Fabio Quartararo Ancam Tinggalkan Yamaha Jika V4 Tak Kompetitif

Fabio Quartararo mengungkapkan niatnya untuk pergi jika Yamaha tidak memberinya motor yang bisa ia gunakan untuk bertarung memperebutkan gelar juara di musim MotoGP 2026.

Sejak memenangkan gelar juara dunia 2021 bersama Yamaha, performa Fabio Quartararo semakin menurun karena M1 semakin terpuruk.

Tanpa kemenangan sejak 2022, langkah yang dibuat sepanjang 2025 telah memungkinkan Quartararo kembali naik podium dan meraih beberapa pole position.

Namun Yamaha telah mencapai batasnya dengan motornya saat ini, dan memfokuskan seluruh perhatiannya dengan prototype V4, yang tidak terlalu diminati Quartararo saat tes Misano bulan lalu.

Dengan pasar pembalap 2027 yang diperkirakan akan sangat aktif, Quartararo tampaknya akan menjadi pemain utama saat ia berupaya kembali ke jalur kemenangan.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Menjelang Grand Prix Malaysia, ia mengisyaratkan keputusan akan segera dibuat, dan menyoroti pentingnya tes Valencia dalam memengaruhi keputusannya.

“Tentu saja, Anda harus bergerak cepat, sangat cepat,” ujarnya. “Juga, saya pikir memulai musim adalah hal yang baik bagi seorang pembalap…

"Saya tidak akan mengatakan ‘memulai musim’, tetapi tidak perlu waktu lama untuk mengetahui di mana saya ingin berada.

“Yamaha bekerja keras dengan V4, tetapi tujuan utama saya adalah memperjuangkan kemenangan, podium, dan kejuaraan.

“Dan jika saya tidak memiliki motor untuk melakukannya, tentu saja, saya akan pindah.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Jadi, inilah yang menurut saya bagus untuk memberi Yamaha waktu sebulan untuk melihat potensinya dan kemudian membuat keputusan dengan cepat.

“Saya pikir Valencia akan menjadi sangat penting.

“Karena dalam dua setengah bulan, Anda tidak bisa benar-benar mengubah motor sepenuhnya, terutama bagi kami.

"Anda tidak bisa mengubah basis sepenuhnya.

"Saya pikir semua pabrikan akan memiliki motor yang sama tahun depan, tetapi bagi kami, itu tidak terjadi.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Jadi, kami akan melihat bagaimana kami dapat meningkatkannya, dan saya pikir poin krusialnya adalah tes Valencia dan tes Sepang di bulan Februari."

Musim 2027 akan menyaksikan perombakan besar-besaran dalam regulasi, dengan perubahan pada mesin 850cc dan ban Pirelli.

Quartararo mengakui bahwa setiap keputusan kontrak di masa depan adalah perjudian, tapi dia menyukainya.

"Saya pikir jika Anda memilih di bulan Januari atau Juli, itu tidak akan mengubah apa pun," tambahnya. "Pada akhirnya, ini akan menjadi kejutan bagi semua orang. 850cc, terutama bannya. Anda tidak bisa mengetahuinya.

"Tapi saya pikir ini sedikit perjudian. Saya suka itu. Saya tidak bisa melihat apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi Anda harus melihat siapa yang tertarik pada Anda, siapa yang memiliki motivasi untuk benar-benar menang.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Dan ini akan menjadi detail-detail kecil yang akan membuat saya memilih."

Article continues below ADVERTISEMENT