F1 GP Abu Dhabi 2025: Verstappen Menang, Norris Juara Dunia

Hasil lengkap F1 GP Abu Dhabi, putaran ke-24 dan terakhir musim 2025 di Yas Marina.

Verstappen claimed victory but not the title
Verstappen claimed victory but not the title

Lando Norris memastikan gelar juara dunia pertamanya dengan finis ketiga di F1 GP Abu Dhabi yang menutup musim 2025.

Max Verstappen meraih kemenangan di Yas Marina, tetapi tidak cukup untuk meraih gelar kelimanya karena Norris mmeraih finis ketiga yang dibutuhkannya untuk menjadi juara dunia 2025.

Oscar Piastri, yang juga memiliki peluang tipis untuk memenangkan kejuaraan, finis kedua, setelah dengan cemerlang menyalip rekan setimnya di McLaren di lap pembukaan.

Charles Leclerc dari Ferrari tetap mengancam Norris di sebagian besar balapan tetapi harus puas dengan posisi keempat, di depan George Russell dari Mercedes di urutan kelima.

Fernando Alonso dari Aston Martin mengklaim posisi keenam di depan Haas dari Esteban Ocon dan Lewis Hamilton dari Ferrari, yang tampil impresif untuk menutup musim debut Ferrari yang mengecewakan di posisi kedelapan.

Ollie Bearman berada di urutan kesembilan saat Haas mencetak dua poin, sementara Nico Hulkenberg menyelesaikan 10 besar untuk Sauber.

F1 GP Abu Dhabi 2025 - Yas Marina - Hasil Balapan Lengkap

PosPembalapNATTimLap/Gap
1Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing58 laps
2Oscar PiastriAUSMcLaren F1 Team+12.594s
3Lando NorrisGBRMcLaren F1 Team+16.572s
4Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP+23.279s
5George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team+48.563s
6Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team+67.562s
7Esteban OconFRAMoneyGram Haas F1 Team+69.876s
8Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP+72.670s
9Oliver BearmanGBRMoneyGram Haas F1 Team+76.166s
10Nico HulkenbergGERStake F1 Team Kick Sauber+79.014s
11Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team+79.523s
12Gabriel BortoletoBRAStake F1 Team Kick Sauber+81.043s
13Carlos SainzESPAtlassian Williams Racing+82.158s
14Yuki TsunodaJPNOracle Red Bull Racing+83.974s
15Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team+84.399s
16Alex AlbonTHAAtlassian Williams Racing+90.327s
17Isack HadjarFRAVisa Cash App Racing Bulls F1 Team+1 lap
18Liam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team+1 lap
19Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team+1 lap
20Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team+1 lap
