Ducati Membantah Rumor Pertukaran Bagnaia - Di Giannantonio

Direktur olahraga Ducati, Mauro Grassilli, menepis spekulasi bahwa Francesco Bagnaia akan bertukar tempat dengan Fabio di Giannantonio dari VR46 untuk MotoGP 2026.

Sejak akhir pekan sempurnanya Motegi, di mana ia tampak membuat terobosan dengan komponen Ducati lama, Bagnaia gagal meraih satu poin pun dan kini merosot ke posisi keempat klasemen kejuaraan dunia.

Di Giannantonio, yang mengendarai GP25 di VR46 dengan kontrak pabrikan, berada di posisi keenam klasemen, finis sebagai runner-up Minggu lalu di Phillip Island.

"Situasinya sangat jelas. Pecco adalah pebalap Ducati dan akan membalap dengan tim pabrikan tahun depan juga," kata Grassilli kepada Sky Italia.

"Diggia adalah pebalap pabrikan yang membalap dengan tim dukungan pabrikan kami, VR46, dan hal yang sama akan terjadi tahun depan juga.

"Kami memulai proyek dengan VR tahun lalu, dan Diggia akan 100% terkonfirmasi dengan VR46."

Sementara itu, Grassilli juga mengonfirmasi bintang WorldSBK Ducati, Nicolo Bulega, kemungkinan akan terlihat mengendarai motor pabrikanMarc Marquez untuk dua putaran terakhir.

“Dia akan menguji motor MotoGP pada 31 Oktober, lalu kami akan memutuskan bersama apakah dia akan balapan di Portimao. Rencananya dia akan balapan di Portugal dan Valencia, tapi pertama-tama kami perlu melakukan uji coba.”

Mengenai jadwal pemulihan Marquez setelah operasi bahu, Grassilli menjelaskan:

“Ada empat minggu di mana dia harus benar-benar diimobilisasi. Setelah itu, akan ada satu minggu lagi untuk pemulihan fisik, untuk berbagai perawatan yang dibutuhkannya.

“Kemudian, seperti yang dilakukan setiap atlet, dia harus mulai berlatih: dia akan melakukannya dengan [Panigale] V4 dan V2 agar 100% siap, semoga, pada awal tahun depan, awal Januari.”

Tes resmi MotoGP Sepang kemudian akan berlangsung pada awal Februari 2026.

