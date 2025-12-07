F1 GP Abu Dhabi 2025: Starting Grid Balapan di Sirkuit Yas Marina

Berikut ini Starting Grid untuk F1 GP Abu Dhabi 2025,

Sirkuit Yas Marina akan menjadi saksi dari pertarungan gelar F1 2025 saat tiga pembalap berpeluang dinobatkan sebagai juara dunia.

F1 GP Abu Dhabi 2025 - Yas Marina - Starting Grid Pos Pembalap NAT Tim 1 Max Verstappen NED Oracle Red Bull Racing 2 Lando Norris GBR McLaren F1 Team 3 Oscar Piastri AUS McLaren F1 Team 4 George Russell GBR Mercedes AMG Petronas F1 Team 5 Charles Leclerc MON Scuderia Ferrari HP 6 Fernando Alonso ESP Aston Martin Aramco F1 Team 7 Gabriel Bortoleto BRA Stake F1 Team Kick Sauber 8 Esteban Ocon FRA MoneyGram Haas F1 Team 9 Isack Hadjar FRA Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 10 Yuki Tsunoda JPN Oracle Red Bull Racing 11 Oliver Bearman GBR MoneyGram Haas F1 Team 12 Carlos Sainz ESP Atlassian Williams Racing 13 Liam Lawson NZL Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 14 Kimi Antonelli ITA Mercedes AMG Petronas F1 Team 15 Lance Stroll CAN Aston Martin Aramco F1 Team 16 Lewis Hamilton GBR Scuderia Ferrari HP 17 Alex Albon THA Atlassian Williams Racing 18 Nico Hulkenberg GER Stake F1 Team Kick Sauber 19 Pierre Gasly FRA BWT Alpine F1 Team 20 Franco Colapinto ARG BWT Alpine F1 Team

Max Verstappen dari Red Bull memulai dari pole dengan pemimpin klasemen Lando Norris bergabung dengannya di barisan depan.

Rekan setim Norris di McLaren, Oscar Piastri, memulai posisi ketiga, dengan George Russell berbaris di sampingnya di barisan kedua untuk Mercedes.

Charles Leclerc memulai posisi kelima untuk Ferrari, di depan Aston Martin Fernando Alonso, Sauber Gabriel Bortoleto dan Haas Esteban Ocon.

Posisi 10 besar dilengkapi oleh Racing Bulls dari Isack Hadjar dan Red Bull kedua dari Yuki Tsunoda, yang mengorbankan Q3-nya untuk membantu tawaran pole Verstappen.

Lewis Hamilton memulai di urutan ke-16 yang mengecewakan setelah menjadi pembalap Ferrari pertama yang mengalami tiga eliminasi Q1 berturut-turut.

Norris memimpin Verstappen dengan 12 poin memasuki balapan terakhir musim ini pada hari Minggu, dengan Piastri tertinggal empat poin lebih jauh dari rekan setimnya.

Pembalap Inggris itu akan dinobatkan sebagai juara dunia jika dia selesai di podium, terlepas dari di mana saingannya berakhir.

