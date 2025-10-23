MotoGP Malaysia 2015: Akhir Pekan Tergila dalam Sejarah

Dimulai dengan kabut asap dan berakhir dengan dua pembalap hebat sepanjang masa MotoGP dalam 'perang'. Grand Prix Malaysia 2015 adalah salah satu, jika bukan akhir pekan paling gila yang pernah saya liput.

Tiba di bandara Kuala Lumpur dari Melbourne pada dini hari Selasa, 20 Oktober 2015, semua pembicaraan adalah soal balapan mendebarkan di Phillip Island dan bagaimana pertarungan gelar antara Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo mungkin dimainkan selama dua putaran terakhir.

Rossi memimpin sebelas poin atas Lorenzo, yang berarti dia akan mendapatkan kesempatan gelar matematika pertamanya di Sepang. Tetapi legenda Italia itu belum menang sejak Silverstone pada bulan Agustus dan rekan setimnya di Yamaha sekarang secara konsisten lebih cepat.

Haze, 2015 Malaysian MotoGP

Disambut kabut tebal

Saya meninggalkan bandara, dan langsung dihadapkan dengan apa yang sekarang dikenal sebagai "Kabut Asia Tenggara 2015".

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Disebabkan oleh asap dari kebakaran hutan di Indonesia, visibilitas yang terbatas membuat Sepang diselimuti kabut tebal.

Polusi udara juga diketahui menyebabkan masalah pernapasan, dan ada saran untuk tetap berada di dalam ruangan dan menggunakan masker.

Grandstand Sepang yang besar menusuk melalui kabut menciptakan penampilan yang hampir seperti dongeng ketika tiba di trek pada Kamis pagi.

Berbicara kepada Managing Director Dorna saat itu Javier Alonso, di pit lane Sepang: "Situasi di sini, sekarang, adalah bahwa kita berada di bawah 100 PSI, Indeks Standar Polusi, yang merupakan tingkat sedang.

“Pada tingkat itu kami baik-baik saja untuk berada di sini dan melakukan jenis aktivitas apa pun.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Jika levelnya sangat tinggi, mungkin lebih dari 150, kita harus mengambil keputusan. Tetapi hari ini situasinya normal, dan oleh karena itu balapan akan berjalan seperti biasa."

Kabut juga berpotensi menjadi masalah untuk helikopter medis.

"Hari ini helikopternya tiba jadi itu bukan masalah. Kami memantau situasi [visibilitas] ini baik di sirkuit maupun di rumah sakit setiap jam.

“Kami juga memeriksa melalui jalan darat berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengangkut pengendara yang terluka ke rumah sakit. Mereka memberi tahu kami 30-35 menit, tetapi kami ingin memastikan mereka benar.

"Jika waktunya 30-35 menit, maka tidak ada masalah untuk menggunakan transportasi darat, jika tidak ada cukup visibilitas [untuk helikopter]."

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Thursday press conference, 2015 Malaysian MotoGP

Konferensi Pers hari Kamis

Media Room ramai dengan pembicaraan tentang pertarungan gelar, dan konferensi pers pra-acara resmi penuh sesak saat Rossi duduk di tengah meja.

Rossi diapit oleh Marc Marquez dan Maverick Vinales di sebelah kirinya, dengan Lorenzo, Andrea Iannone dan gelar Moto3 memilih Danny Kent di sebelah kanannya.

Pemenang Phillip Island Marquez bertukar beberapa obrolan ringan dengan Rossi sebelum konferensi dimulai. Rossi kemudian mengambil beberapa tegukan panjang dari botol air.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Ini adalah musim yang sangat panjang, selalu poin demi poin dengan Jorge dan itu sangat sulit juga tentang tekanan," kata Rossi, berbicara pertama kali sebagai pemimpin klasemen. “Kami melewati semua jenis momen dan kami tiba di sini, dua balapan lagi, dengan hanya 11 poin.

“Saya pikir itu akan sangat sulit tetapi pada saat yang sama pertempuran hebat untuk diikuti karena level dan kecepatan [di antara kami] sangat mirip dan perbedaan poin sangat kecil.

"Ini seperti satu pertandingan sepak bola yang dibagi menjadi dua bagian, yang pertama [setengah di sini] dan yang kedua di Valencia."

Disinggung soal kemungkinan mengunci gelar di Malaysia, Rossi menjawabnya dengan sedikit sindiran untuk Lorenzo: "Ini adalah kesempatan pertama, ini berarti sedikit lebih banyak tekanan bagi Jorge karena dia harus tiba di depan saya dan mencoba mengambil beberapa poin sebelum Valencia."

Itu tampaknya sedikit menyenggol #99, yang kemudian bereaksi: “Tidak, tidak ada tekanan, saya pikir di Misano saya membuat kesalahan besar dan kejuaraan hampir hilang. Jadi kita bisa memenangkannya! Kita tidak bisa kehilangannya, karena itu sudah sangat rumit.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Dalam dua balapan terakhir ini, kami telah memulihkan banyak poin. Di Australia, saya kehilangan kesempatan untuk hanya mengandalkan diri sendiri, dengan tidak memenangkan perlombaan.

“Tapi bagaimanapun, tidak apa-apa karena kami hanya bisa mendapatkan empat poin atau bahkan tidak sama sekali.”

Yang dimaksud Lorenzo, jika dia menang di Australia, lima poin tambahan yang dicetak atas Rossi akan berarti kemenangan di Sepang dan Valencia akan membuat gelar berada di taangannya.

Dengan situasi saat ini, jika Lorenzo memenangkan kedua balapan yang tersisa, tetapi Rossi berada di urutan kedua pada setiap kesempatan, Rossi akan menjadi juara dengan satu poin.

"Kami selalu tertinggal dan sekarang kami memiliki kemungkinan untuk menang, jadi kami akan mencoba tanpa rasa takut, tanpa kehilangan apa pun dan lihat apa yang terjadi," tambah Lorenzo.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Marc Marquez - juara dunia dua musim sebelumnya - telah keluar dari perebutan gelar setelah Grand Prix Jepang, dua putaran sebelum Sepang.

Nick Harris, memimpin konferensi pers, bertanya kepada Marquez tentang pertarungan gelar antara Rossi dan Lorenzo:

“Ya, jujur saja, itu sangat menarik untuk dilihat. Tentu saja, saya ingin berada di sana di tengah pertempuran, tetapi itu tidak mungkin. Jadi sangat menarik untuk dilihat dan [semua] yang bisa kita lakukan adalah menikmati pertunjukan ini.

“Dan cobalah untuk belajar tentang Valentino, bagaimana dia mengelola situasi. Tentang Jorge, bagaimana dia mengelola. Dan kemudian, tentu saja, kita akan melihat dari luar dan juga di dalam trek.”

Pertanyaan kemudian beralih ke Iannone, yang mendapat serangan media sosial karena menyalip Rossi untuk posisi ketiga di lap terakhir di Phillip Island, membuat pembalap Yamaha kehilangan tiga poin berharga.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Saya pikir itu adalah salah satu balapan terbaik di kelas MotoGP," kata pembalap Iannone yang saat itu balap di Ducati.

“Itu tidak begitu mudah [bagi saya] karena Marc, Vale dan Jorge adalah pembalap yang sangat kuat. Saya mencoba yang terbaik di setiap putaran. Saya senang dengan balapan ini dan penampilan saya.”

Valentino Rossi, Thursday press conference, 2015 Malaysian MotoGP

Rossi membela Iannone dari “orang-orang bodoh”

Dalam sesi tanya jawab berikutnya dengan media, Iannone ditanya tentang komentar hinaan di halaman Facebook-nya setelah Phillip Island, oleh penggemar yang marah karena dia telah menyalip Rossi, dan apakah dia akan balapan seperti biasa di Sepang.

"Di Facebook dan Instagram saya, saya memiliki banyak komentar, tetapi 90% positif," jawab Iannone. “Saya pikir itu hanya pendapat, tetapi bagian kecil dibandingkan dengan orang lain.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Saya senang karena saya mendapat banyak dukungan dari para penggemar saya dan saya menantikan dan fokus pada akhir pekan ini dan dua balapan terakhir. Saya tidak khawatir.”

Rossi kemudian dengan membela Iannone saat ditanya "apa yang dikatakan beberapa pendukung Anda" setelah overtake di Phillip Island.

"Saya pikir mereka bukan pendukung saya yang sebenarnya," jawab Rossi. “Untungnya, dari sini sulit untuk mengikuti, karena Anda tidak berada di Italia dan segalanya. Jadi saya mendengar tepat setelah balapan.

“Ini sangat memalukan karena orang-orang ini sangat bodoh dan sayangnya ini adalah era jejaring sosial, di mana semua orang dapat mengatakan ide mereka, sekalipun jika itu adalah ide yang sangat bodoh!

“Orang-orang suka berbicara buruk tentang orang lain yang lebih beruntung dari mereka. Dan dengan lebih banyak bakat. Dan lebih bahagia karena mereka melakukan apa yang mereka inginkan dalam hidup mereka.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Di jejaring sosial saya, semua orang memiliki orang-orang bodoh yang berbicara buruk tentang hidupmu, ibumu!

“Itu selalu sangat memalukan karena sayangnya kamu tidak bisa berbicara dengan mereka. Jika Anda berbicara, Anda hanya akan kehilangan waktu.

“Jadi saya sangat menyesal untuk Andrea, yang baru saja melakukan balapannya, dan wajar jika dia mencoba mengalahkan saya.”

Valentino Rossi, Marc Marquez, 2015 Malaysian MotoGP press conference

Bom itu akhirnya jatuh

Para pembalap MotoGP kemudian ditanya, "berapa kali mereka memutar ulang balapan Australia dan apakah mungkin untuk membayangkan balapan serupa lainnya pada hari Minggu ini?"

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Rossi memastikan bahwa dia harus menjawab terlebih dahulu, sebelum bersandar ke mikrofon.

