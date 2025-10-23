Klaim Menarik Rossi Soal Kesulitan Bagnaia di Musim 2025

Legenda MotoGP Valentino Rossi mengatakan Francesco Bagnaia "sedikit kesulitan bersama rekan setimnya yang cepat seperti Marc Marquez" di tahun 2025.

Juara dunia ganda ini hanya meraih dua kemenangan dari 19 putaran pertama dan tidak memberikan ancaman serius bagi rekan setimnya di Ducati, Marc Marquez, dalam perebutan gelar.

Sejak jeda musim panas, performa Bagnaia semakin menurun, meskipun sempat bangkit di Grand Prix Jepang ketika ia memenangkan Sprint dan Grand Prix.

Hal ini diduga karena Ducati kembali menggunakan beberapa komponen 2024, terutama perangkat ketinggian motor, pada tes Misano sebelum putaran Motegi.

Namun, itu kembali menjadi 'fajar palsu' setelah penampilan mengerikan Bagnaia di Grand Prix Australia dan Indonesia baru-baru ini.

Berbicara kepada Sky News di Italia awal pekan ini, Rossi - mentor Bagnaia di VR46 Rider Academy - mengakui ia masih "tidak mengerti" mengapa Pecco begitu kesulitan.

Namun, ia menyatakan bahwa menjadi rekan setim Marquez turut berperan.

"Pecco adalah juara dunia tiga kali, termasuk satu di Moto2 bersama tim kami," ujarnya memulai. "Dia sangat cepat, tetapi sayangnya, tahun ini dia sedikit kesulitan. Selama tiga tahun terakhir, dia selalu berjuang untuk gelar juara dunia.

"Dia menang dua kali, sementara tahun lalu dia kalah di balapan terakhir. Dia telah membuktikan kemampuannya. Tahun ini, karena berbagai alasan, dia belum terlalu nyaman dengan Ducati yang baru.

"Dia mulai sedikit kesulitan bersama rekan setim yang cepat seperti Marquez.

"Kami sedang melalui masa sulit, dan kami berusaha membantunya 100%, mencoba mencari cara untuk menyelesaikan situasi ini.

“Kami masih belum mengerti apa yang terjadi, tapi kami yakin Pecco akan kembali ke depan dan berjuang untuk menang lagi.”

“Awalnya saya agak khawatir”

Kedatangan Marquez ke tim Ducati sebagai faktor kunci yang menggoyahkan Bagnaia di tahun 2025 telah banyak dibahas tahun ini.

Namun, baik Bagnaia maupun Ducati telah membantah hal ini di berbagai kesempatan.

"Awalnya, saya agak khawatir," ujar Bagnaia kepada Gazzetta dello Sport baru-baru ini.

"Dia selalu bilang dia menekan rekan satu timnya.

"Sebaliknya, hal itu mengejutkan saya. Mengalaminya sebagai rekan satu tim sangat positif."

Sporting Director Ducati, Mauro Grassilli, juga mengatakan kepada Crash di Misano: “Pecco senang memiliki Marc sebagai rekan setim.

“Jadi, Pecco benar-benar bagian dari strategi kami sebagaimana Marc adalah bagian dari strategi kami.

“Jadi, sejujurnya, saya tidak tahu [apakah Bagnaia terpengaruh secara mental]. Namun, target kami adalah menempatkan kedua pembalap di posisi yang tepat dan kami akan membantu Pecco kembali.”

