MotoGP Malaysia 2025: Hasil Free Practice 2 dari Sirkuit Sepang

Hasil Free Practice 2 untuk MotoGP Malaysia 2025 di Sirkuit Sepang, putaran ke-20 dari 22.

Luca Marini, 2025 Malaysian MotoGP
Luca Marini, 2025 Malaysian MotoGP

Luca Marini menjadi pembalap Honda tercepat pada sesi latihan bebas terakhir MotoGP Malaysia 2025 di Sepang.

Pebalap Italia itu finis hanya 0,007 detik di depan Franco Morbidelli dari VR46, sementara Francesco Bagnaia, Joan Mir, Fermin Aldeguer, dan Fabio Quartararo melengkapi enam besar.

Sebagian besar pebalap menggunakan ban lunak, baik depan maupun belakang, untuk persiapan balapan mereka.

Namun, Aldeguer memulai sesi dengan ban belakang medium, sebelum kemudian beralih ke ban lunak. Sementara itu, pembalap yang menjadi penentu kecepatan pada hari Jumat, Pedro Acosta, tetap menggunakan ban belakang medium.

Kualifikasi 1, untuk mereka yang berada di luar sepuluh besar pada hari Jumat - termasuk Marini, Bagnaia, Aldeguer, Marco Bezzecchi, dan pemenang Phillip Island, Raul Fernandez - kini akan dimulai.

MotoGP Malaysia 2025 - Sepang - Hasil Free Practice 2

PosPembalapNATTim (Motor)Laptime/GapLapTop Speed
1Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)1'58.415s8/11336k
2Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP24)+0.007s8/10334k
3Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP25)+0.170s5/12336k
4Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.277s8/13339k
5Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP24)*+0.309s3/11333k
6Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+0.313s4/10332k
7Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP24)+0.337s3/9335k
8Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP25)+0.373s6/13334k
9Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)+0.437s8/13334k
10Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+0.549s9/12341k
11Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP25)+0.582s9/10329k
12Miguel OliveiraPORPramac Yamaha (YZR-M1)+0.781s10/11331k
13Pol EspargaroSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+0.887s12/12330k
14Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+0.915s10/12338k
15Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+0.995s8/12336k
16Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP25)*+1.074s9/12332k
17Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+1.091s10/12336k
18Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+1.191s4/11335k
19Lorenzo SavadoriITAAprilia Factory (RS-GP25)+1.494s9/11332k
20Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+1.569s8/10332k
21Somkiat ChantraTHAIdemitsu Honda LCR (RC213V)*+2.201s9/11335k
22Augusto FernandezSPAYamaha Factory Racing (YZR-M1 V4)+2.353s9/12328k
23Michele PirroITADucati Test Rider (GP25)+2.749s6/110k

* Rookie

Rekor resmi MotoGP Sepang:

Lap tercepat: Francesco Bagnaia, Ducati, 1m 56.337s (2024)
Lap balapan tercepat: Alex Marquez, Ducati, 1m 58.979s (2023)

MotoGP tiba di Sepang, Malaysia, tanpa Marc Marquez, Jorge Martin dan Maverick Vinales yang masih absen karena cedera.

Marc Marquez kembali digantikan oleh pembalap uji Ducati, Michele Pirro, Martin digantikan oleh pembalap uji Aprilia, Lorenzo Savadori, dan Vinales digantikan oleh pembalap uji KTM, Pol Espargaro.

Alex Marquez berpeluang memastikan sejarah keluarga Marquez dengan memastikan posisi runner-up akhir pekan ini,  dengan keunggulan 97 poin atas Bezzecchi, yang berada di posisi kedua, dan 74 poin untuk diperebutkan setelah akhir pekan ini.

Alex, yang membela Gresini Ducati, adalah mantan pemenang Sprint di Sepang dan memuncaki tes pramusim resmi bulan Februari.

Sementara itu, Augusto Fernandez kembali akhir pekan ini untuk memberikan Yamaha V4 barunya penampilan wildcard keduanya tahun ini, setelah finis di posisi ke-14 di Misano pada pertengahan September.