“Ya, saya sering melihat balapan di Phillip Island. Dan itu sangat menarik.”

Rossi berhenti sejenak, lalu melanjutkan, memilih kata-katanya dengan hati-hati.

“Pertama-tama, karena itu adalah pertempuran yang hebat. Saya tidak tahu berapa banyak overtake, mungkin lebih dari 50. [Rossi diberitahu ada 52]. Kecepatan tinggi, level bagus, motor yang bagus, pengendara yang hebat.”

Kemudian bom itu akhirnya dijatuhkan oleh The Doctor.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Dan, kamu tahu, jika kita bisa melihat balapan lain seperti ini? Terutama kita harus berbicara dengannya. Dengan Marquez,” kata Rossi, melirik sekilas ke pembalap Spanyol itu.

Masih tersenyum dan melihat depan, The Doctor melanjutkan: "Karena... selama balapan itu lebih sulit untuk dipahami, tetapi setelah ketika saya melihat balapan itu nanti, sangat jelas bahwa dia sangat banyak bermain dengan kami."

Napas dapat didengar dari media, sementara Rossi tertawa gugup. Kamera mengarah ke Marquez yang tersenyum saat dia melihat Rossi, yang melanjutkan:

"Karena terutama saya berpikir bahwa targetnya bukan hanya untuk memenangkan balapan tetapi juga untuk membantu Lorenzo melangkah jauh dan mencoba mengambil lebih banyak poin dari saya."

Marquez sepertinya menggelengkan kepalanya dari sisi ke sisi, tetapi bahunya bergetar karena tertawa, mungkin tidak menyadari bahwa Rossi sangat serius. Lorenzo tersenyum dengan hati-hati saat dia meraih minuman.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Jadi saya pikir dari Phillip Island sangat jelas bahwa Jorge memiliki pendukung baru. Itu Marc,” kata Rossi, tertawa lagi dan menunjuk Marquez dengan tangan kirinya untuk menekankan intinya, tetapi terus melihat lurus ke depan.

"Jadi ini banyak berubah karena pasti Marc memiliki potensi untuk pergi sendiri dan, yang pasti, bisa menjadi jenis balapan lain."

Berdiri di sisi ruangan, saya bisa melihat ekspresi kebingungan di wajah petugas pers Repsol Honda, yang tiba-tiba duduk tegak dengan 'apa yang baru saja dikatakan Rossi?' Sesaat.

Marquez terus tersenyum saat dia melihat Rossi, yang menghindari kontak mata. Lorenzo menatap lurus ke depan dan mengusap dagunya sebelum mengambil giliran di mikrofon.

Lorenzo menyebut Phillip Island sebagai "Balapan yang luar biasa" dengan "Empaat pembalap terbaik berjuang untuk kemenangan sampai akhir".

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Saya melihatnya dua kali dan itu bagus untuk dilihat, untuk beberapa poin, terutama sudut terakhir, dan untuk poin lain tidak begitu senang dengan tikungan terakhir."

Menyadari bahwa dia sedikit mengacaukan bahasa Inggrisnya, mungkin karena dia masih memproses apa yang baru saja dikatakan Rossi, Lorenzo menambahkan: "Saya tidak menjelaskannya dengan baik, tetapi tidak apa-apa!"

Ditanya secara langsung apakah dia "merasa bahwa Marc membantumu di Australia?" Lorenzo dengan datar menyindir: “Ya! Terutama di putaran terakhir. Sangat.”

Marquez tertawa, Rossi tidak demikian.

Pembalap Honda itu kemudian mengambil mikrofon: “Saya melihat balapan itu tentu saja berkali-kali, karena itu bagus dan itu adalah salah satu balapan pertama tahun ini di mana saya bertarung di sana dengan pembalap top.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Kami melakukan balapan yang hebat. Terutama putaran terakhir yang luar biasa. Saya tidak tahu bagaimana mungkin melihat Lorenzo dan, yah, saya sering menangkapnya dan setelah Tikungan 4 adalah ketika saya percaya [saya bisa] melewatinya.

"Tapi ya, sangat senang untuk balapan ini, karena ini adalah salah satu yang terbaik tahun ini dan kami memenangkannya."

Andrea Iannone, Thursday press conference, 2015 Malaysian MotoGP

Iannone mendukung Rossi: "Marc bermain-main dengan kami"

Selanjutnya giliran Iannone: "Balapan yang luar biasa pastinya, dan saya juga berpikir Marc bermain dengan kami," kata pembalap Ducati, berhenti sejenak untuk tertawa gugup.

"Karena setelah saya pikir... 15 putaran, Marc setelah tikungan 5, melaju sangat lambat dan saya melewatinya dengan kekuatan yang mudah," tambahnya.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Tapi, aku tidak tahu mengapa. Yang pasti [dia] memiliki kecepatan yang sangat bagus dan jadi itu adalah strategi, saya tidak tahu.

“Tapi oke, di sisi lain ini adalah balapan yang sangat bagus dan saya sangat senang dengan performanya, pertempurannya, karena ini adalah pertama kalinya saya bertarung dengan Vale, Marc dan Jorge di MotoGP.”

Setelah selingan singkat untuk pertanyaan ringan tentang asal usul julukan "Maniac" Iannone, tawa berhenti, dan suasana tegang di ruangan itu menjadi jelas.

Marc Marquez, Thursday press conference, 2015 Malaysian MotoGP

“Marc, apakah Anda membantu Lorenzo?”

Kemudian pertanyaan ditujukan ke Marquez: "Marc, apakah kamu bermain dengan mereka, apakah kamu membantu Lorenzo untuk memenangkan balapan dan mungkin memenangkan kejuaraan?"

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Marquez menggelengkan kepalanya dari sisi ke sisi, mengangkat bahunya dan tersenyum.

“Tentu saja tidak. Tentu saja, saya melakukan balapan saya. Dan faktanya, jika saya ingin membantu Lorenzo, saya tidak [tidak akan] melewatinya di lap terakhir dan saya tidak [tidak akan] mendorong ke batas. Saya [tidak akan] mengambil risiko.

“Saya tidak tahu mengapa mereka mengatakan... juga, kami melihat pada data bahwa Honda banyak mendorong ban depan. Dan dalam balapan ini, itu adalah kompon terlembut yang kami miliki. Saya banyak berjuang selama 27 putaran berturut-turut.

“Saya akan mencoba mengelola ban dengan baik, tetapi memang benar juga bahwa di tengah balapan saya mencoba mendorong dan membuka celah. Dan itu tidak mungkin. Tetapi Anda sudah tahu bahwa balapan saya tidak akan pernah 'mendorong dari awal hingga akhir di posisi pertama'.

“Saya melakukan yang terbaik, balapan terbaik untuk tim saya, dan yang paling penting bagi saya adalah kami menang. Tentu saja, terkadang Anda mencoba mengatur balapan, tetapi saya hanya akan membantu [pengendara lain] jika itu adalah rekan satu tim saya. Jika itu bukan rekan satu tim saya, saya akan mendorong untuk meraih kemenangan.”

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Thursday press conference, 2015 Malaysian MotoGP

Drama meningkat di luar kamera

Jika keseriusan tuduhan Rossi diragukan, dia menegaskan pendapatnya soal Marquez saat berbicara kepada media Italia langsung setelahnya.

Membawa catatan laptime dari putaran Phillip Island, dia berkata: "Marquez selangkah di atas semua orang, tetapi alih-alih mencoba melawan Lorenzo, dia tetap bersamaku untuk bertarung dengan Iannone dan yang lainnya.

“Dia tahu bahwa saya kalah dari Ducati di lintasan lurus. Jadi setiap kali saya mencoba melewatinya, dia kembali menyusul saya. Tapi kemudian dia melambat untuk membuat celah untuk Jorge.

"Untungnya pada hari Minggu, Jorge tidak begitu kuat, karena jika tidak itu pasti sudah berakhir. Sebaliknya, dia selalu menjaga Jorge tetap terkendali.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Dia tahu bahwa dia bisa menangkapnya dalam 3 lap, dan kemudian mencoba memperlambat saya dan Iannone, mungkin mencoba menempatkan pengendara lain di antara saya dan Lorenzo. Dan pada akhirnya, itulah yang dia lakukan.

"Dia lebih memilih Lorenzo untuk menang," ulang Rossi. "Dia marah padaku karena masalah pribadi. Meskipun dia tidak pernah mengatakannya, dia berpikir bahwa di Argentina saya membuatnya jatuh; dan kemudian di Assen dia masih memikirkan tentang chicane terakhir, di kepalanya dia merasa dia seharusnya memenangkan balapan itu.

“Sejak itu dia marah dan berpikir seperti anak kecil: Saya tidak menang, tetapi Anda juga tidak menang. Pada titik ini, kejahatan yang lebih kecil baginya adalah agar Lorenzo menang."

Rossi menambahkan: "Jika saya memenangkan gelar lain, maka [Marquez] tahu bahwa dia harus memenangkan satu gelar lagi untuk menyalip saya. Jika sebaliknya Jorge menang, maka mereka memiliki kurang lebih sama."

Melihat dua putaran terakhir, Rossi memperingatkan: "Jika dia lebih cepat namun lebih lambat untuk terlibat dalam pertempuran lebih jauh di belakang, itu bisa menjadi sulit. Karena dia tidak kehilangan apa-apa, tapi saya iya. Aku harus waspada.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Saya minta maaf dan saya cukup marah. Saya tidak menyangka Marquez menjadi penghalang untuk Kejuaraan ini, saya pikir saya hanya bertarung melawan Jorge, sebagaimana mestinya."

Rossi terus melanjutkan ‘Salvo’ nya ke Marquez dengan menambahkan: "Di Laguna Seca [2013] dia ingin melakukan apa yang telah saya lakukan pada Stoner lima tahun sebelumnya, ketika dia bisa dengan mudah melewati tiga tikungan kemudian. Itu adalah sinyal pertama. Dan aku bilang begitu, tapi aku tidak ingin mempercayainya. Untuk berpikir jahat, butuh waktu lama."

