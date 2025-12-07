F1 GP Abu Dhabi 2025: Starting Grid Balapan di Sirkuit Yas Marina
Ketiga penantang gelar mengisi tiga posisi teratas untuk F1 GP Abu Dhabi 2025 di Sirkuit Yas Marina.
Berikut ini Starting Grid untuk F1 GP Abu Dhabi 2025,
Sirkuit Yas Marina akan menjadi saksi dari pertarungan gelar F1 2025 saat tiga pembalap berpeluang dinobatkan sebagai juara dunia.
- F1 GP Abu Dhabi 2025: Bagaimana Gelar Ditentukan di Yas Marina?
- F1 GP Abu Dhabi 2025: Verstappen Sabet Pole Krusial di Yas Marina
F1 GP Abu Dhabi 2025 - Yas Marina - Starting Grid
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|1
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|2
|Lando Norris
|GBR
|McLaren F1 Team
|3
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren F1 Team
|4
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|5
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|6
|Fernando Alonso
|ESP
|Aston Martin Aramco F1 Team
|7
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Stake F1 Team Kick Sauber
|8
|Esteban Ocon
|FRA
|MoneyGram Haas F1 Team
|9
|Isack Hadjar
|FRA
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|10
|Yuki Tsunoda
|JPN
|Oracle Red Bull Racing
|11
|Oliver Bearman
|GBR
|MoneyGram Haas F1 Team
|12
|Carlos Sainz
|ESP
|Atlassian Williams Racing
|13
|Liam Lawson
|NZL
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|14
|Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|15
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|16
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|17
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams Racing
|18
|Nico Hulkenberg
|GER
|Stake F1 Team Kick Sauber
|19
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|20
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
Max Verstappen dari Red Bull memulai dari pole dengan pemimpin klasemen Lando Norris bergabung dengannya di barisan depan.
Rekan setim Norris di McLaren, Oscar Piastri, memulai posisi ketiga, dengan George Russell berbaris di sampingnya di barisan kedua untuk Mercedes.
Charles Leclerc memulai posisi kelima untuk Ferrari, di depan Aston Martin Fernando Alonso, Sauber Gabriel Bortoleto dan Haas Esteban Ocon.
Posisi 10 besar dilengkapi oleh Racing Bulls dari Isack Hadjar dan Red Bull kedua dari Yuki Tsunoda, yang mengorbankan Q3-nya untuk membantu tawaran pole Verstappen.
Lewis Hamilton memulai di urutan ke-16 yang mengecewakan setelah menjadi pembalap Ferrari pertama yang mengalami tiga eliminasi Q1 berturut-turut.
Norris memimpin Verstappen dengan 12 poin memasuki balapan terakhir musim ini pada hari Minggu, dengan Piastri tertinggal empat poin lebih jauh dari rekan setimnya.
Pembalap Inggris itu akan dinobatkan sebagai juara dunia jika dia selesai di podium, terlepas dari di mana saingannya berakhir.