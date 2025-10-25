MotoGP Malaysia 2025: Bagnaia Bangkit dengan Pole Position

Francesco Bagnaia melaju dari Q1 untuk meraih pole position pada kualifikasi MotoGP Malaysia 2025 di Sepang.

Bintang Ducati ini coba melupakan dua akhir pekan mimpi buruk di Mandalika dan Phillip Island dengan kembali berada pole untuk pertama kalinya sejak akhir pekan sempurna di MotoGP.

Alex Marquez dari Gresini, yang berpeluang mengunci status runner-up musim ini, akan memulai di posisi kedua - tertinggal 0,016 detik dari Bagnaia.

Franco Morbidelli dari VR46 melengkapi barisan depan Ducati dengan GP24 lainnya.

Fabio Quartararo dari Yamaha berada di jalur yang tepat untuk pole sampai sektor terakhir yang buruk, pembalap Prancis itu akan memulai dari posisi empat, di depan Pedro Acosta (KTM) dan Fermin Aldeguer (Gresini).

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Aldeguer dan Bagnaia melaju melalui Kualifikasi 1 yang sengit dengan mengalahkan Luca Marini dan Marco Bezzecchi.

Setelah terjatuh di akhir babak pertama kualifikasi, Aldeguer membawa motornya ke pit box Gresini melewati paddock, dan terjatuh saat tiba di bagian belakang pit-box Gresini.

Team Manager Michele Masini nyaris jadi korban dari insiden konyol tersebut, namun GP24 utama milik Aldeguer tidak bisa dipakai di Q2.

Sprint MotoGP Malaysia yang terdiri dari sepuluh putaran dimulai pukul 15.00 waktu setempat.

MotoGP Malaysia 2025 - Sepang - Hasil Kualifikasi Lengkap Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Lap/Gap Lap Top Speed 1 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP25) 1'57.001s 2/4 339k 2 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP24) +0.016s 6/7 333k 3 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP24) +0.158s 6/7 338k 4 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.194s 3/7 333k 5 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.362s 2/7 342k 6 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP24)* +0.438s 7/7 331k 7 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.439s 6/7 339k 8 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +0.521s 6/7 339k 9 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +0.530s 2/6 339k 10 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.944s 5/6 334k 11 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +0.948s 3/7 334k 12 Pol Espargaro SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +1.173s 2/6 335k Qualifying 1: 13 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) 1'57.525s 6/7 336k 14 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP25) 1'57.549s 5/7 336k 15 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP25) 1'57.776s 7/7 335k 16 Miguel Oliveira POR Pramac Yamaha (YZR-M1) 1'57.894s 6/7 336k 17 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* 1'58.034s 7/7 336k 18 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) 1'58.183s 3/7 338k 19 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 1'58.189s 3/7 336k 20 Somkiat Chantra THA Idemitsu Honda LCR (RC213V)* 1'58.623s 7/7 335k 21 Lorenzo Savadori ITA Aprilia Factory (RS-GP25) 1'58.791s 5/7 336k 22 Michele Pirro ITA Ducati Test Rider (GP25) 1'59.255s 6/7 336k 23 Augusto Fernandez SPA Yamaha Factory Racing (YZR-M1 V4) 1'59.382s 4/7 329k

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

* Rookie

Rekor MotoGP Sepang:

Lap tercepat: Francesco Bagnaia, Ducati, 1m 56.337s (2024)

Lap balapan tercepat: Alex Marquez, Ducati, 1m 58.979s (2023)

MotoGP tiba di Sepang, Malaysia, tanpa Marc Marquez, Jorge Martin dan Maverick Vinales yang masih absen karena cedera.

Marc Marquez kembali digantikan oleh pembalap uji Ducati, Michele Pirro, Martin digantikan oleh pembalap uji Aprilia, Lorenzo Savadori, dan Vinales digantikan oleh pembalap uji KTM, Pol Espargaro.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Alex Marquez berpeluang memastikan sejarah keluarga Marquez dengan memastikan posisi runner-up akhir pekan ini, dengan keunggulan 97 poin atas Bezzecchi, yang berada di posisi kedua, dan 74 poin untuk diperebutkan setelah akhir pekan ini.

Alex, yang membela Gresini Ducati, adalah mantan pemenang Sprint di Sepang dan memuncaki tes pramusim resmi bulan Februari.

Sementara itu, Augusto Fernandez kembali akhir pekan ini untuk memberikan Yamaha V4 barunya penampilan wildcard keduanya tahun ini, setelah finis di posisi ke-14 di Misano pada pertengahan September.

Article continues below ADVERTISEMENT