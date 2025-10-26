MotoGP Malaysia 2025: Starting Grid untuk Balapan Hari Minggu

Starting grid lengkap untuk MotoGP Malaysia 2025 di Sirkuit Sepang.

Francesco Bagnaia, Alex Marquez, Franco Morbidelli. Qualifying, 2025 Malaysian MotoGP
Francesco Bagnaia, Alex Marquez, Franco Morbidelli. Qualifying, 2025 Malaysian MotoGP

Francesco Bagnaia akan memulai MotoGP Malaysia 2025 dari posisi terdepan, setelah melaju dari Q1 untuk untuk meraih pole position ketiga beruntun di Sepang, sebelum kemudian mendominasi Sprint Race Sabtu sore.

Alex Marquez dari Gresini dan Franco Morbidelli dari VR46 melengkapi barisan terdepan yang seluruhnya diisi pembalap Ducati.

Alex akan membalap tanpa tekanan setelah memastikan posisi kedua di kejuaraan dunia setelah finis kedua di Sprint Race.

Jagoan kualifikasi Yamaha, Fabio Quartararo, memimpin barisan kedua bersama Pedro Acosta dari KTM dan Fermin Aldeguer dari Gresini.

Aldeguer awalnya melengkapi podium Sprint di posisi ketiga, tetapi ia turun ke posisi ketujuh karena penalti tekanan ban pasca-balapan.

Meskipun demikian, ia tetap memastikan gelar rookie of the year pada hari Sabtu.

Baris ketiga menampilkan Honda milik Joan Mir dan Johann Zarco yang dipisahkan oleh Fabio di Giannantonio dari VR46.

Alex Rins, Jack Miller, dan pemain pengganti KTM, Pol Espargaro, melengkapi peserta Kualifikasi 2.

Baris kelima diisi oleh pemimpin sesi latihan Luca Marini, ditambah pemenang balapan Aprilia, Marco Bezzecchi dan Raul Fernandez, yang semuanya gagal lolos dari Kualifikasi 1.

Augusto Fernandez melengkapi 23 pembalap dengan Yamaha V4 baru.

Tidak ada penalti grid, meskipun Pedro Acosta - yang naik ke posisi ketiga berkat penalti Aldeguer Sprint - didenda karena melanggar aturan baru MotoGP yang melarang masuk kembali ke lintasan jika kecelakaan terjadi dalam tiga menit terakhir kualifikasi.

MotoGP Malaysia 2025: Starting grid lengkap

Row 1: Francesco Bagnaia (pole), Alex Marquez, Franco Morbidelli

Row 2: Fabio Quartararo, Pedro Acosta, Fermin Aldeguer

Row 3: Joan Mir, Fabio di Giannantonio, Johann Zarco

Row 4: Alex Rins, Jack Miller, Pol Espargaro

Row 5: Luca Marini, Marco Bezzecchi, Raul Fernandez

Row 6: Miguel Oliveira, Ai Ogura, Brad Binder

Row 7: Enea Bastianini, Somkiat Chantra, Lorenzo Savadori

Row 8: Michele Pirro, Augusto Fernandez

Peter McLaren

Peter has been in the paddock for 20 years and has seen Valentino Rossi come and go. He is at the forefront of the Suzuki exit story and Marc Marquez’s injury issues.

MotoGP Malaysia 2025: Starting Grid untuk Balapan Hari MingguMotoGP EditorTwitter, Instagram Lewis Larkam

Lewis regularly attends Grands Prix for Crash.net around the world. Often reporting on the action from the ground, Lewis tells the stories of the people who matter in the sport.

MotoGP Malaysia 2025: Starting Grid untuk Balapan Hari MingguF1 EditorLinkedIn, Twitter Connor McDonagh

With a sharp eye for F1’s controversies and storylines, Connor is the heartbeat of our unbiased reporting.

MotoGP Malaysia 2025: Starting Grid untuk Balapan Hari MingguF1 JournalistX Lewis Duncan
Lewis joined the Crash.net team in August of 2024 having been a journalist for five years covering MotoGP for the Motorsport Network.
 
MotoGP Malaysia 2025: Starting Grid untuk Balapan Hari MingguJournalistX, LinkedIn Alex Whitworth

Alex joined the Crash.net team in August of 2024 having covered consumer and racing motorcycle news at Visordown for two years.

MotoGP Malaysia 2025: Starting Grid untuk Balapan Hari MingguJournalistX, LinkedIn Jordan MorelandJordan is Crash MotoGP's social media manager, podcaster and occasional writer. MotoGP Malaysia 2025: Starting Grid untuk Balapan Hari MingguSocial Media ManagerTwitter, LinkedIn Derry Munikartono

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

MotoGP Malaysia 2025: Starting Grid untuk Balapan Hari MingguIndonesian EditorTwitter, LinkedIn Rachit Thukral

Rachit joined the Crash.net team in 2025 with a primary focus on F1 and sportscar racing.

He previously served as a news editor at Motorsport.com, where he played a key role in the day-to-day editorial operations.

MotoGP Malaysia 2025: Starting Grid untuk Balapan Hari MingguJournalist

Read More

Latest News

MotoGP News
MotoGP Malaysia 2025: Starting Grid untuk Balapan Hari Minggu
48m ago
Francesco Bagnaia, Alex Marquez, Franco Morbidelli. Qualifying, 2025 Malaysian MotoGP
F1 News
Valtteri Bottas Akui Nyaris Pindah ke Williams untuk Musim 2025
39m ago
James Vowles and Valtteri Bottas
F1 News
F1 GP Mexico City 2025: Starting Grid untuk Balapan Hari Minggu
25m ago
The top three in Mexico City
MotoGP News
Pedro Acosta Akhirnya Menerima Kesulitan KTM di MotoGP 2025
48s ago
Pedro Acosta, KTM Factory Racing, 2025 Malaysian MotoGP
F1 Results
F1 GP Mexico City 2025: Norris Ungguli Duo Ferrari untuk Pole
5m ago
Lando Norris

More News

F1 News
Team Principal Menanggapi Rumor Pelanggaran Cost-Cap F1
6h ago
Three F1 team principals spoke about the cost cap
F1 Results
F1 GP Mexico City 2025: Hasil FP3 dari Autodromo Hermanos Rodriguez
6h ago
Lando Norris
MotoGP News
Bezzecchi Jelaskan Masalah Utamanya dengan Ban Baru di Sepang
6h ago
Marco Bezzecchi, Aprilia Factory Racing, 2025 Malaysian MotoGP
F1 News
Verstappen Ungkap Kekhawatiran Besar Meski Tercepat di Jumat
6h ago
Verstappen was not totally satisfied on Friday
MotoGP News
Bagnaia Ungkap 'Solusi Gagal' di Balik Kemenangan Sprint Sepang
7h ago
Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2025 Malaysian MotoGP