Rossi semakin personal, mempertanyakan apakah Marc benar-benar mengidolakannya, seperti yang diklaim: "Apakah dia benar-benar mengidolakan saya? Apakah dia benar-benar memiliki poster saya di rumah? Saya tidak begitu yakin. Saya ingin kembali ke masa lalu dan melihat...

"Dalam jangka panjang, saya lebih menyukai perilaku [Max Biaggi]. Kami saling membenci satu sama lain, tetapi setidaknya itu jelas dan jujur."

Marc Marquez, Valentino Rossi, 2015 Australian MotoGP

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Apakah Rossi benar? Dan kenapa itu bukan pertanyaan yang paling penting

Telah terjadi perdebatan tanpa akhir mengenai apakah Rossi benar atau salah tentang Marquez di Phillip Island.

Saya pikir itu tidak tepat sasaran.

Sekalipun Rossi dengan teguh mengklaim Marquez berkonspirasi melawannya, pertanyaan sebenarnya terkait peluangnya meraih gelar juara dunia adalah 'bagaimana kita menangani ini?' dengan mempertimbangkan fakta-fakta berikut:

Fact 1: Marquez tidak perlu menyalip Lorenzo

Marc Marquez tidak perlu menyalip Jorge Lorenzo di lap terakhir di Phillip Island. Lorenzo tidak melebar atau melakukan kesalahan yang membuat Marquez mengambil langkah di Lukey Heights dan masuk ke MG.

Marquez bisa saja tetap berada di belakang Yamaha jika tujuan utamanya adalah memaksimalkan peluang Lorenzo untuk mengalahkan Rossi dalam perebutan gelar juara dunia.

Sebaliknya, dengan menyalip, Marquez menggagalkan Lorenzo mendapatkan lima poin berharga yang, seperti yang dikatakan Lorenzo, berarti gelar juara 2015 bukan lagi di tangannya sendiri.

Pada akhirnya, overtake itu menunjukkan bahwa hasrat Marquez untuk menang di Phillip Island lebih besar daripada keinginan untuk membantu peluang Lorenzo meraih gelar juara dunia. Jika tidak, tidak masuk akal bagi Marquez untuk menyalip.

Dan jika Marquez mengendalikan balapan, mengapa ia mengambil risiko sebesar itu di akhir balapan untuk menyalip Lorenzo?

Ketika banyak hal tentang putaran-putaran terakhir tahun 2015 bergantung pada kemampuan membaca pikiran, itu adalah momen konkret di mana Marquez memiliki peluang yang jelas untuk membantu Lorenzo – dengan tetap berada di posisi kedua – tetapi justru memilih keuntungan pribadi.

Dan jika Marquez mengulangi hasilnya di Phillip Island - menang di Sepang dan/atau Valencia - itu akan sangat membantu Rossi untuk meraih gelar juara.

Fact 2: Satu-satunya aturan yang penting

Tidak ada satu pun tindakan Marc Marquez di Phillip Island yang mendekati ambang batas hukuman dari Race Direction.

Segala sesuatu yang dilakukan pembalap di trek, termasuk team-order - bentuk manipulasi balapan yang paling umum dan diterima secara luas sebagai bagian dari olahraga bermotor - berlaku dalam satu aturan umum:

“1.21.2 Pembalap harus berkendara dengan cara yang bertanggung jawab dan tidak membahayakan pembalap lain…”

Dalam setiap perebutan gelar juara, ada beragam agenda yang muncul di antara para pembalap non-penantang gelar. Apakah mereka memiliki kewarganegaraan yang sama dengan salah satu petarung gelar? Apakah mereka membalap untuk tim atau pabrikan yang sama? Apakah mereka menyimpan dendam? Apakah mereka sahabat sejati?

Namun, terlepas dari apakah rival Anda mencintai, membenci, atau tidak peduli, yang terpenting adalah tindakan di trek – yang tidak boleh dianggap tidak bertanggung jawab atau berbahaya – dan hasil di akhir setiap balapan.

Anda harus mematuhi aturan yang tertulis. Dan Rossi tidak menunjukkan bukti pelanggaran aturan oleh Marquez di Phillip Island, di mana bahkan tidak ada kontak sama sekali.

Narasi tentang menghormati (atau memberi perlakuan khusus) kepada penantang gelar biasanya datang dari pembalap yang memimpin klasemen, karena alasan sederhana: jika tidak ada pembalap lain yang finis di antara sang pemimpin dan rival utamanya, sang pemimpin akan lebih sulit dikejar!

Namun, kecuali aturannya ditulis ulang untuk mengizinkan hanya mereka yang secara matematis bersaing untuk memulai balapan, atau sisanya dilepaskan 10 detik kemudian - skenario yang menggelikan untuk sebuah 'Grand Prix' - para pesaing gelar akan selalu harus berhadapan dengan pembalap lain, yang mungkin menyukai mereka atau tidak.

Valentino Rossi, 2015

Bagian dari 'masterplan' The Doctor?

Rossi tidak hanya petarung ulung di dalam trek, dia juga membawa peperangan itu ke luar trek dan memainkannya dengan sangat, sangat baik.

Sepanjang kariernya, ia unggul dalam perang psikologis, mengguncang para rival dengan komentar-komentar tajam di media. Terkadang, komentar-komentar tersebut berupa 'pujian pedas', sebuah kutipan yang positif sekaligus negatif.

Contoh: "Casey Stoner telah melakukan pekerjaan yang luar biasa dan tak diragukan lagi merupakan pembalap yang hebat. Namun, ia adalah yang pertama dari generasi kontrol traksi."

Mengingat apa yang dipertaruhkan, tampaknya tak terelakkan bahwa Rossi berusaha mengalihkan fokus Lorenzo saat perebutan gelar mencapai klimaksnya. Rossi akan gagal menggunakan semua 'senjata' yang dimilikinya jika ia tidak melakukannya.

Lorenzo juga dikenal mencoba taktik serupa dan tampaknya siap menghadapi semacam permainan pikiran yang diarahkan kepadanya.

Namun, ketika kata-kata Rossi disampaikan dalam konferensi pers Sepang, Lorenzo tampak menganalisisnya dalam benaknya, mencoba mencari tahu mengapa Rossi menyerang Marquez, bukan dirinya.

Sebagian besar media merasakan hal yang sama.

Dia bukan pebalap muda pemarah yang melontarkan hal-hal yang sebenarnya tidak ia maksudkan, terlepas dari konsekuensinya. Ini adalah Valentino Rossi.

Jadi, apa yang kita semua lewatkan? Bagaimana serangannya terhadap pebalap yang telah mengalahkan Lorenzo lima hari sebelumnya membantu Rossi? Selain Marquez tidak melanggar aturan apa pun di Phillip Island, itulah poin kuncinya.

Jika Marquez tetap berada di belakang Lorenzo di Australia, akan ada lebih banyak pembenaran bagi Rossi untuk mengambil risiko mengungkapkan tuduhannya kepada publik.

Jika kritik terhadap Marquez berakhir di konferensi pers yang disiarkan televisi, mungkin masih ada ruang gerak bagi Rossi untuk membiarkan masalah ini menggantung dan membuat kita semua bertanya-tanya, "Seberapa serius dia?"

Senyum Marquez dan Lorenzo, yang jujur saja terlihat tegang, di konferensi pers menunjukkan bahwa mereka tidak terlalu serius saat itu.

Segera setelah konferensi pers, saya menulis: "Mungkin, karena sudah curiga bahwa Marquez menyimpan dendam dari insiden mereka sebelumnya dan menyadari peran besar yang bisa dimainkan #93 dalam perebutan gelar juara, Rossi ingin menyoroti pembalap Spanyol itu."

Namun, pernyataan Rossi selanjutnya kepada media Italia semakin menegaskan pernyataanya.

Ini adalah serangan telak dan brutal terhadap Marquez sebagai pembalap dan pribadi. Pasti akan ada kehebohan jika mereka bertemu di trek.

Bagaimana mungkin ini menguntungkan Rossi? Tentunya ada semacam rencana taktis di balik semua ini, bukan?

Marquez, Rossi, 2015 Australian MotoGP

Apa lagi yang bisa dilakukan Rossi?

Rossi tidak bisa mengendalikan apa yang mungkin dipikirkan atau tidak dipikirkan Marquez terkait perebutan gelar juara, tetapi ia bisa mengendalikan reaksinya sendiri.

Kita semua pernah mendengar ungkapan: "Yang penting bukan besarnya anjing dalam pertarungan; tetapi besarnya pertarungan di dalam anjing". Atau ungkapan Napoleon: "Dalam perang, moralitas berbanding tiga banding satu dengan fisik".

Ungkapan-ungkapan itu, dan banyak ungkapan serupa lainnya, menekankan pentingnya 'menyala' secara mental. Dan itulah yang dilakukan Rossi kepada Marquez.

Sampai saat itu, Marquez, yang telah kehilangan gelar MotoGP untuk pertama kalinya dalam kariernya, hanya memiliki kebanggaan untuk meraih kemenangan di dua putaran terakhir. Seperti yang telah ia capai di Phillip Island.

Namun dengan apa yang terjadi di ruangan pers Sepang, Marquez pasti siap untuk membalas dendam.

Seolah-olah Rossi telah melampiaskan semua tekanan yang ia rasakan terhadap Marquez.

Tetapi bagaimana situasi ini bisa ditangani secara berbeda, dari perspektif Rossi?

Jika seorang pebalap yakin akan sesuatu, dengan begitu banyak taruhannya, entah benar atau salah, hal itu harus ditanggapi serius oleh timnya - karena hal itu dapat memengaruhi pikiran pebalap dan performanya.

Pendapat di antara sesama pebalap dan mantan pebalap masih terbagi mengenai apakah Marquez mencoba membantu Lorenzo sampai batas tertentu di Phillip Island. Namun, tidak ada bukti konklusif untuk kedua hal tersebut, dan, sekali lagi, Marquez tidak melanggar aturan apa pun dan menyalip Lorenzo.

