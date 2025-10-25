Bagnaia Menolak Teori Marc Marquez Jadi Penyebab Kesulitannya

Juara dunia dua kali Francesco Bagnaia telah kesulitan sepanjang tahun dengan motor pabrikan GP25, dan performanya semakin menurun sejak jeda musim panas.

Meskipun menang di Grand Prix Jepang, Pecco Bagnaia gagal meraih poin dalam tiga dari empat putaran terakhir, dan terobosannya di Motegi terbukti menjadi 'fajar palsu' lainnya.

Bagnaia menghadapi tekanan yang lebih besar untuk membawa harapan Ducati, mengingat Marc Marquez - yang sudah lebih dulu dinobatkan sebagai juara dunia musim ini - telah absen hingga akhir musim karena cedera.

Tantangan mental karena menjadi rekan satu tim dengan Marquez disebut-sebut sebagai alasan utama kesulitan Bagnaia.

Hal ini dipertegas oleh mentor Bagnaia, Valentino Rossi, yang mengatakan bahwa kehadiran Marc Marquez di garasi Ducati Lenovo menyulitkan Bagnaia.

Namun Bagnaia membantahnya pada hari Jumat di Grand Prix Malaysia.

"Saya bisa bilang apa saja, tapi orang-orang boleh percaya atau tidak," ujarnya kepada Sky Italy.

"Sebelumnya saya sempat kesulitan saat dia di trek; sekarang saya kesulitan lagi karena Marc sudah pulang.

"Sejujurnya, masalahnya berbeda."

Feeling positif meski gagal lolos ke Q2

Akhir pekan Grand Prix Malaysia Bagnaia tidak diawali dengan ideal, karena ia gagal mengamankan posisi langsung di Q2.

Namun, ia merasa telah membuat kemajuan dan kegagalannya masuk ke Q2 disebabkan oleh "sedikit kekacauan di akhir sesi".

"Hari ini, ada sedikit kekacauan di akhir sesi dan kami tidak berhasil masuk ke Q2," jelasnya. "Namun setelah dua akhir pekan terakhir, masih sulit untuk berpikir untuk kembali.

"Kami telah membuat langkah kecil ke depan; bahkan, kami unggul cukup jauh di kedua sesi, meskipun apa yang terjadi setelahnya terjadi.

"Kami harus tetap tenang, dan besok akan menjadi Q1 yang cukup penting dan sulit. Kami tentu berharap dapat meningkatkan performa."

Masalah stabilitas mengganggu Bagnaia di Grand Prix Australia akhir pekan lalu, yang tampaknya masih berlanjut pada hari Jumat di Sepang, meskipun dengan tingkat keparahan yang lebih rendah.

“Di sektor terakhir, entah kenapa, saya tidak bisa membuka gas, baik di Tikungan 14 maupun 15,” tambahnya. “Saat saya memutar gas, saya tidak bisa mendapatkan traksi, tetapi semuanya dimulai dari pintu masuk [ke tikungan] karena saya kesulitan membelokkan motor.

“Saya tidak bisa memanfaatkan pengereman di tikungan-tikungan itu.

“Secara umum, pergerakan adalah sesuatu yang sudah kami alami sejak awal tahun; terkadang lebih banyak, terkadang lebih sedikit.

“Sayangnya, hal itu banyak menghambat kami akhir-akhir ini. Pergerakannya mulai memburuk sejak sprint Austria, dan sejak saat itu kami agak kesulitan mengidentifikasi masalahnya.”

