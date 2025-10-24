Ducati Membantah Rumor Pertukaran Bagnaia - Di Giannantonio

Ducati membantah pembicaraan tentang pertukaran Francesco Bagnaia dan Fabio di Giannantonio di MotoGP.

Fabio di Giannantonio, Francesco Bagnaia
Fabio di Giannantonio, Francesco Bagnaia

Direktur olahraga Ducati, Mauro Grassilli, menepis spekulasi bahwa Francesco Bagnaia akan bertukar tempat dengan Fabio di Giannantonio dari VR46 untuk MotoGP 2026.

Sejak akhir pekan sempurnanya Motegi, di mana ia tampak membuat terobosan dengan komponen Ducati lama, Bagnaia gagal meraih satu poin pun dan kini merosot ke posisi keempat klasemen kejuaraan dunia.

Di Giannantonio, yang mengendarai GP25 di VR46 dengan kontrak pabrikan, berada di posisi keenam klasemen, finis sebagai runner-up Minggu lalu di Phillip Island.

"Situasinya sangat jelas. Pecco adalah pebalap Ducati dan akan membalap dengan tim pabrikan tahun depan juga," kata Grassilli kepada Sky Italia.

"Diggia adalah pebalap pabrikan yang membalap dengan tim dukungan pabrikan kami, VR46, dan hal yang sama akan terjadi tahun depan juga.

"Kami memulai proyek dengan VR tahun lalu, dan Diggia akan 100% terkonfirmasi dengan VR46."

Sementara itu, Grassilli juga mengonfirmasi bintang WorldSBK Ducati, Nicolo Bulega, kemungkinan akan terlihat mengendarai motor pabrikanMarc Marquez untuk dua putaran terakhir.

“Dia akan menguji motor MotoGP pada 31 Oktober, lalu kami akan memutuskan bersama apakah dia akan balapan di Portimao. Rencananya dia akan balapan di Portugal dan Valencia, tapi pertama-tama kami perlu melakukan uji coba.”

Mengenai jadwal pemulihan Marquez setelah operasi bahu, Grassilli menjelaskan:

“Ada empat minggu di mana dia harus benar-benar diimobilisasi. Setelah itu, akan ada satu minggu lagi untuk pemulihan fisik, untuk berbagai perawatan yang dibutuhkannya.

“Kemudian, seperti yang dilakukan setiap atlet, dia harus mulai berlatih: dia akan melakukannya dengan [Panigale] V4 dan V2 agar 100% siap, semoga, pada awal tahun depan, awal Januari.”

Tes resmi MotoGP Sepang kemudian akan berlangsung pada awal Februari 2026.

Ducati Membantah Rumor Pertukaran Bagnaia - Di Giannantonio
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

F1 News
Sainz Kembali Mempertanyakan Regulasi setelah Penalti GP Amerika
19m ago
Sainz still disagrees with the penalty he received
F1 News
McLaren Hapus 'Konsekuensi' Norris setelah Insiden Sprint Race Austin
33m ago
Norris and Piastri are battling for their first F1 title
MotoGP News
Ducati Membantah Rumor Pertukaran Bagnaia - Di Giannantonio
49m ago
Fabio di Giannantonio, Francesco Bagnaia
Moto2 Results
Moto2 Malaysia 2025: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Sepang
1h ago
Manuel Gonzalez, Moto2, 2025
Moto3 Results
Moto3 Malaysia 2025: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Sepang
2h ago
Jose Antonio Rueda, Moto3, 2025

More News

MotoGP Results
MotoGP Malaysia 2025: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Sepang
3h ago
Pedro Acosta, KTM Factory Racing, 2025 Malaysian MotoGP
F1 News
Sergio Perez Konfirmasi Jadwal TPC Ferrari untuk Cadillac
6h ago
Sergio Perez will drive a Ferrari in November
MotoGP News
Tardozzi: Pemulihan Marc Marquez "Lebih Penting" dari Tes Valencia
8h ago
Marc Marquez speaks with Davide Tardozzi, Marco Rigamonti, 2025 MotoGP Austrian Grand Prix, parc ferme. Credit: Gold and Goose.
F1 News
Aston Martin Akui Pelanggaran Prosedural Cost-Cap Musim 2024
8h ago
Aston Martin have disclosed a breach of the F1 cost cap
F1 News
Yuki Tsunoda dan Liam Lawson Berdamai usai Ketegangan di Austin
9h ago
Tsunoda apologised to Red Bull and VCARB