Ke depannya, yang penting dari sudut pandang Rossi seharusnya adalah pilihan reaksinya yang membuat segalanya lebih baik, dari perspektifnya sendiri dalam meraih gelar juara. Tentu saja tidak lebih buruk.

Menariknya, tuduhan Rossi tidak disampaikan di bagian awal konferensi pers, ketika ia dijamin akan berbicara, tetapi di bagian akhir sesi tanya jawab media setelahnya.

Karena Rossi telah menunggu selama itu, mungkin saja ia berencana untuk tidak menyebutkan 'konspirasi' Marquez dalam konferensi pers resmi yang disiarkan televisi, tetapi hanya kepada media Italia setelahnya.

Bagaimanapun, hasilnya akan sama saja, karena kata-kata yang ditujukan kepada media Italia itulah yang justru membuka 'perang' terbuka dengan Marquez.

Bagaimana Rossi bisa menanggapi apa yang ia anggap sebagai dukungan Marquez untuk Lorenzo, tanpa harus membuka jalan kedua yang mahal dalam perebutan gelarnya?

Iannone berjalan di atas tali dengan cukup baik, menyatakan Marc "bermain-main dengan kami" tetapi tidak menjelaskan apa niatnya sebenarnya.

Seharusnya, Rossi mengambil pendekatan yang sama.

Penggunaan frasa "bermain dengan kami", menyiratkan sesuatu yang tidak normal, tetapi mungkin bisa menyoroti kecepatan luar biasa Marquez sebagai pujian tajam agar semua orang tetap menebak-nebak.

Kemudian buat itu mengambang, biar media menginterogasi Marc tentang masalah ini, jaga tangan Anda tetap bersih. Setiap aksi Marc di trek akan tetap dipelajari dengan saksama, untuk kemungkinan favoritisme, tetapi tanpa menimbulkan perseteruan pribadi.

Menjaga teman tetap dekat dan musuh lebih dekat, mungkin merupakan taktik yang lebih bijaksana bagi Rossi.

Tahan lidah Anda, lihat bagaimana Sepang berlangsung - dengan rencana terperinci tentang bagaimana menanggapi setiap momen Marquez bantu Lorenzo - dan baru utarakan setelah musim terakhir.

Sebaliknya, setelah kata-kata pada hari Kamis, segalanya tidak bisa jauh lebih buruk bagi kejuaraan Rossi.

Jeremy Burgess, Valentino Rossi

Efek kepergian Jerry Burgess?

Rossi berpisah dari kepala kru legendaris Jerry Burgess, yang telah bersamanya sejak debut kelas premier di akhir 2014, dan bergabung dengan Silvano Galbusera.

Rossi mengakhiri tahun 2014 dengan kuat, kemudian membawa momentum itu ke tahun 2015, membuat peralihan ke Galbusera jelas berhasil.

Namun, saya bertanya-tanya apakah ketidakhadiran Burgess yang terkenal blak-blakan - sosok di balik lima gelar Doohan sebelum tujuh bersama Rossi - terasa di tengah tekanan saat pertarungan gelar MotoGP 2015 mencapai klimaksnya.

Seandainya Rossi membahas kecurigaannya tentang Marquez dengan Burgess, mungkinkah Burgess akan menjelaskan realitas situasi perebutan gelar dan membuat Rossi tetap fokus pada tujuannya?

‘Kalian sudah kewalahan melawan Lorenzo, dan sekarang kalian ingin memulai perang terbuka dengan Marquez, yang tidak berjuang untuk kejuaraan dan mengalahkan Lorenzo di balapan terakhir?’

Dengan kata lain, jangan terdistraksi oleh Marquez, yang penting adalah Lorenzo. Dan apa pun yang Marquez pikirkan tentang Anda, dia tetap mengalahkan Lorenzo di Phillip Island.

Sebaliknya, mungkin tidak ada seorang pun di Yamaha yang cukup kuat, secara kepribadian, untuk membujuk Rossi agar mengambil pendekatan yang berbeda.

Seperti yang akan Anda baca nanti, bos Yamaha Lin Jarvis bersikeras bahwa dia bahkan tidak mengetahui rencana Rossi dalam konferensi pers tersebut.

Valentino Rossi, Marc Marquez, last corner, 2015 Dutch MotoGP

Marquez belajar dari Assen

Rossi hampir pasti benar bahwa Marquez menyimpan dendam atas insiden mereka di Argentina dan khususnya Assen, di mana ia frustrasi karena Rossi mempertahankan kemenangan meskipun sempat menabrak gravel trap setelah kontak tikungan terakhir dengan Marquez.

Marquez terlihat dalam mood yang buruk dalam konferensi pers pasca-balapan di Assen, tampak kesal. Beberapa orang mungkin mengatakan ia punya alasan kuat untuk merasa diperlakukan tidak adil, tetapi bahkan jurnalis Spanyol merasa keputusan Rossi menang sudahlah tepat.

Dalam jangka panjang, insiden Assen mengajarkan Marquez untuk berbicara di trek - mantra yang dia gunakan hingga Misano 2025 - dibanding berkonfrontasi di media dan berisiko terlihat seperti pecundang.

Fakta bahwa Marquez tidak membalas dendam secara verbal di Sepang, dan menghindari serangan balasan terhadap Rossi dalam penampilan media berikutnya pada hari Jumat dan Sabtu, hanya menekankan bahwa respons Marquez akan terlihat di trek.

Marquez, Pedrosa and Rossi: Qualifying, 2015 Malaysian MotoGP

Ketegangan yang membara

Lorenzo tercepat dari duo Repsol Honda, Dani Pedrosa dan Marquez, pada latihan Jumat di Sepang, sementara Rossi hanya berada di posisi kedelapan.

Sebelum kualifikasi, Marquez mendapati dirinya membuntuti Rossi dengan ketat di kedua sesi latihan hari Sabtu. Apakah itu disengaja?

"Saya melihat Valentino sangat, sangat jauh [di depan], tetapi kemudian di exit Tikungan 9 dia berhenti. Dan kemudian saya berhenti," kata Marquez.

"Saya menunggu karena saya sudah tahu waktu putaran saya sudah cukup baik untuk Kualifikasi 2, tetapi tentu saja saya ingin memperbaiki laptime. Dan ya, kami berdua menunggu di sana."

Rossi tampak kesal saat itu, tetapi tidak memperkeruh suasana setelahnya: "Sejujurnya saya tidak ingat dengan baik, tetapi saya setuju dengan Marc. Tidak ada yang aneh. Hanya di FP3 dia melambat karena tidak ingin berada di depan. Tapi saya pikir itu normal. Selalu terjadi."

Apakah itu pertanda Rossi menyadari bahwa dia telah melangkah terlalu jauh pada hari Kamis? Jika ya, sudah terlambat.

Sementara itu, Marquez memulai Kualifikasi 2 hari Sabtu dengan Lorenzo tepat di belakangnya, yang berarti pebalap Yamaha itu akan diuntungkan oleh slipstream. Apakah Marquez memutuskan untuk terang-terangan mendukung Lorenzo sebagai respons terhadap serangan Rossi?

Marquez bersikeras bahwa jawabannya jauh lebih biasa saja. Dia tidak bisa berlama-lama di pit untuk mendapatkan posisi trek karena dia berencana untuk melakukan tiga putaran kualifikasi, bukan dua putaran kualifikasi seperti biasanya. Dan Lorenzo bukanlah satu-satunya pebalap yang terpaku dengan roda belakangnya.

"Di sini rencananya adalah mencoba menggunakan tiga ban dan kami tahu bahwa dengan menggunakan tiga ban, waktunya akan ketat," jelas Marquez. "Lalu ketika saya keluar trek, bukan hanya Jorge di belakang. Ada Iannone, Aleix, Crutchlow... banyak pebalap.

"Saya melambat di Tikungan 5 dan 6, tetapi semua orang tetap di belakang saya. Lalu saya berkata, 'Oke, saya akan memacu di putaran pertama, bukan 100%, untuk mencoba menghindari slipstream dan kemudian pada ban berikutnya saya akan memacu lebih keras'."

"Saya tidak setuju untuk memberikan slipstream kepada semua pembalap ini, tetapi itu satu-satunya cara untuk menggunakan tiga ban. Caranya adalah dengan menekan, atau kehilangan satu ban."

Bagaimanapun, Rossi mendapat dorongan ketika ia mengalahkan Lorenzo di kualifikasi, mengklaim posisi baris depan terakhir di belakang Marquez dan Pedrosa yang melesat, unggul 0,4 detik dari para pembalap lainnya.

Valentino Rossi, Marc Marquez battle, 2015 Malaysian MotoGP

“Ini perang”: Pertarungan terhebat di MotoGP?

Balapan dimulai dengan Rossi yang menempati posisi ketiga di belakang Dani Pedrosa dan Marquez dari tim Repsol Honda, sementara Lorenzo menyusul di belakang kedua Ducati pabrikan tersebut ke posisi keenam.

Lorenzo menyalip kedua Ducati sekaligus, merebut posisi ketiga dari Rossi di awal Lap 2, lalu posisi kedua dari Marquez ketika pebalap Honda itu melebar di Tikungan 4.

Rossi menyalip Marquez untuk pertama kalinya di Lap 4, sebenarnya saat itu ada peluang singkat bagi Rossi untuk lolos, dengan Marquez awalnya tak mampu merespons. Namun Rossi terlihat sedikit melebar beberapa tikungan, dan Marquez kembali berada di belakang di akhir lap.

“Saya rasa setelah apa yang terjadi minggu ini, [Marquez] akan mengerahkan segalanya untuk mengalahkan Rossi,” kata komentator legendaris MotoGP, Nick Harris, dalam siaran langsung.

