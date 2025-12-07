F1 GP Abu Dhabi 2025: Verstappen Menang, Norris Juara Dunia

Lando Norris memastikan gelar juara dunia pertamanya dengan finis ketiga di F1 GP Abu Dhabi yang menutup musim 2025.

Max Verstappen meraih kemenangan di Yas Marina, tetapi tidak cukup untuk meraih gelar kelimanya karena Norris mmeraih finis ketiga yang dibutuhkannya untuk menjadi juara dunia 2025.

Oscar Piastri, yang juga memiliki peluang tipis untuk memenangkan kejuaraan, finis kedua, setelah dengan cemerlang menyalip rekan setimnya di McLaren di lap pembukaan.

Charles Leclerc dari Ferrari tetap mengancam Norris di sebagian besar balapan tetapi harus puas dengan posisi keempat, di depan George Russell dari Mercedes di urutan kelima.

Fernando Alonso dari Aston Martin mengklaim posisi keenam di depan Haas dari Esteban Ocon dan Lewis Hamilton dari Ferrari, yang tampil impresif untuk menutup musim debut Ferrari yang mengecewakan di posisi kedelapan.

Ollie Bearman berada di urutan kesembilan saat Haas mencetak dua poin, sementara Nico Hulkenberg menyelesaikan 10 besar untuk Sauber.