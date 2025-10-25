MotoGP Malaysia 2025: Bagnaia Bangkit dengan Pole Position

Hasil kualifikasi lengkap, dan starting grid untuk Sprint Race dan Grand Prix MotoGP Malaysia 2025 di Sepang, putaran ke-20 dari 22.

Francesco Bagnaia melaju dari Q1 untuk meraih pole position pada kualifikasi MotoGP Malaysia 2025 di Sepang.

Bintang Ducati ini coba melupakan dua akhir pekan mimpi buruk di Mandalika dan Phillip Island dengan kembali berada pole untuk pertama kalinya sejak akhir pekan sempurna di  MotoGP.

Alex Marquez dari Gresini, yang berpeluang mengunci status runner-up musim ini, akan memulai di posisi kedua - tertinggal 0,016 detik dari Bagnaia.

Franco Morbidelli dari VR46 melengkapi barisan depan Ducati dengan GP24 lainnya.

Fabio Quartararo dari Yamaha berada di jalur yang tepat untuk pole sampai sektor terakhir yang buruk, pembalap Prancis itu akan memulai dari posisi empat, di depan Pedro Acosta (KTM) dan Fermin Aldeguer (Gresini).

Aldeguer dan Bagnaia melaju melalui Kualifikasi 1 yang sengit dengan mengalahkan Luca Marini dan Marco Bezzecchi.

Setelah terjatuh di akhir babak pertama kualifikasi, Aldeguer membawa motornya ke pit box Gresini melewati paddock, dan terjatuh saat tiba di bagian belakang pit-box Gresini.

Team Manager Michele Masini nyaris jadi korban dari insiden konyol tersebut, namun GP24 utama milik Aldeguer tidak bisa dipakai di Q2.

Sprint MotoGP Malaysia yang terdiri dari sepuluh putaran dimulai pukul 15.00 waktu setempat.

MotoGP Malaysia 2025 - Sepang - Hasil Kualifikasi Lengkap

PosPembalapNATTim (Motor)Lap/GapLapTop Speed
1Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP25)1'57.001s2/4339k
2Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP24)+0.016s6/7333k
3Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP24)+0.158s6/7338k
4Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+0.194s3/7333k
5Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+0.362s2/7342k
6Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP24)*+0.438s7/7331k
7Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.439s6/7339k
8Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+0.521s6/7339k
9Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)+0.530s2/6339k
10Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+0.944s5/6334k
11Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+0.948s3/7334k
12Pol EspargaroSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+1.173s2/6335k
 Qualifying 1:     
13Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)1'57.525s6/7336k
14Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP25)1'57.549s5/7336k
15Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP25)1'57.776s7/7335k
16Miguel OliveiraPORPramac Yamaha (YZR-M1)1'57.894s6/7336k
17Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP25)*1'58.034s7/7336k
18Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)1'58.183s3/7338k
19Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)1'58.189s3/7336k
20Somkiat ChantraTHAIdemitsu Honda LCR (RC213V)*1'58.623s7/7335k
21Lorenzo SavadoriITAAprilia Factory (RS-GP25)1'58.791s5/7336k
22Michele PirroITADucati Test Rider (GP25)1'59.255s6/7336k
23Augusto FernandezSPAYamaha Factory Racing (YZR-M1 V4)1'59.382s4/7329k

* Rookie

Rekor MotoGP Sepang:

Lap tercepat: Francesco Bagnaia, Ducati, 1m 56.337s (2024)
Lap balapan tercepat: Alex Marquez, Ducati, 1m 58.979s (2023)

MotoGP tiba di Sepang, Malaysia, tanpa Marc Marquez, Jorge Martin dan Maverick Vinales yang masih absen karena cedera.

Marc Marquez kembali digantikan oleh pembalap uji Ducati, Michele Pirro, Martin digantikan oleh pembalap uji Aprilia, Lorenzo Savadori, dan Vinales digantikan oleh pembalap uji KTM, Pol Espargaro.

Alex Marquez berpeluang memastikan sejarah keluarga Marquez dengan memastikan posisi runner-up akhir pekan ini,  dengan keunggulan 97 poin atas Bezzecchi, yang berada di posisi kedua, dan 74 poin untuk diperebutkan setelah akhir pekan ini.

Alex, yang membela Gresini Ducati, adalah mantan pemenang Sprint di Sepang dan memuncaki tes pramusim resmi bulan Februari.

Sementara itu, Augusto Fernandez kembali akhir pekan ini untuk memberikan Yamaha V4 barunya penampilan wildcard keduanya tahun ini, setelah finis di posisi ke-14 di Misano pada pertengahan September.