Marquez kemudian menyalip Rossi di Tikungan 1, menjadi awal yang menentukan bagi dua pebalap terhebat sepanjang sejarah yang bertarung hingga batas maksimal. Keduanya terlibat aksi overtake, bahkan di tempat yang biasanya tidak terjadi peluang overtake, dengan motor yang meluncur sana-sini dan kaki yang terlepas dari foot-peg.

“Inilah pertarungan sengit yang ditunggu-tunggu dunia, antara Valentino Rossi dan Marc Marquez,” kata komentator Matt Birt.

“Persaingan di luar lintasan pada hari Kamis terasa personal, di lintasan pada hari Minggu di Sepang juga terasa personal.”

Sebagai tontonan balap, ini adalah salah satu duel terhebat yang pernah ada. Di dalam ruang media, kami semua terpaku di layar dengan mata terbelalak takjub, bertanya-tanya bagaimana akhirnya.

“Ini pertarungan yang brilian dan epik antara kuda perang tua dan tuan yang baru!” kata Birt.

“Woah! Balapan yang luar biasa!” Harris setuju.

Sorak sorai para penggemar terdengar dari balik gemuruh mesin motor 1000cc itu.

“Penonton benar-benar menggila! Dan saya yakin kalian sudah kembali ke rumah,” kata Harris. “Ini pertarungan yang kami inginkan setelah semua yang terjadi akhir pekan ini – dan kami mendapatkannya.”

“Ini bukan sekadar poin kejuaraan dunia, ini tentang harga diri pribadi antara Marc Marquez dan Valentino Rossi,” kata Birt. “Ini pertarungan yang sengit, tetapi ini memberi Dani Pedrosa dan Jorge Lorenzo kesempatan untuk melepaskan diri.”

Tidak mungkin mereka bisa bertarung seperti ini sepanjang grand prix, sesuatu harus dikorbankan.

Valentino Rossi, Marc Marquez battle, 2015 Malaysian MotoGP

"Anda seharusnya tidak mengatakan semua ini pada hari Kamis!"

Setelah merebut kembali posisi ketiga dari Marquez, dengan overtake keras di Tikungan 8, Rossi menoleh ke belakang dan mengangkat tangan kirinya, seolah ingin berkomunikasi dengan #93 yang terus dengan agresif memburunya.

“Saya rasa Rossi bilang jangan biarkan kami berduel seperti ini, kami punya kecepatan untuk mengejar Jorge Lorenzo,” kata Birt. “Ini salah satu momen terbaik abad ini.

Harris: "Marc Marquez membalasnya 'kamu seharusnya tidak mengatakan semua hal itu pada Kamis sore jika kamu tidak ingin berduel seperti orang tua ini!'"

Tapi, Marquez mengabaikan gestur itu dan menyalip Rossi lagi di Tikungan 14.

“Itu membuat pertarungan Rossi-Max Biaggi terlihat seperti pesta minum teh pendeta, karena ini adalah perang antara dua orang yang sudah lama berselisih.”

“Berduel dengan Marc Marquez berisiko,” tambah Birt. “Itulah yang dilakukan Valentino Rossi dalam konferensi pers pra-acara.

“Beberapa komentar paling kasar yang pernah kami dengar dari juara dunia sembilan kali itu ditujukan kepada Marc Marquez.”

Serangkaian overtake pun terjadi - tanpa kontak langsung - tetapi semua orang tahu bagaimana pertarungan berakhir.

Menarik untuk melihat gerakan tangan Rossi ke Marquez, yang tampaknya menyiratkan dua hal:

1. Rossi tampaknya tidak punya rencana

Rossi dan Yamaha tampaknya tidak punya rencana untuk menghadapi Marquez yang sedang marah jika mereka berpapasan di balapan, meskipun hal itu sudah diprediksi sejak Kamis.

Dengan begitu banyak yang dipertaruhkan, tentunya Rossi dan krunya seharusnya sudah memikirkan berbagai skenario pra-balapan - terkait posisi trek Marquez dan Lorenzo - dan bagaimana cara terbaik untuk menghadapi masing-masing skenario tersebut?

Yamaha juga bisa saja meminta pertemuan pra-balapan dengan Race Direction untuk menyoroti kekhawatiran akan terjadinya sesuatu dan konfirmasi tentang sifat pasti dari klausul 'berkendara secara bertanggung jawab' dan 'menyebabkan bahaya' dalam 1.21.2 sehingga Rossi mengerti persis apa yang boleh dilakukan Marquez secara hukum.

Pada akhirnya, kru Rossi mungkin akan memutuskan: 'Jika Marc merusak balapan Anda - tetapi tidak melakukan sesuatu yang ilegal - buat dia melebar di tikungan lambat dan menjauhlah darinya. Pastikan itu insiden balapan yang 'normal' agar Anda tidak dihukum.' Tetap tenang, jangan kehilangan fokus.’

Sebaliknya, gestur tangan itu menunjukkan Rossi terkejut dengan situasi tersebut dan tidak tahu bagaimana menghadapinya. Yang membawa kita pada...

2. Rossi adalah petarung jalanan terhebat

Sepanjang kariernya, siapa pun yang berhadapan langsung dengan Rossi selalu kalah telak. Kemampuan Rossi sebagai petarung, alih-alih sebagai pembalap, lah yang membuatnya begitu tangguh.

Sejujurnya, saya pikir Rossi akan menyingkirkan Marquez, tentu saja dalam 'insiden balapan' yang dieksekusi dengan sempurna.

Dia adalah dalang di balik aksi menyalip brutal Sete Gibernau di Jerez 2005, aksi menyalip Casey Stoner yang terkenal di tahun Laguna Seca 2008, dan tekel brilian di tikungan terakhir terhadap Lorenzo di Barcelona 2009 yang mengisyaratkan untuk menghentikan pertarungan.

Seperti yang dijelaskan Rossi sebelum akhir pekan, ia memiliki lebih dirugikan dalam situasi seperti itu daripada Marquez. Jadi, pertarungan itu jelas tidak seimbang.

Namun, perlu diingat juga bahwa Rossi pernah membentur fairing dengan rekan setimnya, Lorenzo, saat bertarung sengit di Motegi tahun 2010, ketika pembalap Spanyol itu bertarung dengan Pedrosa untuk memperebutkan gelar MotoGP dan Rossi sudah tersingkir.

Bagaimanapun, melihat Rossi tak nyaman dalam pertarungan jarak dekat untuk pertama kalinya merupakan kejutan besar, terutama setelah beberapa kali mengecoh Marquez di awal musim.

Momen penentu balapan juga sangat tidak seperti Rossi.

Tatapan tajam ke arah Marquez saat menggiringnya hingga ke tepi lintasan di Tikungan 14 pada Lap 7 dari 20, jelas membuat Rossi berisiko terkena penalti karena gagal berkendara 'dengan cara yang bertanggung jawab', sekalipun pebalap Honda itu tidak terjatuh.

Ketika Marquez kemudian terjatuh setelah kontak beberapa saat kemudian, itu menjadi kasus yang sangat jelas bahwa ia 'membahayakan' pembalap lain. Di dalam ruang media, para jurnalis menunjuk ke layar TV dengan takjub.

Penalti tak terelakkan.

"Akan ada konsekuensi dari insiden itu, saya jamin," kata Harris.

"Apa yang akan terjadi di Race Control - ini belum berakhir sama sekali," tegas Birt.

Valentino Rossi in parc ferme, 2015 Malaysian MotoGP

Kejahatan dan hukumannya

Dengan tayangan TV juga menunjukkan tendangan Rossi tepat sebelum Marquez jatuh, #46 diperkirakan akan dikenai bendera hitam.

Namun, Rossi dibiarkan menyelesaikan balapan dan finis di posisi ketiga di belakang Dani Pedrosa dan Lorenzo. Setelah balapan, ia dan Marquez dipanggil ke Race Direction untuk sidang. Putusan atas Rossi kemudian dikeluarkan:

“Pada tanggal 25 Oktober 2015, saat balapan MotoGP Shell Malaysia Motorcycle Grand Prix, Anda sengaja melebar di Tikungan 14 untuk memaksa pebalap lain keluar jalur, yang mengakibatkan kontak dan menyebabkan pebalap lain tersebut jatuh.

“Ini dianggap sebagai tindakan tidak bertanggung jawab yang membahayakan kompetitor lain dan oleh karena itu merupakan pelanggaran Pasal 1.21.2 Regulasi FIM Road Racing World Championship Grand Prix…

“Atas alasan di atas, Race Direction telah memutuskan untuk memberikan Anda tambahan 3 poin penalti pada catatan Anda.”

Dikombinasikan dengan Poin Penalti sebelumnya dari Misano, Rossi menghadapi start dari belakang grid untuk perebutan gelar juara di Valencia.

Kenapa ditunda?

Itu adalah sebuah penalti yang jelas, tapi kenapa FIM Stewards menunda keputusannya sampai akhir balapan?

Race Direction tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan yang berpotensi mengubah gelar di tengah balapan, yang dampaknya baru terlihat enam tahun kemudian pada pertarungan F1 di Abu Dhabi antara Lewis Hamilton dan Max Verstappen.

Perlu diingat juga bahwa pada tahun 2015, peran Mike Webb sebagai Race Director tidak hanya mencakup Stewarding MotoGP, Moto2, dan Moto3, tetapi juga menjadi ketua panel Stewards yang memutuskan penalti.

Ketidakpastian yang semakin besar atas bukti tendangan segera membuat keputusan Webb untuk menunda dan mengumpulkan semua fakta pasca-balapan menjadi keputusan yang tepat.

Setelah podium, saya menuju ke gedung Race Direction, tempat Rossi dan Marquez sudah berada di dalam, tetapi para penjaga menghalangi jalan saya.

Kembali ke paddock, saya bertemu dengan orang-orang seperti Randy Mamola - yang mengatakan "Kami semua marah karena apa yang kami alami di Australia adalah sesuatu yang sangat indah." - sebelum bertemu dengan Mike Webb.

