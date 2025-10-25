"Seperti Rollercoaster" - Bagnaia Bangkit dengan Pole Position Sepang

Musim penuh gejolak Francesco Bagnaia kembali menemui plot dramatis lain saat pebalap pabrikan Ducati itu meraih pole di MotoGP Malaysia.

Bagnaia tiba di Sepang tanpa satu poin pun sejak akhir pekan sempurna di Motegi, di mana peralihan kembali ke komponen GP24 yang lebih lama mengubah peruntungannya, namun itu tidak permanen.

Setelah hanya finis di posisi kedua belas pada hari Jumat, ia menghadapi perjuangan berat hanya untuk lolos ke Kualifikasi 2.

Pembalap Italia itu mengungguli Luca Marini dan Marco Bezzecchi di Q1 untuk bergabung dengan Fermin Aldeguer dalam perebutan pole.

Dengan hanya satu set ban Soft baru yang tersisa, Bagnaia tidak turun di awal sesi, lalu melompat dari posisi terakhir (ke-12) ke posisi pertama pada flying lap pertamanya, memastikan pole ketiga beruntun di Sepang.

Pembalap andalan Yamaha, Fabio Quartararo, tampak akan merusak pesta Bagnaia, tetapi gagal di sektor terakhir, meninggalkan barisan depan yang dihuni para pembalap Ducati, Bagnaia, Alex Marquez (Gresini), dan Franco Morbidelli (VR46).

“Sulit dijelaskan, dan seperti yang Anda katakan, ini seperti rollercoaster,” Bagnaia tersenyum di parc ferme.

“Jadi saya senang, tetapi saya tidak ingin terlalu tenang, dan saya tahu sore ini akan sulit.

“Kondisinya sangat panas, jadi penting untuk tetap tenang dan mencoba memahami situasi.

“Tetapi pagi ini kami melakukan pekerjaan dengan baik. Kami mencoba berbagai hal dan itu sedikit membantu, bukan hanya saya, tetapi semua pembalap Ducati, karena kemarin kami lebih banyak kesulitan.

“Jadi ini merupakan peningkatan dan kami hanya perlu terus seperti ini.”

Pole-time Bagnaia di kualifikasi ini adalah 1 menit 57,001 detik, jauh lebih lambat dibandingkan tahun lalu - 1 menit 56,337 detik - meskipun spesifikasi ban lunak tetap tidak berubah untuk akhir pekan ini.

Alex Marquez, Bagnaia, 2025 Malaysian MotoGP qualifying

Pembalap tercepat dari tes pra-musim Sepang, Alex Marquez, menemukan kembali performanya di salah satu sirkuit terkuatnya untuk bergabung dengan Bagnaia di baris terdepan.

“Sepertinya segalanya telah terjadi pada kami akhir pekan ini. Kami mengalami beberapa masalah di boks, setelahnya saya tidak merasa 100% dengan motor seperti yang kami rasakan di masa lalu atau di pramusim ini,” kata pebalap Gresini tersebut.

“Saya masih belum merasa 100%, saya belum siap. Tapi ritmenya tidak buruk pagi ini. Jadi kami akan mencoba yang terbaik di Sprint dan melihat di mana kami berada.”

Alex berpeluang mengamankan posisi kedua di kejuaraan dunia akhir pekan ini, sementara Bagnaia saat ini tertinggal delapan poin dari Bezzecchi dalam perebutan posisi ketiga.

Latihan panjang terakhir menunjukkan Bagnaia, Marquez, Luca Marini, Morbidelli, Bezzecchi, Aldeguer, Joan Mir, dan Quartararo semuanya berpotensi menjadi kandidat Sprint.

Marco Bezzecchi, yang akan memulai dari posisi ke-14, tampil mengesankan dengan kecepatan yang konsisten pada ban lunak yang sangat aus, menyelesaikan jarak Grand Prix penuh dengan ban depannya selama FP2.

