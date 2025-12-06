Norris Kecewa dengan Upayanya di Kualifikasi GP Abu Dhabi

Lando Norris mengaku "kecewa" dengan hasil kualifikasinya di Grand Prix Abu Dhabi, meskipun masih jadi favorit untuk meraih gelar juara dunia F1 pertamanya.

Pembalap McLaren itu dikalahkan oleh Max Verstappen dari Red Bull dalam perebutan pole, yang tampil gemilang dan mencatatkan dua putaran yang cukup untuk meraih pole kedelapannya musim ini.

Norris gagal meraih pole dengan selisih 0,201 detik, tetapi mengungguli rekan setimnya di McLaren, Oscar Piastri, dengan selisih 0,029 detik dalam kualifikasi terakhir yang krusial di F1 2025.

"Sulit. Max melakukan pekerjaan dengan baik, jadi selamat untuknya," kata Norris yang tampak frustrasi dalam wawancara di Parc Ferme segera setelah kualifikasi.

"Kami melakukan semua yang kami bisa. Saya rasa putaran saya cukup baik, saya cukup senang. Tentu saja, kecewa tidak meraih pole position di akhir pekan terakhir, tetapi kami memang kurang cepat hari ini, jadi kami akan berusaha melakukannya besok."

Diminta untuk menjelaskan lebih lanjut 'kekecewaanya' dalam konferensi pers pasca-kualifikasi, Norris berkata: "Q1, Q2 tidak mulus, sejujurnya putaran Q3 saya cukup memuaskan.

"Saya merasa cukup baik. Saya merasa mendapatkan banyak hasil dari mobil hari ini dan itu tidak cukup, jadi tentu saja kecewa karena saya ingin meraih pole position untuk balapan terakhir tahun ini.

"Kami memang tidak memiliki kecepatan yang baik hari ini, jadi saya merasa mendapatkan hasil maksimal dari mobil hari ini dan saya harus puas dengan itu.

"Tentu saja [saya] tertinggal dari satu pembalap yang ingin saya kejar, itulah satu-satunya alasan kekecewaan ini, tetapi selain itu saya cukup puas dengan putaran saya dan itu adalah hasil maksimal yang bisa kami capai."

Norris tidak memikirkan permutasi gelar

Norris memasuki balapan terakhir hari Minggu dengan keunggulan 12 poin atas Verstappen, sementara Piastri tertinggal empat poin. Ia akan dinobatkan sebagai juara jika finis di podium terlepas dari hasil balapan orang lain.

Ditanya apakah ia bersedia menyelesaikan balapan dengan urutan yang sama dengan kualifikasi, Norris menjawab: “Saya tidak terlalu peduli menjadi pemburu atau yang diburu. Biasanya menjadi yang diburu tidak masalah karena Anda yang diuntungkan sejak awal, dan itu bagus.

“Tentu saja saya akan menandatangani kontrak itu sekarang, tetapi sayangnya hidup tidak sesederhana itu. Kami masih harus menghadapi besok dan merencanakan bagaimana kami akan memenangkan balapan, baik dari segi kecepatan maupun strategi.

“Itu semua akan menjadi rencana kami untuk besok dan begitulah cara saya ingin mengakhiri musim, berdiri di puncak, jadi tidak ada yang berubah dari sisi itu.”