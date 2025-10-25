Fermin Aldeguer Alami Insiden Memalukan di Kualifikasi GP Malaysia

Fermin Aldeguer mengalami kecelakaan saat mengendarai motor Ducati MotoGP di paddock saat kualifikasi di Malaysia.

Fermin Aldeguer crashes at the back of the Gresini pits, 2025 MotoGP Malaysian Grand Prix. Credit: MotoGP.com.
Fermin Aldeguer crashes at the back of the Gresini pits, 2025 MotoGP Malaysian Grand Prix.

Rookie MotoGP 2025, Fermin Aldeguer, mengalami kecelakaan memalukan di paddock MotoGP Malaysia saat kualifikasi.

Setelah menjadi rookie pertama yang meraih kemenangan di MotoGP sejak Brad Binder di Ceko pada tahun 2020 di Grand Prix Indonesia, Aldeguer menjadi salah satu pembalap tercepat di Malaysia akhir pekan ini.

Namun pembalap Gresini Racing tersebut terpaksa masuk Q1 setelah kehilangan kendali saat sesi latihan bebas di akhir sesi latihan bebas yang diguyur hujan pada Jumat sore.

Aldeguer berhasil lolos ke Q2 pada hari Sabtu, mengakhiri Q1 tercepat di depan Francesco Bagnaia dari Ducati Lenovo.

Namun, hal itu tidak berjalan mulus, karena Aldeguer mengalami kecelakaan di putaran terakhir Q1 di tikungan keempat.

Kecelakaan itu sangat disayangkan bagi Luca Marini dari Honda, yang harus membatalkan lap terakhirnya karena bendera kuning yang dikibarkan Aldeguer setelah mencatatkan waktu tercepat di FP2. Namun, masih ada lagi yang harus dihadapi pembalap asal Murcian berusia 20 tahun itu.

Saat kembali ke paddock, Aldeguer kehilangan kendali atas Desmosedici GP24 miliknya saat melaju ke belakang pit.

Jatuh tepat di luar garasi Gresini, ia hampir menabrak Team Manager Michele Masini, meskipun pada akhirnya satu-satunya kerusakan yang terjadi hanya pada motornya – yang membuat kesal mekanik #54.

Aldeguer bergabung dengan rekan setimnya di Gresini, Alex Marquez, di Q2, namun tanpa motor utamanya.

Sang  rookie menempati posisi keenam di grid sementara Marquez lolos kualifikasi di posisi kedua, di tengah barisan terdepan yang seluruhnya diisi pembalap Ducati, dipimpin oleh Francesco Bagnaia dan disusul oleh Franco Morbidelli.