Mike Webb, 2015 Malaysian MotoGP

Webb menjelaskan bahwa tidak ada keputusan yang diambil selama balapan karena ia ingin berbicara dengan kedua pembalap dan mempelajari semua tayangan ulang video secara mendalam, lalu beralih ke insiden itu sendiri:

"Saya tidak akan mengutip apa yang dikatakan para pembalap dalam sidang dengar pendapat, tetapi saya bisa memberi Anda gambaran umum. Jadi, dari apa yang kami lihat, tampaknya Rossi sengaja mendorong Marquez keluar lintasan, atau melebarkannya.

"Kami mendengar dari kedua pembalap. Marquez mengatakan kepada kami bahwa ia hanya menjalani balapan seperti biasa dan mengurus urusannya sendiri, menyalip Valentino tanpa kontak. Itu benar. Dan bahwa ia tidak berniat mengganggu Valentino.

"Valentino di sisi lain mengatakan bahwa jelas baginya bahwa Marc sengaja memperlambat laju dan mempersulit Valentino untuk balapan. Bahwa ia sengaja melebar di tikungan untuk memberi dirinya keuntungan agar dapat menjauh dari Marquez.

"Akhirnya, kami benar-benar yakin ada kesalahan di kedua belah pihak.

"Terlepas dari apa yang dikatakan Marquez, kami pikir dia sengaja mencoba memengaruhi kecepatan Valentino. Namun, dia tidak benar-benar melanggar aturan apa pun. Apa pun pendapat kami tentang semangat kejuaraan, menurut buku aturan, dia tidak melakukan kontak. Overtakenya bersih. Dia berkendara sesuai aturan.

"Valentino bereaksi terhadap apa yang dia anggap sebagai provokasi dari Marquez dan sayangnya reaksinya merupakan manuver yang melanggar aturan. Itu adalah berkendara yang tidak bertanggung jawab, yang menyebabkan kecelakaan.

"Jadi dia dihukum karenanya. Kami yakin kontak itu disengaja. Dia mengatakan tidak ingin Marquez jatuh, tetapi dia ingin membuatnya melebar."

Tendangan?

"Bukti Rossi menjulukan kakinya terlepas dari pijakan kaki akibat kontak. Dari semua bukti video, tidak ada rekaman jelas yang menunjukkan secara pasti bahwa kakinya terlepas dari pijakan kaki akibat kontak atau ia sengaja menendang. Saya tidak menganggapnya sebagai 'bukti kuat', kalau boleh saya katakan."

Poin penalti:

Mengenai hukuman yang sebenarnya, Webb diminta menjelaskan mengapa Rossi menerima tiga Poin Penalti, tidak lebih atau kurang.

"Ini sebuah preseden. Terakhir kali hal ini terjadi, di mana seorang pembalap dengan sengaja melakukan manuver yang berujung pada kecelakaan adalah di Jerez tahun ini [Hanika melawan Guevara]. Dalam kasus tersebut, kami memberikan lima Poin Penalti karena pembalap [Hanika] mengakui bahwa ia melakukannya dengan sengaja dan itu terjadi karena ia frustrasi dengan pembalap lain.

"Jadi dalam kasus ini, Valentino menegaskan bahwa ia tidak sengaja melakukan manuver tersebut. Namun, pandangan kami terhadap keseluruhan situasi – dengan melihat semua bukti – adalah bahwa ia sengaja melebar dan dengan sengaja menyebabkan kontak dengan mencoba mendorong Marquez keluar lintasan.

"Hanika terang-terangan mengatakan 'Ya, saya mencoba menabrak pembalap lain, saya ingin melukainya'. Kasus ini mengatakan 'Saya melakukannya karena kesalahan' tetapi hasil akhirnya tetap kecelakaan."

Saat memutuskan penalti, Race Direction juga mempertimbangkan adanya 'provokasi' dari Marquez.

"Pendapat saya tentang cara dia berkendara, catatan waktu putarannya, persepsi saya adalah, seperti kebanyakan pembalap, dia [Marquez] mencoba mengubah jalannya balapan," kata Webb. "Tapi saya sudah menjelaskan kepadanya dengan sangat jelas bahwa dia tidak melanggar aturan. Jadi dia tidak dihukum.

"Namun, kami mempertimbangkan hal itu saat menjatuhkan penalti kepada Rossi, bahwa dia memang melakukan provokasi. Tapi, seperti yang saya katakan kepadanya, provokasi apa pun tidak penting. Anda tidak boleh bereaksi dengan cara yang menyebabkan pembalap terjatuh."

Sekalipun Rossi menerima lima Poin Penalti di Sepang - sama seperti Hanika di Jerez, dan jumlah yang mungkin akan diterimanya jika tendangan terbukti dari rekaman video - ia tetap akan mendapatkan hukuman yang sama, yaitu start dari grid paling belakang di Valencia.

Hanya jika Rossi menerima kurang dari tiga Poin Penalti di Sepang, ia akan terhindar dari start dari posisi paling belakang di Valencia. Di sisi lain, ia membutuhkan enam Poin Penalti atau lebih di Sepang (ditambah Poin Penalti dari Misano) untuk memicu hukuman tingkat berikutnya, yaitu start dari pit-lane.

Mike Webb tetap menjabat sebagai Race Director hingga saat ini, tetapi konsep Poin Penalti - sebuah sistem yang diminta oleh para pembalap sendiri - dihentikan dan beberapa anggota Race Direction, yang sayangnya memberi kesan bahwa prosedur mungkin tidak diikuti dengan benar.

Namun, kenyataannya tidak demikian.

Jika dua pembalap berkendara persis seperti Marc Marquez dan Valentino Rossi di Grand Prix Malaysia akhir pekan ini, hasilnya hampir pasti akan sama: 'Marquez' akan berkendara sesuai aturan, dan 'Rossi' dihukum sedikit oleh Steward MotoGP FIM karena 'berkendara tidak bertanggung jawab, menyebabkan bahaya', dengan provokasi.

Yamaha mengajukan banding atas hukuman Rossi kepada FIM, yang ditolak.

Marc Marquez, Santi Hernandez, 2015 Malaysian MotoGP

Marc Marquez buka suara

"Hari Kamis [dalam konferensi pers, Rossi] menekan saya dengan sangat keras, tetapi di Australia saya memenangkan balapan, jadi saya tidak tahu apa yang mereka inginkan," kata Marquez, berbicara di hospitality Repsol Honda pada Minggu malam.

"Ketika dia [Rossi] menyalip saya pertama kali hari ini, saya mencoba mengikutinya, tetapi kemudian saya melihat saya bisa lebih cepat dan mencoba melakukan balapan saya.

"Saya mencoba untuk memperlebar jarak. Tetapi setiap kali saya menyalip, saya selalu berada di dalam tikungan, ketika dia menyalip, dia akan melebar, lalu kembali.

"Tentu saja, Valentino mengganggu saya, dan saya mengganggu Valentino, karena kami tidak dapat menemukan kecepatan terbaik."

Saat terjadi kontak: "Saya dengar Yamaha datang, saya sedikit menutup gas, dan dia tetap tegak lurus di motor, lalu menatap saya dua kali. Saya berpikir, 'Ada apa, apa yang harus saya lakukan?'"

"Saya tidak menyangka dia akan melepas kaki dan mendorong setang serta rem depan saya. Lalu saya kehilangan kendali dan ketika saya terguling, saya melihatnya menoleh ke belakang lagi.

"Bagi saya, tidak masalah apakah Anda Valentino atau pembalap lain, dalam insiden seperti ini, Anda kehilangan kendali."

Marquez bersikeras, meski tidak meyakinkan, bahwa ia tidak terpengaruh oleh komentar Rossi pada hari Kamis.

"Tentu saja, apa yang terjadi pada hari Kamis mengejutkan semua orang, tetapi saya lupa dan saya tetap menjalani akhir pekan saya. Semua mata tertuju pada saya dan Valentino, dan saya keluar untuk mencoba balapan saya," lanjutnya.

"Ketika Jorge menyalip saya, saya tidak bisa mengikuti dan saya juga tidak bisa mengikuti Dani. Saya melihat Jorge membuka sedikit celah dan saya berkata, 'Saya akan mencoba menyalipnya [Rossi] dan menekan', tetapi kemudian ketika saya menyalipnya, kami mulai banyak menyalip hingga momen [kecelakaan]," tambah pembalap berusia 22 tahun itu.

"Saya pikir pertarungan ini tidak bisa lebih jauh [daripada] sampai pada titik di mana pembalap lain menendang dengan kaki."

Valentino Rossi, 2015 Malaysian MotoGP

Sudut pandang Rossi

"Saya tidak ingin Marquez jatuh dan saya tidak menendangnya," tegas Rossi. "Jika Anda melihat gambarnya, seperti yang saya lakukan di Race Direction, frame demi frame dan Anda melihatnya dari helikopter. Helikopterlah yang paling terlihat, karena dari samping terlihat seperti saya menendangnya.

"Dari helikopter, jika Anda melihat dalam gerakan lambat, cukup jelas bahwa saya melebar. Saya tidak ingin mengatakan saya melakukan tikungan biasa - saya ingin mendekatinya, memperlambat, dan membuatnya kehilangan waktu.

"Karena hanya itu yang bisa saya lakukan, karena di setiap pengereman dia menyalip saya, banyak memperlambat di tikungan dan bagi saya dia tidak membuka gas di lintasan lurus.

"Ketika saya melambat, melambat, melambat, dan saya hendak memotong jalurnya, kami bersenggolan. Dia menyentuh saya dengan stang di kaki kiri saya, dan karena itulah dia terjatuh, karena dia membuka stang di kaki saya dan dia terjatuh.

"Tetapi jika Anda melambat, Anda melihat frame demi frame bahwa ketika saya kehilangan pijakan kaki, Marquez sudah terjatuh, dia sudah terjatuh.

