangkan untuk dilihat karena Pecco adalah pebalap yang fantastis.”

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Guintoli, yang juga menghabiskan enam tahun sebagai tes Suzuki MotoGP dan kemudian membantu mengembangkan ban MotoGP untuk Michelin, menjelaskan mengapa masalah kepercayaan diri Bagnaia di bagian depan sangat penting.

“Feeling di bagian depan adalah segalanya, terutama dengan spesifikasi motor MotoGP saat ini,” ujarnya. “Anda harus bisa merasakannya dan menghentikan motor secara efisien - tanpa mengganggu beban di bagian depan saat memasuki tikungan.

“Lalu Anda bisa melaju dengan mulus, mempertahankan kecepatan di tikungan, dan sebagainya. Semuanya saling terkait.

“Beberapa pembalap lebih terpengaruh [oleh feel di bagian depan] daripada yang lain. Beberapa beradaptasi dan menemukan cara mengatasinya, dan beberapa perlu 100% puas dengan umpan balik tersebut.”

Francesco Bagnaia, 2025 Australian MotoGP

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Anda bisa merasakannya di pergelangan tangan"

Guintoli menambahkan bahwa feeling itu terasa melalui pergelangan tangan, saat pengendara merasakan ban berubah bentuk dan bergeser saat memasuki tikungan.

“Rasanya seperti melalui pergelangan tangan,” ujarnya. “Rasanya aneh. Anda bisa merasakan ban depan bergerak. Terutama di MotoGP, Anda bisa merasakan ban depan penyok dan berubah bentuk di bawahnya saat Anda mencoba mengerem.

“Bahkan saat Anda mengerem lurus, Anda bisa merasakannya. Lalu, saat Anda mengerem trail di tikungan, Anda bisa merasakannya di pergelangan tangan. Dan Anda harus mengendalikannya sepenuhnya karena Anda sudah mencapai batasnya.

“Semuanya harus sangat mulus agar Anda bisa mendapatkan hasil maksimal. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan! Dan Pecco tidak malu, bahkan saat ia kesulitan, untuk terus melaju dan terkadang melampaui batas.

“Rasanya di bagian depan juga bisa terasa, seperti, bisa sampai ke kepala. Namun kenyataannya—kecuali Motegi—ia selalu dihadapkan pada masalah yang berulang. Masalah yang sama selalu ada.”

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Meskipun Bagnaia terus-menerus mengalami kesulitan, Guintoli ia akan bangkit di musim 2026.

“Saya pikir dia akan kembali, dan saya sudah bilang dia harus mencapai titik terendah sebelum kembali. Tapi episode di Motegi agak aneh! Dia tidak bisa berbuat salah dan mendominasi.”

Guintoli sedang bersiap untuk mengikuti London Marathon 2026, menggunakan baju balapnya, untuk mengenang anaknya, Luca.

Untuk mendukung Guintoli dalam penggalangan dana untuk badan amal kanker anak PASIC, kunjungi: https://2026tcslondonmarathon.enthuse.com/pf/sylvain-guintoli