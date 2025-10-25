MotoGP Malaysia 2025: Bagnaia Bangkit dengan Pole Position
Hasil kualifikasi lengkap, dan starting grid untuk Sprint Race dan Grand Prix MotoGP Malaysia 2025 di Sepang, putaran ke-20 dari 22.
Francesco Bagnaia melaju dari Q1 untuk meraih pole position pada kualifikasi MotoGP Malaysia 2025 di Sepang.
Bintang Ducati ini coba melupakan dua akhir pekan mimpi buruk di Mandalika dan Phillip Island dengan kembali berada pole untuk pertama kalinya sejak akhir pekan sempurna di MotoGP.
Alex Marquez dari Gresini, yang berpeluang mengunci status runner-up musim ini, akan memulai di posisi kedua - tertinggal 0,016 detik dari Bagnaia.
Franco Morbidelli dari VR46 melengkapi barisan depan Ducati dengan GP24 lainnya.
Fabio Quartararo dari Yamaha berada di jalur yang tepat untuk pole sampai sektor terakhir yang buruk, pembalap Prancis itu akan memulai dari posisi empat, di depan Pedro Acosta (KTM) dan Fermin Aldeguer (Gresini).
Aldeguer dan Bagnaia melaju melalui Kualifikasi 1 yang sengit dengan mengalahkan Luca Marini dan Marco Bezzecchi.
Setelah terjatuh di akhir babak pertama kualifikasi, Aldeguer membawa motornya ke pit box Gresini melewati paddock, dan terjatuh saat tiba di bagian belakang pit-box Gresini.
Team Manager Michele Masini nyaris jadi korban dari insiden konyol tersebut, namun GP24 utama milik Aldeguer tidak bisa dipakai di Q2.
Sprint MotoGP Malaysia yang terdiri dari sepuluh putaran dimulai pukul 15.00 waktu setempat.
MotoGP Malaysia 2025 - Sepang - Hasil Kualifikasi Lengkap
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Lap/Gap
|Lap
|Top Speed
|1
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP25)
|1'57.001s
|2/4
|339k
|2
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)
|+0.016s
|6/7
|333k
|3
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP24)
|+0.158s
|6/7
|338k
|4
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+0.194s
|3/7
|333k
|5
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.362s
|2/7
|342k
|6
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)*
|+0.438s
|7/7
|331k
|7
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.439s
|6/7
|339k
|8
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+0.521s
|6/7
|339k
|9
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+0.530s
|2/6
|339k
|10
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+0.944s
|5/6
|334k
|11
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+0.948s
|3/7
|334k
|12
|Pol Espargaro
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+1.173s
|2/6
|335k
|Qualifying 1:
|13
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|1'57.525s
|6/7
|336k
|14
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|1'57.549s
|5/7
|336k
|15
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)
|1'57.776s
|7/7
|335k
|16
|Miguel Oliveira
|POR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|1'57.894s
|6/7
|336k
|17
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)*
|1'58.034s
|7/7
|336k
|18
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|1'58.183s
|3/7
|338k
|19
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|1'58.189s
|3/7
|336k
|20
|Somkiat Chantra
|THA
|Idemitsu Honda LCR (RC213V)*
|1'58.623s
|7/7
|335k
|21
|Lorenzo Savadori
|ITA
|Aprilia Factory (RS-GP25)
|1'58.791s
|5/7
|336k
|22
|Michele Pirro
|ITA
|Ducati Test Rider (GP25)
|1'59.255s
|6/7
|336k
|23
|Augusto Fernandez
|SPA
|Yamaha Factory Racing (YZR-M1 V4)
|1'59.382s
|4/7
|329k
* Rookie
Rekor MotoGP Sepang:
Lap tercepat: Francesco Bagnaia, Ducati, 1m 56.337s (2024)
Lap balapan tercepat: Alex Marquez, Ducati, 1m 58.979s (2023)
MotoGP tiba di Sepang, Malaysia, tanpa Marc Marquez, Jorge Martin dan Maverick Vinales yang masih absen karena cedera.
Marc Marquez kembali digantikan oleh pembalap uji Ducati, Michele Pirro, Martin digantikan oleh pembalap uji Aprilia, Lorenzo Savadori, dan Vinales digantikan oleh pembalap uji KTM, Pol Espargaro.
Alex Marquez berpeluang memastikan sejarah keluarga Marquez dengan memastikan posisi runner-up akhir pekan ini, dengan keunggulan 97 poin atas Bezzecchi, yang berada di posisi kedua, dan 74 poin untuk diperebutkan setelah akhir pekan ini.
Alex, yang membela Gresini Ducati, adalah mantan pemenang Sprint di Sepang dan memuncaki tes pramusim resmi bulan Februari.
Sementara itu, Augusto Fernandez kembali akhir pekan ini untuk memberikan Yamaha V4 barunya penampilan wildcard keduanya tahun ini, setelah finis di posisi ke-14 di Misano pada pertengahan September.