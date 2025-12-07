F1 GP Abu Dhabi 2025: Starting Grid Balapan di Sirkuit Yas Marina

Ketiga penantang gelar mengisi tiga posisi teratas untuk F1 GP Abu Dhabi 2025 di Sirkuit Yas Marina.

Verstappen claimed his eighth pole of 2025

Berikut ini Starting Grid untuk F1 GP Abu Dhabi 2025,

Sirkuit Yas Marina akan menjadi saksi dari pertarungan gelar F1 2025 saat tiga pembalap berpeluang dinobatkan sebagai juara dunia.

F1 GP Abu Dhabi 2025 - Yas Marina - Starting Grid

PosPembalapNATTim
1Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing
2Lando NorrisGBRMcLaren F1 Team
3Oscar PiastriAUSMcLaren F1 Team
4George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team
5Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP
6Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team
7Gabriel BortoletoBRAStake F1 Team Kick Sauber
8Esteban OconFRAMoneyGram Haas F1 Team
9Isack HadjarFRAVisa Cash App Racing Bulls F1 Team
10Yuki TsunodaJPNOracle Red Bull Racing
11Oliver BearmanGBRMoneyGram Haas F1 Team
12Carlos SainzESPAtlassian Williams Racing
13Liam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team
14Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team
15Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team
16Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP
17Alex AlbonTHAAtlassian Williams Racing
18Nico HulkenbergGERStake F1 Team Kick Sauber
19Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team
20Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team

Max Verstappen dari Red Bull memulai dari pole dengan pemimpin klasemen Lando Norris bergabung dengannya di barisan depan.

Rekan setim Norris di McLaren, Oscar Piastri, memulai posisi ketiga, dengan George Russell berbaris di sampingnya di barisan kedua untuk Mercedes.

Charles Leclerc memulai posisi kelima untuk Ferrari, di depan Aston Martin Fernando Alonso, Sauber Gabriel Bortoleto dan Haas Esteban Ocon.

Posisi 10 besar dilengkapi oleh Racing Bulls dari Isack Hadjar dan Red Bull kedua dari Yuki Tsunoda, yang mengorbankan Q3-nya untuk membantu tawaran pole Verstappen.

Lewis Hamilton memulai di urutan ke-16 yang mengecewakan setelah menjadi pembalap Ferrari pertama yang mengalami tiga eliminasi Q1 berturut-turut.

Norris memimpin Verstappen dengan 12 poin memasuki balapan terakhir musim ini pada hari Minggu, dengan Piastri tertinggal empat poin lebih jauh dari rekan setimnya.

Pembalap Inggris itu akan dinobatkan sebagai juara dunia jika dia selesai di podium, terlepas dari di mana saingannya berakhir.

