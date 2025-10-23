Massimo Rivola: Jorge Martin “Memikirkan Apa yang Saya Pikirkan”

Performa Aprilia yang nyaris sempurna di MotoGP Mandalika dan Phillip Island membuat Massimo Rivola tak bisa berhenti berandai apa yang mungkin dicapai juara bertahan Jorge Martin jika ia tidak absen karena cedera.

Rekan setim Martin, Marco Bezzecchi telah memenangkan Sprint Race di Mandalika dan Phillip Island, dan menjadi favorit untuk kedua kemenangan Grand Prix tersebut.

Namun, ia bersenggolan dengan Marc Marquez di Mandalika, yang membuatnya mendapatkan penalti double long lap yang membuatnya kehilangan kemenangan di Australia.

Menariknya, Bezzecchi bukan satu-satunya Aprilia yang cepat.

Pebalap Trackhouse Raul Fernandez juga naik podium Sprint di Indonesia, kemudian meraih kemenangan MotoGP pertamanya pada hari Minggu di Australia, ketika Bezzecchi bangkit kembali ke posisi ketiga.

Rivola congratulates Raul Fernandez, 2025 Australian MotoGP

"Dia memikirkan apa yang saya pikirkan," jawab Rivola ketika ditanya bagaimana perasaan Martin melihat Aprilia kini secara konsisten bertarung di barisan depan. "Sejujurnya, saya tahu dia cukup istimewa di dua trek itu, Indonesia dan Phillip Island.

"Dan saya pikir, oke, ketika kami sampai di sana, dia akan tampil dan akan mendapatkan kepercayaan diri untuk mendekati level Marco.

"Tapi kemudian kita tahu apa yang terjadi di Motegi, jadi semuanya ditunda."

Rivola and Marco Bezzecchi

Martin absen di sepuluh dari sebelas putaran pembuka kariernya bersama Aprilia karena serangkaian cedera.

Ia berhasil meraih posisi terbaik keempat di Hungaria sebelum sebuah kesalahan di Sprint Race Jepang membuat pembalap Spanyol itu kehilangan kendali dan menabrak Bezzecchi, yang kemudian mengalami patah tulang selangka kanan yang parah.

Tanggal kembalinya Martin belum jelas, tetapi Rivola sudah menatap tahun 2026.

“Pada akhirnya, olahraga ini brutal, dan Anda tidak pernah menganggap remeh apa pun,” lanjut Rivola.

"Anda perlu membangun performa setiap hari, dan hanya karena Anda seorang juara dan sangat berbakat, bukan berarti Anda [tidak] perlu melakukan semua langkah untuk berada di sana. Saya pikir Jorge sekarang tahu betul, sangat paham.

“Dari pihak kami, kami semua berharap bisa berada di Sepang untuk uji coba [pada tahun 2026], untuk menjalani tiga hari uji coba yang sesungguhnya tanpa terburu-buru, tanpa panik, dan menikmati balapan tanpa stres memikirkan waktu putaran, memahami di mana dan mengapa Marco begitu cepat, dan memahami mengapa Raul juga sekarang begitu cepat.

“Jadi saya tidak ragu bahwa Jorge akan berjuang untuk kejuaraan bersama Marco Bezzecchi [musim depan].”

Bezzecchi kini naik ke posisi ketiga klasemen MotoGP, hanya di belakang Marc Marquez yang sudah dinobatkan sebagai juara dunia 2025, dan adiknya, Alex.

