Lando Norris meraih gelar juara dunia pembalap F1 pertamanya dengan finis ketiga di Grand Prix Abu Dhabi yang menutup musim.

Pembalap Inggris 26 tahun itu meraih gelar juara dengan selisih dua poin dari Max Verstappen dari Red Bull, yang meraih kemenangan kedelapannya musim ini di Yas Marina, tetapi akhirnya gagal menjadi juara dunia lima kali.

Rekan setim Norris di McLaren, Oscar Piastri, yang juga merupakan kandidat juara dunia, finis kedua.

"Sudah lama saya tidak menangis! Saya tidak menyangka akan menangis, tapi ternyata saya menangis!" ujar Norris segera setelah balapan.

"Ini perjalanan yang panjang. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan saya, semua orang di McLaren, orang tua saya - ibu saya, ayah saya - merekalah yang telah mendukung saya sejak awal.

"Rasanya luar biasa. Sekarang saya sedikit merasakan apa yang dirasakan Max! Saya ingin mengucapkan selamat kepada Max dan Oscar, dua pesaing terbesar saya sepanjang musim ini. Senang sekali bisa balapan melawan mereka berdua. Suatu kehormatan, saya belajar banyak dari keduanya.

"Saya menikmatinya. Tahun ini sungguh panjang. Kami berhasil dan saya sangat bangga untuk semua orang."

Norris menambahkan: "Perjalanan saya dan McLaren ini panjang. Saya sudah bersama mereka selama sembilan tahun.

"Kami telah melewati banyak masa-masa sulit yang luar biasa dan masa-masa indah yang luar biasa. Dengan memberikan sesuatu kembali kepada mereka, saya merasa telah melakukan bagian saya bersama tim tahun ini.

"Saya sangat bangga pada diri sendiri untuk itu, tetapi saya bahkan lebih bangga lagi untuk semua orang yang saya harap telah membuat mereka menangis."

Ditanya apakah ia memikirkan untuk menjadi juara dunia saat balapan, Norris menjawab: "Anda tidak bisa tidak memikirkannya. Saya tahu itu balapan yang panjang dan kita telah melihat berkali-kali, apa pun di F1 bisa terjadi.

"Saya terus menekan hingga dua atau tiga lap terakhir ketika saya bisa mengurangi kecepatan.

"Saya masih ingin berjuang sampai akhir. Itulah yang kami lakukan dan harus lakukan musim ini dengan Max mengejar sepanjang balapan dan Oscar mengejar di akhir.

"Mereka jelas membuat hidup saya sulit tahun ini."