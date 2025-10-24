Tidak Ada yang Berubah di Yamaha Meski Quartararo Mendesak

Tuntutan Fabio Quartararo kepada Yamaha tidak mengubah atmosfer di pit box, kata Massimo Meregalli.

Ketidakpuasan Fabio Quartararo terhadap proyek Yamaha MotoGP – di mana memiliki kontrak sampai musim 2026 - semakin terlihat sejak jeda musim panas, khususnya akhir pekan yang sangat sulit seperti di Grand Prix Austria.

Mesin V4 Yamaha memulai debutnya dalam kondisi balapan di San Marino pada bulan September, dan Quartararo – ditambah Jack Miller dan Alex Rins – telah mencoba mesin baru Yamaha tersebut.

Namun, kesan pertamanya tidak sepenuhnya positif, dan, setelah akhir pekan yang beragam di mana ia meraih pole position setelah kualifikasi tetapi keluar dari 10 besar setelah balapan di Australia, Quartararo menegaskan bahwa performa YZR-M1 bermesin V4 di awal 2026 akan sangat krusial dalam keputusannya bertahan atau pergi.

Terlepas dari tuntutan ini, Direktur Tim Monster Energy Yamaha, Massimo Meregalli, mengatakan "tidak ada yang berubah" di dalam garasi tim pabrikan Yamaha.

"Tidak ada yang berubah di pitbox," ujar Meregalli kepada media dunia MotoGP saat Latihan Bebas di Sepang.

"Kami hanya melakukan pekerjaan kami dan kami benar-benar berkomitmen untuk mencoba berada di tempat yang kami inginkan.

"Saya rasa kami selalu memiliki komitmen yang kami miliki.

"[Kami membawa] motor yang benar-benar baru untuk mencoba mendapatkan informasi tentang peraturan baru.

"Sulit untuk mengatakan di mana kami berada dan apa yang akan terjadi dalam beberapa bulan. Kami hanya mengikuti rencana dan yang pasti kami tidak takut dengan pekerjaan yang ada di depan kami."

Keberhasilan motor V4 jelas menjadi kunci bagi kemungkinan Yamaha untuk mempertahankan Quartararo setelah akhir tahun depan.

Meregali mengatakan motor tersebut akan kembali ke trek pada Grand Prix Valencia bulan November, dan keempat pebalap Yamaha – termasuk rookie Toprak Razgatlioglu – akan memiliki motor V4 untuk dikendarai dalam tes pasca-balapan di Valencia.

“Awalnya balapan ini [Malaysia] tidak ada dalam rencana kami, tetapi kami benar-benar ingin melakukan wildcard dalam kondisi yang sangat panas hanya untuk [menguji] motor semaksimal mungkin,” kata Meregalli. “Selanjutnya adalah Valencia.”

Ia menambahkan: “Di Valencia, semua pebalap kami akan memiliki satu V4 di garasi.”

