Klasemen Akhir F1 2025 setelah Grand Prix Abu Dhabi di Yas Marina

Klasemen akhir F1 2025 untuk kategori pembalap dan konstruktor setelah Grand Prix Abu Dhabi di Sirkuit Yas Marina.

Lando Norris

Lando Norris telah memenangkan kejuaraan pembalap F1 2025 setelah finis ketiga di Grand Prix Abu Dhabi.

Norris telah memenangkan gelar dengan hanya dua poin setelah kemenangan kedelapan Max Verstappen tahun ini.

Menuju akhir pekan, Norris tahu bahwa finis P3 akan cukup untuk mengambil gelar.

Verstappen memilih untuk tidak mendorong McLaren ke kelompok pengejar, memberi mereka balapan yang relatif mudah di Abu Dhabi. 

Hasil ini menjadikan Norris sebagai juara dunia pertama McLaren sejak Lewis Hamilton pada tahun 2008.

Dominasi empat tahun Verstappen sebagai juara dunia telah berakhir. Piastri telah finis ketiga dalam klasemen, 13 poin dari rekan setimnya pada akhirnya.

George Russell dan Charles Leclerc masing-masing menutup musim di posisi keempat klasemen, sementara Lewis Hamilton telah mengalahkan Kimi Antonelli di urutan keenam.

Kedua pembalap Williams finis di 10 besar - Alex Albon mengalahkan Carlos Sainz. 

Akhirnya, akhir pekan yang kuat untuk Fernando Alonso di Abu Dhabi membawanya ke 10 besar, di depan Isack Hadjar dari Racing Bulls

Klasemen Akhir F1 2025 - Pembalap

PosPembalapNATTimMenangPoin
1Lando NorrisGBRMcLaren F1 Team7423
2Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing8421
3Oscar PiastriAUSMcLaren F1 Team7410
4George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team2319
5Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP0242
6Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP0156
7Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team0150
8Alex AlbonTHAAtlassian Williams Racing073
9Carlos SainzESPAtlassian Williams Racing064
10Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team056
11Isack HadjarFRAVisa Cash App Racing Bulls F1 Team051
12Nico HulkenbergGERStake F1 Team Kick Sauber049
13Oliver BearmanGBRMoneyGram Haas F1 Team042
14Liam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team038
15Esteban OconFRAMoneyGram Haas F1 Team038
16Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team034
17Yuki TsunodaJPNOracle Red Bull Racing033
18Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team022
19Gabriel BortoletoBRAStake F1 Team Kick Sauber019
20Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team00
21Jack DoohanAUSBWT Alpine F1 Team00

Mercedes jadi runner-up

McLaren mengamankan kembali gelar konstruktor di Grand Prix Singapura pada bulan September. Mercedes telah mengalahkan Red Bull ke posisi kedua dalam klasemen kejuaraan.

Kampanye Ferrari F1 2025 tanpa kemenangan dikonfirmasi di Qatar, karena mereka finis di urutan keempat - hasil kejuaraan terburuk mereka sejak tahun 2020. Williams berada di urutan kelima setelah balapan terakhir - hasil terbaik mereka sejak 2017.

Racing Bulls mengalahkan Aston Martin hanya dengan dua poin menjadi urutan keenam.

Klasemen Akhir F1 2025 - Konstruktor

PosTimMenangPoin
CMcLaren F1 Team14833
2Mercedes AMG Petronas F1 Team2469
3Oracle Red Bull Racing8451
4Scuderia Ferrari HP0398
5Atlassian Williams Racing0137
6Visa Cash App Racing Bulls F1 Team092
7Aston Martin Aramco F1 Team090
8MoneyGram Haas F1 Team080
9Stake F1 Team Kick Sauber068
10BWT Alpine F1 Team022

