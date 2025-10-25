MotoGP Malaysia 2025: Hasil Free Practice 2 dari Sirkuit Sepang

Luca Marini menjadi pembalap Honda tercepat pada sesi latihan bebas terakhir MotoGP Malaysia 2025 di Sepang.

Pebalap Italia itu finis hanya 0,007 detik di depan Franco Morbidelli dari VR46, sementara Francesco Bagnaia, Joan Mir, Fermin Aldeguer, dan Fabio Quartararo melengkapi enam besar.

Sebagian besar pebalap menggunakan ban lunak, baik depan maupun belakang, untuk persiapan balapan mereka.

Namun, Aldeguer memulai sesi dengan ban belakang medium, sebelum kemudian beralih ke ban lunak. Sementara itu, pembalap yang menjadi penentu kecepatan pada hari Jumat, Pedro Acosta, tetap menggunakan ban belakang medium.

Kualifikasi 1, untuk mereka yang berada di luar sepuluh besar pada hari Jumat - termasuk Marini, Bagnaia, Aldeguer, Marco Bezzecchi, dan pemenang Phillip Island, Raul Fernandez - kini akan dimulai.

MotoGP Malaysia 2025 - Sepang - Hasil Free Practice 2 Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Laptime/Gap Lap Top Speed 1 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) 1'58.415s 8/11 336k 2 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP24) +0.007s 8/10 334k 3 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP25) +0.170s 5/12 336k 4 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.277s 8/13 339k 5 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP24)* +0.309s 3/11 333k 6 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.313s 4/10 332k 7 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP24) +0.337s 3/9 335k 8 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP25) +0.373s 6/13 334k 9 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +0.437s 8/13 334k 10 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.549s 9/12 341k 11 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP25) +0.582s 9/10 329k 12 Miguel Oliveira POR Pramac Yamaha (YZR-M1) +0.781s 10/11 331k 13 Pol Espargaro SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.887s 12/12 330k 14 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +0.915s 10/12 338k 15 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +0.995s 8/12 336k 16 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* +1.074s 9/12 332k 17 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +1.091s 10/12 336k 18 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +1.191s 4/11 335k 19 Lorenzo Savadori ITA Aprilia Factory (RS-GP25) +1.494s 9/11 332k 20 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.569s 8/10 332k 21 Somkiat Chantra THA Idemitsu Honda LCR (RC213V)* +2.201s 9/11 335k 22 Augusto Fernandez SPA Yamaha Factory Racing (YZR-M1 V4) +2.353s 9/12 328k 23 Michele Pirro ITA Ducati Test Rider (GP25) +2.749s 6/11 0k

* Rookie

Rekor resmi MotoGP Sepang:

Lap tercepat: Francesco Bagnaia, Ducati, 1m 56.337s (2024)

Lap balapan tercepat: Alex Marquez, Ducati, 1m 58.979s (2023)

MotoGP tiba di Sepang, Malaysia, tanpa Marc Marquez, Jorge Martin dan Maverick Vinales yang masih absen karena cedera.

Marc Marquez kembali digantikan oleh pembalap uji Ducati, Michele Pirro, Martin digantikan oleh pembalap uji Aprilia, Lorenzo Savadori, dan Vinales digantikan oleh pembalap uji KTM, Pol Espargaro.

Alex Marquez berpeluang memastikan sejarah keluarga Marquez dengan memastikan posisi runner-up akhir pekan ini, dengan keunggulan 97 poin atas Bezzecchi, yang berada di posisi kedua, dan 74 poin untuk diperebutkan setelah akhir pekan ini.

Alex, yang membela Gresini Ducati, adalah mantan pemenang Sprint di Sepang dan memuncaki tes pramusim resmi bulan Februari.

Sementara itu, Augusto Fernandez kembali akhir pekan ini untuk memberikan Yamaha V4 barunya penampilan wildcard keduanya tahun ini, setelah finis di posisi ke-14 di Misano pada pertengahan September.

