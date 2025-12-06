Apakah Verstappen akan Meniru Taktik Hamilton di 2016?

Max Verstappen menepis anggapan bahwa ia akan mengadopsi taktik yang digunakan Lewis Hamilton untuk memenangkan gelar F1 2025.

Verstappen mengungguli kedua rivalnya di McLaren, Lando Norris dan Oscar Piastri, untuk meraih pole krusial di kualifikasi Grand Prix Abu Dhabi pada hari Minggu saat ketiga pembalap masih memiliki peluang gelar yang terbuka.

Verstappen tertinggal 12 poin dari Norris, dan akan menyamai rekor lima gelar beruntun milik Michael Schumacher jika ia memenangi balapan dengan Norris finis keempat atau lebih rendah.

Situasi pertarungan gelar memunculkan anggapan Verstappen mungkin akan coba meniru taktik Hamilton yang pada akhirnya gagal membantunya menang dari Nico Rosberg dalam perebutan gelar F1 2016.

Apa yang dilakukan Hamilton di 2016?

Hamilton backed Rosberg into the chasing pack

Hamilton perlu memenangkan balapan dengan Rosberg finis ketiga atau lebih rendah untuk meraih gelar juara dunia.

Setelah pit stop terakhir mereka, Hamilton mulai menahan Rosberg di belakang, tetapi taktiknya akhirnya gagal karena Sebastian Vettel dan Verstappen dari Ferrari tidak dapat menyalip pembalap Mercedes tersebut.

Hamilton melewati garis finis di depan Rosberg, yang dinobatkan sebagai juara sebelum ia mengejutkan dunia F1 dengan pensiun lima hari kemudian.

Ketika ditanya dalam konferensi pers pasca-kualifikasi apakah ia akan menggunakan taktik gelap yang sama seperti yang digunakan Hamilton, Verstappen menjawab: “Layoutnya juga berbeda.

“Saya merasa sekarang Anda lebih banyak mendapat slipstream di sekitar putaran, jadi mungkin tidak semudah itu untuk melakukan hal seperti itu. Mobil-mobilnya juga sangat berbeda dengan dulu.

"Saya merasa jauh lebih mudah saat itu untuk mundur karena ban juga akan terlalu panas saat Anda mendekat.

"Saya ingat juga di tahun 2016, bahkan di beberapa putaran kualifikasi, Anda tidak bisa melaju penuh di sektor pertama untuk menjaga ban tetap hidup di sektor terakhir, jadi situasinya sangat berbeda.

"Saya harap balapannya tidak terlalu mudah, tapi semoga itu bukan karena saya!"

Verstappen bertekad untuk mengerahkan segenap upayanya untuk menjadi juara dunia lima kali.

"Sepenuhnya, saya tidak akan rugi apa-apa," tegas Verstappen. "Bagi saya, tentu saja saya akan berusaha memenangkan balapan, saya akan bertahan, jika saya perlu menyerang, saya akan menyerang karena apa yang bisa terjadi?

"Anda berada di posisi kedua atau ketiga, atau Anda menang. Itu akan fantastis."