"Pertama-tama, jika saya ingin menendangnya, saya bisa menendangnya juga 20-30 meter sebelumnya karena kami sudah dekat. Tetapi terutama jika Anda menendang pembalap MotoGP, dia tidak terjatuh, karena motornya berat dan gripnya kuat.

"Dia hanya menyentuh kaki saya dengan stang dan dia terjatuh. Jadi saya sangat kecewa dengan tiga poin penalti tersebut."

Ketika ditanya mengapa ia berulang kali melihat Marquez saat mereka melebar, tepat sebelum kontak, Rossi mengonfirmasi rasa terkejutnya - meski ada ekspektasi luas bahwa sesuatu akan terjadi di trek setelah hari Kamis:

"Saya melirik Marquez lima atau enam kali di lap pertama. Saya menatapnya untuk bertanya 'apa yang kau lakukan? Kenapa kau melakukan ini lagi?'"

Fakta bahwa Rossi bereaksi dengan 'melihat' Marquez, dan mungkin berharap itu akan membuatnya mundur, menggarisbawahi kurangnya rencana pra-balapan.

Perlu ditekankan bahwa tiga Poin Penalti untuk Rossi secara sebenarnya tidak akan mengakibatkan hukuman sama sekali! Hanya penambahan poin Misano sebelumnya yang mendorong Rossi melewati batas akhir grid, entah kebetulan atau tidak.

"Saya rasa penaltinya terlalu berat. Satu poin di Misano karena saya melakukan kesalahan di lap kualifikasi Jorge, padahal dia sudah meraih pole position - dan saya belum pernah mendapat poin penalti sebelumnya karena biasanya saya sangat adil di trek. Saya melakukan kesalahan dan bagi saya itu sudah cukup berat," ujarnya.

"Untuk ini, saya sangat kecewa dengan tiga poin. Dia [Marquez] menang [karena] dialah yang menentukan kejuaraan dan dialah yang membuat saya kehilangan kejuaraan. Saya pikir dia akan sangat senang."

Lorenzo leaves the podium early, 2015 Malaysian MotoGP

Lorenzo 'kehilangan rasa hormat' untuk Rossi

Lorenzo, yang memangkas selisih poin Rossi dengan gelar juara menjadi tujuh poin setelah finis di posisi kedua di belakang Dani Pedrosa, mengatakan:

"Saya pikir bukan hanya saya, tetapi banyak orang akan kurang respect sebagai seorang olahragawan. Pembalap yang luar biasa, mungkin pembalap terhebat dalam sejarah, tetapi sebagai seorang olahragawan saya pikir banyak orang akan berubah pikiran.

"Saya rasa tindakan seperti ini bukanlah tindakan yang baik, datang dari [seseorang] yang seharusnya menjadi juara hebat seperti Valentino Rossi, bukan?

"Kontak itu satu hal, hal lain adalah menegakkan motor, melihat ke arah pembalap, dan menarik kakinya hingga membuatnya terjatuh. Ini seharusnya tidak diterima dalam olahraga ini."

Sekali lagi, tendangan tersebut dibantah oleh Rossi dan tidak terbukti dari rekaman video.

Pedrosa, Rossi, podium, 2015 Malaysian MotoGP

Dani Pedrosa juga buka suara

Pemenang balapan, Pedrosa, juga memberikan reaksi awalnya dalam konferensi pers pasca-balapan, yang tidak dihadiri Rossi.

"Saya baru berkesempatan menontonnya sekarang; ini tidak bagus... Ini tidak bagus untuk kejuaraan, ini tidak bagus untuk kita semua, dan saya rasa ini tidak bagus untuk Valentino, Marc, Jorge, atau saya - meskipun saya tidak terlibat.

"Pertarungan sudah ada sejak lap-lap awal [antara Rossi dan Marquez]. Memang, situasinya memanas sejak konferensi pers dan sesi latihan, lalu mereka kembali bersitegang di awal balapan."

Manuvernya lumayan; memang, Valentino ingin balapan lebih tenang dan mungkin mencoba mengejar Jorge untuk posisi kedua, tetapi Marc ingin tetap di podium karena Marc selalu punya semangat juang dan dia punya cara yang cukup baik untuk mengendalikan motor dan melakukan overtaking yang istimewa.

"Pada manuver terakhir, saya pikir ketika Anda berada di sisi dalam, Anda bisa melebar sesuka hati karena biasanya pembalap di sisi luar harus menutup gas.

"Tapi saya bisa melihat kecepatannya sudah sangat rendah, jadi Marc mengerti itu dan menutup gas sepenuhnya, menunggu Valentino berbelok.

"Dan kemudian ada satu momen di mana saya bisa melihat kaki Valentino bergerak dan Marc terjatuh. Saya ingin melihat lebih banyak lagi momen ini... Sayangnya, itu bukan hal yang baik dan saya sangat kecewa."

Pedrosa juga menekankan bahwa, selama bertahun-tahun, Rossi telah menjadi pendukung balapan yang keras.

"Dulu, saya sudah berkali-kali bilang kita harus balapan lebih tenang," jelas Pedrosa, merujuk pada keluhannya sendiri di masa lalu dengan Marco Simoncelli.

"Tapi Valentino selalu bilang, 'inilah balapan dan balapan memang seperti ini, dan kita harus berjuang'.

"Sekarang, dia mengubah komentarnya dengan apa yang saya katakan sebelumnya. Ada sedikit kontradiksi antara apa yang selalu dia katakan dan apa yang dia katakan sekarang."

Lin Jarvis 2015

"Hari pembalasan Marc Marquez"

Jika kehebohan Rossi vs Marquez tampak terpolarisasi sebelum balapan, opini tersebut justru semakin menguat sejak saat itu, saat besar percaya seratus persen pada kubu Rossi maupun Marquez.

Namun, komentar awal dari beberapa tokoh kunci setelahnya, seperti Webb dan Lin Jarvis, Managing Director Yamaha Racing, bisa dibilang yang paling informatif.

“Apa yang kita saksikan hari ini adalah balas dendam Marc Marquez terhadap pernyataan Valentino di media,” kata Jarvis, yang turut membujuk Rossi untuk pindah dari Honda ke Yamaha pada tahun 2004.

“Jika Anda menganalisis balapan secara detail dan mempelajari setiap gerakan Marc, tidak ada satu pun yang ilegal - tetapi saya pikir Anda harus melihat gambaran yang lebih besar dan mempertanyakan motivasi di balik gaya balapannya dan upayanya untuk mengganggu Valentino semaksimal mungkin.

“Hal itu akhirnya mengakibatkan luapan rasa frustrasi Valentino, yang berujung pada situasi yang memanas.

“Dia melakukan gerakan, gerakan yang salah, yang membuat Marc terdorong ke sisi trek. Sayangnya, Marc mencoba berbelok, kakinya terbentur, dan itu menyebabkannya terjatuh.”

Dengan kata lain, Jarvis merasa tindakan hari Minggu merupakan akibat langsung dari Marc yang tersulut emosi oleh serangan media Rossi pada hari Kamis, dan Rossi yang frustrasi kemudian melakukan langkah yang salah saat mencoba mengatasinya.

Namun, Jarvis sepenuhnya mendukung Rossi dengan menegaskan bahwa tidak ada tendangan.

"Tendangan adalah gerakan maju yang agresif, tetapi dalam kasus ini kakinya bergerak mundur. Valentino mengatakan ia tersentuh, kakinya terlepas dari pijakan kaki dan terlempar keluar. Saya rasa tidak bijaksana mencoba menendang RCV seberat 157 kg!"

"Saya tidak membela tindakan tersebut - dan itulah mengapa [Rossi] menerima penalti. Dinilai bahwa itu adalah tindakan yang tidak sesuai dengan semangat aturan balap."

Yang terpenting, Jarvis juga mengonfirmasi bahwa ia tidak diberitahu tentang rencana Rossi untuk menyerang Marquez secara terbuka pada hari Kamis.

"Saya tahu pendapatnya tentang balapan di Australia, tetapi saya tidak tahu dia akan mengatakan apa yang akan dikatakannya.

"Biasanya kami memiliki hubungan yang baik dengan para pembalap kami, dan kami membicarakan berbagai hal sebelumnya - tetapi saya pikir ini adalah sesuatu yang sangat dipedulikan Valentino, dan itu adalah keputusannya."

Mengenai apakah itu keputusan yang tepat, Jarvis menambahkan: "Selalu ada banyak cara berbeda untuk mengatasi suatu masalah. Setiap tindakan memiliki konsekuensi. Itulah hidup!"

Valentino Rossi looks back at Marc Marquez on the ground, 2015 Malaysian MotoGP

Foto ikonik dari insiden kontroversial

Hebatnya, meski banyak fotografer MotoGP hadir dan perhatian besar tertuju pada Rossi dan Marquez, awalnya tampak tidak ada yang mengabadikan bentrokan tersebut (selain rekaman TV).

Namun, beberapa 'juru potret' di lintasan, termasuk fotografer Malaysia Hazrin Yeob Men Shah, berhasil mendapatkan gambar.

Hazrin, seorang teman lama di Sepang, menjelaskan bahwa berada di bagian trek tersebut, pada titik balapan tersebut, bukanlah hal yang normal bagi seorang fotografer.

Ia mengabadikan foto ikonik Marquez yang terjatuh di gravel dan Rossi yang melihat dari balik bahunya - gambar utama dalam artikel ini - hampir secara refleks, sambil berjalan di sepanjang lintasan lurus berikutnya.

Lorenzo, Marquez, Pedrosa, 2015 Valencia MotoGP

Phillip Island-Sepang-Valencia

Setelah semua kritik 'mengganggu perebutan gelar' di Sepang, ironisnya Marquez kemudian dituduh tidak cukup ikut campur di balapan terakhir di Valencia, di mana Lorenzo memenangkan balapan dan gelar, sementara Rossi bangkit dari posisi terakhir ke posisi keempat.

