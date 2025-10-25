"Seperti Rollercoaster" - Bagnaia Bangkit dengan Pole Position Sepang

Francesco Bagnaia kembali ke barisan depan MotoGP dengan pole position di Sepang.

Francesco Bagnaia, 2025 Malaysian MotoGP qualifying
Francesco Bagnaia, 2025 Malaysian MotoGP qualifying

Musim penuh gejolak Francesco Bagnaia kembali menemui plot dramatis lain saat pebalap pabrikan Ducati itu meraih pole di MotoGP Malaysia.

Bagnaia tiba di Sepang tanpa satu poin pun sejak akhir pekan sempurna di Motegi, di mana peralihan kembali ke komponen GP24 yang lebih lama mengubah peruntungannya, namun itu tidak permanen.

Setelah hanya finis di posisi kedua belas pada hari Jumat, ia menghadapi perjuangan berat hanya untuk lolos ke Kualifikasi 2.

Pembalap Italia itu mengungguli Luca Marini dan Marco Bezzecchi di Q1 untuk bergabung dengan Fermin Aldeguer dalam perebutan pole.

Dengan hanya satu set ban Soft baru yang tersisa, Bagnaia tidak turun di awal sesi, lalu melompat dari posisi terakhir (ke-12) ke posisi pertama pada flying lap pertamanya, memastikan pole ketiga beruntun di Sepang.

Pembalap andalan Yamaha, Fabio Quartararo, tampak akan merusak pesta Bagnaia, tetapi gagal di sektor terakhir, meninggalkan barisan depan yang dihuni para pembalap Ducati, Bagnaia, Alex Marquez (Gresini), dan Franco Morbidelli (VR46).

“Sulit dijelaskan, dan seperti yang Anda katakan, ini seperti rollercoaster,” Bagnaia tersenyum di parc ferme. 

“Jadi saya senang, tetapi saya tidak ingin terlalu tenang, dan saya tahu sore ini akan sulit.

“Kondisinya sangat panas, jadi penting untuk tetap tenang dan mencoba memahami situasi.

“Tetapi pagi ini kami melakukan pekerjaan dengan baik. Kami mencoba berbagai hal dan itu sedikit membantu, bukan hanya saya, tetapi semua pembalap Ducati, karena kemarin kami lebih banyak kesulitan.

“Jadi ini merupakan peningkatan dan kami hanya perlu terus seperti ini.”

Pole-time Bagnaia di kualifikasi ini adalah 1 menit 57,001 detik, jauh lebih lambat dibandingkan tahun lalu - 1 menit 56,337 detik - meskipun spesifikasi ban lunak tetap tidak berubah untuk akhir pekan ini.

Alex Marquez, Bagnaia, 2025 Malaysian MotoGP qualifying
Alex Marquez, Bagnaia, 2025 Malaysian MotoGP qualifying

 Pembalap tercepat dari tes pra-musim Sepang, Alex Marquez, menemukan kembali performanya di salah satu sirkuit terkuatnya untuk bergabung dengan Bagnaia di baris terdepan.

“Sepertinya segalanya telah terjadi pada kami akhir pekan ini. Kami mengalami beberapa masalah di boks, setelahnya saya tidak merasa 100% dengan motor seperti yang kami rasakan di masa lalu atau di pramusim ini,” kata pebalap Gresini tersebut.

“Saya masih belum merasa 100%, saya belum siap. Tapi ritmenya tidak buruk pagi ini. Jadi kami akan mencoba yang terbaik di Sprint dan melihat di mana kami berada.”

Alex berpeluang mengamankan posisi kedua di kejuaraan dunia akhir pekan ini, sementara Bagnaia saat ini tertinggal delapan poin dari Bezzecchi dalam perebutan posisi ketiga.

Latihan panjang terakhir menunjukkan Bagnaia, Marquez, Luca Marini, Morbidelli, Bezzecchi, Aldeguer, Joan Mir, dan Quartararo semuanya berpotensi menjadi kandidat Sprint.

Marco Bezzecchi, yang akan memulai dari posisi ke-14, tampil mengesankan dengan kecepatan yang konsisten pada ban lunak yang sangat aus, menyelesaikan jarak Grand Prix penuh dengan ban depannya selama FP2.

Peter McLaren

Peter has been in the paddock for 20 years and has seen Valentino Rossi come and go. He is at the forefront of the Suzuki exit story and Marc Marquez’s injury issues.

MotoGP EditorTwitter, Instagram Lewis Larkam

Lewis regularly attends Grands Prix for Crash.net around the world. Often reporting on the action from the ground, Lewis tells the stories of the people who matter in the sport.

F1 EditorLinkedIn, Twitter Connor McDonagh

With a sharp eye for F1’s controversies and storylines, Connor is the heartbeat of our unbiased reporting.

F1 JournalistX Lewis Duncan
Lewis joined the Crash.net team in August of 2024 having been a journalist for five years covering MotoGP for the Motorsport Network.
 
JournalistX, LinkedIn Alex Whitworth

Alex joined the Crash.net team in August of 2024 having covered consumer and racing motorcycle news at Visordown for two years.

JournalistX, LinkedIn Jordan MorelandJordan is Crash MotoGP's social media manager, podcaster and occasional writer. Social Media ManagerTwitter, LinkedIn Derry Munikartono

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Indonesian EditorTwitter, LinkedIn Rachit Thukral

Rachit joined the Crash.net team in 2025 with a primary focus on F1 and sportscar racing.

He previously served as a news editor at Motorsport.com, where he played a key role in the day-to-day editorial operations.

Journalist

Read More

Latest News

Moto3 Results
Moto3 Malaysia 2025: Alamansa Kalahkan Furosato untuk Pole
12m ago
David Almansa, Moto3, 2025, Malaysian GP, pole position
MotoGP News
"Seperti Rollercoaster" - Bagnaia Bangkit dengan Pole Position Sepang
50m ago
Francesco Bagnaia, 2025 Malaysian MotoGP qualifying
F1 News
Isack Hadjar Akui Mulai Lelah dengan Rumor Promosi Red Bull
1h ago
Hadjar is expected to drive for Red Bull next season
MotoGP News
Fermin Aldeguer Alami Insiden Memalukan di Kualifikasi GP Malaysia
2h ago
Fermin Aldeguer crashes at the back of the Gresini pits, 2025 MotoGP Malaysian Grand Prix. Credit: MotoGP.com.
MotoGP Results
MotoGP Malaysia 2025: Bagnaia Bangkit dengan Pole Position
3h ago
Francesco Bagnaia, 2025 Malaysian MotoGP

More News

MotoGP Results
MotoGP Malaysia 2025: Hasil Free Practice 2 dari Sirkuit Sepang
3h ago
Luca Marini, 2025 Malaysian MotoGP
MotoGP News
Bagnaia Menolak Teori Marc Marquez Jadi Penyebab Kesulitannya
4h ago
Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2025 Malaysian MotoGP
F1 News
Juara Dunia F1 Anggap Papaya Rules McLaren "Sangat Lunak"
4h ago
Jacques Villeneuve
F1 News
Red Bull Akui Kontroversi 'Tapegate' Sudah di Luar Kendali
4h ago
Verstappen and Norris
F1 News
Fred Vasseur Klaim Ferrari "Bersatu" untuk Mendukungnya
6h ago
Fred Vasseur