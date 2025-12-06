McLaren Siap Menghadapi Taktik Verstappen di Final Abu Dhabi

McLaren tegaskan pihaknya sudah bersiap untuk berbagai skenario di balapan penentu gelar F1 2025.

CEO McLaren, Zak Brown, menegaskan timnya akan siap menghadapi taktik apa pun yang diterapkan Max Verstappen di Grand Prix Abu Dhabi.

Verstappen akan menempati posisi terdepan untuk penentuan gelar juara hari Minggu, mengungguli duo McLaren, Lando Norris dan Oscar Piastri.

Norris akan meraih gelar jika ia finis di podium, terlepas apapun hasil Verstappen. Alhasil, banyak yang berasumsi Verstappen akan sengaja menahan kedua McLaren dengan tujuan menempatkan  Norris dalam risiko kehilangan podium.

Berbicara kepada F1 TV, Brown yakin McLaren akan "siap untuk semua skenario yang berbeda."

"Kami akan memikirkan semua itu dengan matang," kata Brown. "Max adalah pembalap yang cerdas, tidak hanya cepat. Jadi kami akan siap untuk semua skenario yang berbeda."

Brown juga berharap Red Bull menyiapkan pengaturan "keajaiban satu putaran", menjelaskan kecepatan kualifikasi Verstappen yang impresif.

"Max mencatatkan dua putaran yang spektakuler. Saya khawatir dengan tarikan yang ia dapatkan dari Tsunoda, tetapi ia tidak membutuhkannya untuk putaran kedua.

"Jadi semoga mereka menyiapkan keajaiban satu putaran dan mereka akan membayar harganya besok. Tapi saya tidak begitu yakin itu yang terjadi."

Akankah McLaren memprioritaskan Norris?

McLaren terus memberikan kesempatan yang sama kepada kedua pembalap.

Agar Piastri meraih gelar juara, ia secara realistis harus memenangkan balapan, dengan Norris finis di posisi keenam atau lebih rendah.

Meskipun peluang Piastri tipis, Brown mengatakan bahwa "bisnis seperti biasa" dalam hal memberikan kesempatan kepada kedua pembalap untuk meraih gelar juara.

"Kami akan membicarakannya besok pagi, tentu saja, sekarang setelah kami tahu di mana kami lolos," jelas Brown.

"Jelas Lando harus finis di tiga besar, Oscar harus menang dan Max dan Lando mungkin akan mengalami sedikit nasib buruk, yang bisa saja terjadi. Jadi saya pikir semuanya akan ditentukan untuk besok.

"Ada dua pembalap yang bersaing untuk memperebutkan gelar juara, jadi saya yakin pola pikir Oscar adalah 'Saya harus menang'," tambahnya. "Dan jika dia menang, poin Max akan berkurang, yang berarti Lando tidak perlu finis di posisi ketiga.

"Jadi saya pikir akan ada dua pola pikir yang berbeda. Tapi medannya sangat ketat, saya pikir begitu Anda tidak sepenuhnya menguasainya, jika Anda terlalu konservatif, Anda akan tersapu oleh mobil-mobil di belakang karena terlalu ketat. Jadi, saya pikir pendekatannya harus tetap seperti biasa.