Marquez, yang menyusul Lorenzo di posisi kedua, menegaskan bahwa ia memang berusaha untuk menang. Namun realistisnya, setelah semua yang telah terjadi di Sepang, kecuali Lorenzo melakukan kesalahan, mengapa Marquez memaksakan kemenangan ini?

Banyak yang menunjuk apa yang terjadi di Valencia sebagai bukti bahwa tuduhan Rossi pada hari Kamis di Sepang benar. Namun, itu melihat urutan kejadian dalam urutan yang salah.

Seperti yang dikatakan Jarvis, apa yang terjadi pada hari Minggu di Sepang adalah akibat dari "pernyataan Valentino di media" pada hari Kamis.

Demikian pula, Valencia adalah konsekuensi dari apa yang terjadi di balapan Sepang.

Pada akhirnya, seperti di Phillip Island, tidak ada aksi balapan di Valencia yang melanggar aturan MotoGP.

Rossi celebrates victory at the 2015 British MotoGP

Musim 2015 yang luar biasa untuk Valentino Rossi

Rossi, sang pahlawan MotoGP, yang berhasil membawa olahraga ini ke level yang lebih tinggi lewat prestasi dan karakternya yang luar biasa, dapat mengatasi tekanan yang sangat besar dengan mengagumkan saat ia memimpin kejuaraan dunia hampir sepanjang tahun 2015.

Pada usia 36 tahun, Rossi 8 tahun lebih tua dari Lorenzo dan 14 tahun lebih tua dari Marquez.

Kedua pembalap Spanyol tersebut berada di puncak karier mereka, sudah menjadi juara ganda - Lorenzo pada tahun 2010 dan 2012, Marquez pada tahun 2013 dan 2014 - dan bersaing untuk menjadi pembalap MotoGP terhebat Spanyol.

Tahun 2015 adalah kesempatan terakhir bagi Rossi untuk meraih gelar MotoGP. Merupakan prestasi yang luar biasa untuk memimpin begitu lama, terutama ketika rival utamanya, Lorenzo, juga merupakan rekan setimnya, yang berarti tidak ada keuntungan teknis.

Sementara itu, Marquez dan Honda juga sangat kompetitif. Marquez telah memenangkan rekor 13 balapan pada musim sebelumnya dan RCV meraih kemenangan bersama Marc (5) dan Dani Pedrosa (2) selama tahun 2015.

Marc Marquez baru saja mendominasi rivalnya saat ini dan akhirnya memenangkan gelar MotoGP ketujuhnya di usia 32 tahun, jadi bayangkan betapa mengerikannya dia di tahun 2015!

Bagi Rossi, di usia 36 tahun dan enam tahun setelah kemenangan gelar terakhirnya, mengalahkan Marquez yang jauh lebih muda dengan selisih 83 poin di klasemen akhir 2015 - dan hanya terpaut 5 poin dari Lorenzo - adalah pencapaian yang sungguh epik, dari sudut pandang mana pun.

Tidak ada yang lebih besar bagi olahraga ini selain kemenangan Rossi di tahun 2015, mengingat basis penggemar yang besar dan statusnya ikoniknya, dan tidak diragukan lagi bahwa secara komersial, dia akan menjadi juara yang lebih laku.

Rossi, Lorenzo, 2015

"Keduanya pantas meraih gelar"

Saya berbicara dengan bos Tech3, Herve Poncharal, setelah musim 2015:

"Semua orang mengira ini akan sulit bagi Yamaha. Qatar [pembuka musim] itu beda, ketika Marc Marquez mengalami masalah di lap pertama, tapi kemudian balapan demi balapan, Yamaha berada di depan," ujar pria Prancis itu, yang saat itu timnya masih menggunakan YZR-M1.

Yamaha memenangkan enam dari tujuh balapan pembuka dan kemudian meraih sebelas dari 18 kemenangan, ditambah sapu bersih gelar juara pembalap, tim, dan konstruktor.

Lorenzo meraih kemenangan terbanyak (7), memimpin setiap putaran di setiap Grand Prix, sementara Rossi merayakan podium terbanyak (15) dan mencetak poin di setiap balapan.

"Bagi saya, Jorge jelas yang tercepat. Tapi pembalap tercepat tidak selalu menang dan dia hampir kehilangan gelar juara, karena untuk menjadi juara dunia, Anda harus mampu menangani semuanya," lanjut Poncharal.

"Itu berarti harus sangat cepat dalam satu putaran, harus cepat sepanjang balapan - yang telah ditunjukkannya - tetapi juga harus mampu menghadapi tekanan dan faktor eksternal seperti cuaca.

"Mungkin ini 'titik lemahnya', tetapi jelas dalam hal kecepatan dan jika Anda melihat berapa banyak putaran yang dia pimpin, berapa banyak pole position, berapa banyak putaran tercepat, dan cara dia membalap ketika dia memenangkan empat balapan berturut-turut... Dia akan melaju kencang.

"Saya juga ingat kemenangan di Republik Ceko, wow! Jadi, bagi saya, dia pantas mendapatkan gelar ini.

"Tapi meskipun begitu, saya pikir Vale melakukan sesuatu yang luar biasa, sejujurnya.

"Dia berusia 36 setengah tahun. Bisa melawan Marquez, Lorenzo—plus Pedrosa dan Iannone terkadang, yang 10 atau 15 tahun lebih muda dari mereka sungguh luar biasa.

"Saya tahu bagaimana saya saat berusia 20 tahun. Lalu bagaimana saya saat berusia 30-35 tahun. Dan saya tahu perbedaannya!

“Untuk melakukan apa yang dia lakukan di usianya, untuk memiliki kesempatan bertarung hingga balapan terakhir demi gelar juara – dari mana dia menemukan motivasi untuk bekerja, untuk mengambil risiko, untuk terus berjuang, untuk begitu termotivasi? Saya tidak tahu.

"Bagi saya, ini mungkin musim terbaik Vale, meskipun dia tidak menang.

"Hampir semua orang berpikir setelah kecelakaan [patah kaki] di Mugello tahun 2010, lalu masa-masa sulit di Ducati dan melihat pembalap baru seperti Jorge dan Marquez datang, 'Vale mungkin yang terhebat, tapi masanya sudah lewat'.

"Mempertimbangkan sejarah dan keadaan, itu adalah penampilan yang luar biasa dari Vale dan saya pikir dia harus bangga dengan apa yang telah dia lakukan tahun ini."

"Jadi saya katakan Jorge pantas mendapatkan gelar juara, tetapi bagi saya mereka hampir setara. Keduanya pantas mendapatkan gelar juara."

Jorge Lorenzo, Valencia 2015

Lorenzo tidak mendapatkan pujian yang pantas

Akhir musim 2015 yang penuh kontroversi membuat Lorenzo tidak mendapat pujian yang selayaknya ia dapatkan atas perjuangan gemilangnya untuk meraih gelar MotoGP ketiganya, yang kelak menjadi gelar terakhirnya.

Lorenzo menghabiskan akhir musim dengan memaksakan diri hingga batas kemampuannya, tetapi menyadari bahwa kesalahan sekecil apa pun kemungkinan besar akan mengakhiri peluangnya.

Keretakan hubungan dengan Yamaha di akhir 2015 membuat Lorenzo, setelah menghabiskan seluruh karier MotoGP-nya bersama Yamaha sampai saat itu, menandatangani kontrak dengan Ducati di awal musim 2016.

Valentino Rossi returns to Sepang, 2016 pre-season test

Rossi tegaskan ucapan hari Kamis bukan kesalahan

Berbicara pada peluncuran tim pabrikan Yamaha 2016 beberapa bulan setelah MotoGP Malaysia, Rossi menegaskan bahwa ia tidak memicu kegagalannya sendiri dengan menyerang Marquez dalam konferensi pers pra-acara.

"Saya tidak setuju dengan mereka yang mengatakan Marquez bertindak melawan saya setelah konferensi pers di Sepang," kata Rossi, bertentangan dengan Jarvis dan pendapat sebagian besar pengamat.

"Dia sudah memutuskan untuk melakukan segala kemungkinan agar saya tidak memenangkan gelar. Pernyataan saya tidak mengubah apa pun."

Yang lain berpendapat bahwa perilaku balapan Marquez terhadap Rossi berubah drastis dari Phillip Island ke Sepang, dan pemicunya jelas adalah hari Kamis di Sepang.

Marc Marquez, Valentino Rossi, 2015 Malaysian MotoGP

10 tahun kemudian..

Sepuluh tahun berlalu, dan belum ada 'bukti' baru yang substansial, meskipun banyak orang di garasi Yamaha dan Honda telah meninggalkan peran mereka sebelumnya.

Pada akhirnya, satu-satunya orang yang tahu apa yang sebenarnya terjadi adalah para pembalap itu sendiri.

Hanya Marquez yang tahu apa niatnya di Phillip Island, Sepang, dan Valencia (tetapi bagaimanapun juga, ia tidak melanggar aturan). Dan hanya Rossi yang tahu apakah sebuah tendangan menyebabkan Marquez jatuh di Sepang (yang tidak terbukti dari gambar).

Sampai saat itu, kita dibiarkan dengan perdebatan tanpa akhir 'ya dia melakukannya - tidak, dia tidak', ditambah beberapa catatan waktu putaran Marquez yang dipertanyakan di Phillip Island dan rekaman TV yang tidak meyakinkan tentang kaki Rossi yang bergerak saat Marquez jatuh di Sepang.

Dalam dunia yang sempurna, Phillip Island, sebuah balapan mendebarkan dengan 52 kali menyalip, akan menjadi penutup yang pas untuk kejuaraan 2015, terlepas dari siapa yang meraih gelar juara.

Namun, musim ini tetap diwarnai oleh kepahitan dari dua putaran terakhir.

Tetapi apa pun pendapat Anda tentangnya, MotoGP tidak pernah lagi mendekati ketegangan dan drama olahraga yang menegangkan seperti Sepang 2015.

Diterjemahkan dan disunting oleh Editor Crash.net Indonesia, Derry Munikartono.