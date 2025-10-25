MotoGP Malaysia 2025: Hasil Free Practice 2 dari Sirkuit Sepang
Hasil Free Practice 2 untuk MotoGP Malaysia 2025 di Sirkuit Sepang, putaran ke-20 dari 22.
Luca Marini menjadi pembalap Honda tercepat pada sesi latihan bebas terakhir MotoGP Malaysia 2025 di Sepang.
Pebalap Italia itu finis hanya 0,007 detik di depan Franco Morbidelli dari VR46, sementara Francesco Bagnaia, Joan Mir, Fermin Aldeguer, dan Fabio Quartararo melengkapi enam besar.
Sebagian besar pebalap menggunakan ban lunak, baik depan maupun belakang, untuk persiapan balapan mereka.
Namun, Aldeguer memulai sesi dengan ban belakang medium, sebelum kemudian beralih ke ban lunak. Sementara itu, pembalap yang menjadi penentu kecepatan pada hari Jumat, Pedro Acosta, tetap menggunakan ban belakang medium.
Kualifikasi 1, untuk mereka yang berada di luar sepuluh besar pada hari Jumat - termasuk Marini, Bagnaia, Aldeguer, Marco Bezzecchi, dan pemenang Phillip Island, Raul Fernandez - kini akan dimulai.
MotoGP Malaysia 2025 - Sepang - Hasil Free Practice 2
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Laptime/Gap
|Lap
|Top Speed
|1
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|1'58.415s
|8/11
|336k
|2
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP24)
|+0.007s
|8/10
|334k
|3
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP25)
|+0.170s
|5/12
|336k
|4
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.277s
|8/13
|339k
|5
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)*
|+0.309s
|3/11
|333k
|6
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+0.313s
|4/10
|332k
|7
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)
|+0.337s
|3/9
|335k
|8
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|+0.373s
|6/13
|334k
|9
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+0.437s
|8/13
|334k
|10
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.549s
|9/12
|341k
|11
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)
|+0.582s
|9/10
|329k
|12
|Miguel Oliveira
|POR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+0.781s
|10/11
|331k
|13
|Pol Espargaro
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+0.887s
|12/12
|330k
|14
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+0.915s
|10/12
|338k
|15
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+0.995s
|8/12
|336k
|16
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)*
|+1.074s
|9/12
|332k
|17
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+1.091s
|10/12
|336k
|18
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+1.191s
|4/11
|335k
|19
|Lorenzo Savadori
|ITA
|Aprilia Factory (RS-GP25)
|+1.494s
|9/11
|332k
|20
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+1.569s
|8/10
|332k
|21
|Somkiat Chantra
|THA
|Idemitsu Honda LCR (RC213V)*
|+2.201s
|9/11
|335k
|22
|Augusto Fernandez
|SPA
|Yamaha Factory Racing (YZR-M1 V4)
|+2.353s
|9/12
|328k
|23
|Michele Pirro
|ITA
|Ducati Test Rider (GP25)
|+2.749s
|6/11
|0k
* Rookie
Rekor resmi MotoGP Sepang:
Lap tercepat: Francesco Bagnaia, Ducati, 1m 56.337s (2024)
Lap balapan tercepat: Alex Marquez, Ducati, 1m 58.979s (2023)
MotoGP tiba di Sepang, Malaysia, tanpa Marc Marquez, Jorge Martin dan Maverick Vinales yang masih absen karena cedera.
Marc Marquez kembali digantikan oleh pembalap uji Ducati, Michele Pirro, Martin digantikan oleh pembalap uji Aprilia, Lorenzo Savadori, dan Vinales digantikan oleh pembalap uji KTM, Pol Espargaro.
Alex Marquez berpeluang memastikan sejarah keluarga Marquez dengan memastikan posisi runner-up akhir pekan ini, dengan keunggulan 97 poin atas Bezzecchi, yang berada di posisi kedua, dan 74 poin untuk diperebutkan setelah akhir pekan ini.
Alex, yang membela Gresini Ducati, adalah mantan pemenang Sprint di Sepang dan memuncaki tes pramusim resmi bulan Februari.
Sementara itu, Augusto Fernandez kembali akhir pekan ini untuk memberikan Yamaha V4 barunya penampilan wildcard keduanya tahun ini, setelah finis di posisi ke-14 di Misano pada pertengahan September.