Russell Peringatkan McLaren Soal Verstappen di Abu Dhabi

George Russell telah memperingatkan bahwa Max Verstappen akan mampu menahan McLaren tanpa melakukan "hal gila".

F1 bersiap untuk pertarungan gelar tiga pembalap yang akan ditentukan di Grand Prix Abu Dhabi hari Minggu.

Lando Norris unggul 12 poin atas Verstappen dan hanya membutuhkan podium untuk mengamankan gelar.

Verstappen memulai dari posisi pole tetapi harus memenangkan balapan karena Norris finis di posisi di bawah posisi ketiga.

Berbicara kepada Viaplay setelah kualifikasi, Russell menjelaskan mengapa ia berharap Verstappen mempertahankan keunggulan di Tikungan 1.

“Saya melihat Max masih memimpin setelah Lap 1. Dia tidak akan hanya melaju kencang, Anda tidak perlu mengemudi seperti penjahat, tidak melakukan hal-hal gila hanya untuk mengatur kecepatan," ujar pembalap Mercedes itu.

“Anda melihat banyak pembalap melakukan ini.. Monako, Singapura, ini normal. Semoga bagi kami dia masih memimpin setelah Lap 1, dan setelah itu saya yakin akan ada beberapa peluang.”

Russell akan “melihatnya seperti balapan lainnya”

Russell akan memulai balapan dari posisi keempat di grid, tepat di belakang tiga kandidat juara.

Pembalap Inggris itu tidak berencana mengubah pendekatannya karena ia ingin mengakhiri tahun dengan gemilang.

“Suasana hati saya sama seperti balapan lainnya, sejujurnya,” jelas Russell. “Saya tahu apa yang dipertaruhkan untuk ketiganya, tetapi saya harus menganggapnya seperti balapan biasa.

“Saya pikir dalam keadaan normal kami tidak memiliki kecepatan, tetapi jelas jika Lap 1 selesai sesuai urutan kami memulai balapan, saya tidak bisa membayangkan Max melaju begitu saja hingga matahari terbenam sehingga ada peluang.

“Saya akan menganggapnya seperti balapan lainnya. Jika ada peluang atau celah… jika ini adalah balapan pertama musim ini, saya tidak akan melakukan sesuatu yang gegabah, tetapi saya tidak akan menyia-nyiakan peluang. Saya ingin finis di podium dan mengakhiri tahun ini dengan gemilang.

“Sejujurnya, saya tidak akan tidur nyenyak atau lebih buruk, terlepas dari siapa yang memenangkan kejuaraan besok. Saya akan melakukan hal saya sendiri dan melanjutkan dari sana.

“Itu bukan niat pengemudi mana pun. Seperti yang sudah saya katakan, saya tidak akan mengambil risiko lebih besar. Saya tidak akan mengurangi risiko. Saya hanya akan menjalankan bisnis saya seperti biasa.”