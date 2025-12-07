F1 GP Abu Dhabi 2025: Verstappen Menang, Norris Juara Dunia
Hasil lengkap F1 GP Abu Dhabi, putaran ke-24 dan terakhir musim 2025 di Yas Marina.
Lando Norris memastikan gelar juara dunia pertamanya dengan finis ketiga di F1 GP Abu Dhabi yang menutup musim 2025.
Max Verstappen meraih kemenangan di Yas Marina, tetapi tidak cukup untuk meraih gelar kelimanya karena Norris mmeraih finis ketiga yang dibutuhkannya untuk menjadi juara dunia 2025.
Oscar Piastri, yang juga memiliki peluang tipis untuk memenangkan kejuaraan, finis kedua, setelah dengan cemerlang menyalip rekan setimnya di McLaren di lap pembukaan.
Charles Leclerc dari Ferrari tetap mengancam Norris di sebagian besar balapan tetapi harus puas dengan posisi keempat, di depan George Russell dari Mercedes di urutan kelima.
Fernando Alonso dari Aston Martin mengklaim posisi keenam di depan Haas dari Esteban Ocon dan Lewis Hamilton dari Ferrari, yang tampil impresif untuk menutup musim debut Ferrari yang mengecewakan di posisi kedelapan.
Ollie Bearman berada di urutan kesembilan saat Haas mencetak dua poin, sementara Nico Hulkenberg menyelesaikan 10 besar untuk Sauber.
F1 GP Abu Dhabi 2025 - Yas Marina - Hasil Balapan Lengkap
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Lap/Gap
|1
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|58 laps
|2
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren F1 Team
|+12.594s
|3
|Lando Norris
|GBR
|McLaren F1 Team
|+16.572s
|4
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|+23.279s
|5
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|+48.563s
|6
|Fernando Alonso
|ESP
|Aston Martin Aramco F1 Team
|+67.562s
|7
|Esteban Ocon
|FRA
|MoneyGram Haas F1 Team
|+69.876s
|8
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|+72.670s
|9
|Oliver Bearman
|GBR
|MoneyGram Haas F1 Team
|+76.166s
|10
|Nico Hulkenberg
|GER
|Stake F1 Team Kick Sauber
|+79.014s
|11
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|+79.523s
|12
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Stake F1 Team Kick Sauber
|+81.043s
|13
|Carlos Sainz
|ESP
|Atlassian Williams Racing
|+82.158s
|14
|Yuki Tsunoda
|JPN
|Oracle Red Bull Racing
|+83.974s
|15
|Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|+84.399s
|16
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams Racing
|+90.327s
|17
|Isack Hadjar
|FRA
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|+1 lap
|18
|Liam Lawson
|NZL
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|+1 lap
|19
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|+1 lap
|20
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|+1 lap