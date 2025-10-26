MotoGP Malaysia 2025: Starting Grid untuk Balapan Hari Minggu

Francesco Bagnaia akan memulai MotoGP Malaysia 2025 dari posisi terdepan, setelah melaju dari Q1 untuk untuk meraih pole position ketiga beruntun di Sepang, sebelum kemudian mendominasi Sprint Race Sabtu sore.

Alex Marquez dari Gresini dan Franco Morbidelli dari VR46 melengkapi barisan terdepan yang seluruhnya diisi pembalap Ducati.

Alex akan membalap tanpa tekanan setelah memastikan posisi kedua di kejuaraan dunia setelah finis kedua di Sprint Race.

Jagoan kualifikasi Yamaha, Fabio Quartararo, memimpin barisan kedua bersama Pedro Acosta dari KTM dan Fermin Aldeguer dari Gresini.

Aldeguer awalnya melengkapi podium Sprint di posisi ketiga, tetapi ia turun ke posisi ketujuh karena penalti tekanan ban pasca-balapan.

Meskipun demikian, ia tetap memastikan gelar rookie of the year pada hari Sabtu.

Baris ketiga menampilkan Honda milik Joan Mir dan Johann Zarco yang dipisahkan oleh Fabio di Giannantonio dari VR46.

Alex Rins, Jack Miller, dan pemain pengganti KTM, Pol Espargaro, melengkapi peserta Kualifikasi 2.

Baris kelima diisi oleh pemimpin sesi latihan Luca Marini, ditambah pemenang balapan Aprilia, Marco Bezzecchi dan Raul Fernandez, yang semuanya gagal lolos dari Kualifikasi 1.

Augusto Fernandez melengkapi 23 pembalap dengan Yamaha V4 baru.

Tidak ada penalti grid, meskipun Pedro Acosta - yang naik ke posisi ketiga berkat penalti Aldeguer Sprint - didenda karena melanggar aturan baru MotoGP yang melarang masuk kembali ke lintasan jika kecelakaan terjadi dalam tiga menit terakhir kualifikasi.

MotoGP Malaysia 2025: Starting grid lengkap

Row 1: Francesco Bagnaia (pole), Alex Marquez, Franco Morbidelli

Row 2: Fabio Quartararo, Pedro Acosta, Fermin Aldeguer

Row 3: Joan Mir, Fabio di Giannantonio, Johann Zarco

Row 4: Alex Rins, Jack Miller, Pol Espargaro

Row 5: Luca Marini, Marco Bezzecchi, Raul Fernandez

Row 6: Miguel Oliveira, Ai Ogura, Brad Binder

Row 7: Enea Bastianini, Somkiat Chantra, Lorenzo Savadori

Row 8: Michele Pirro, Augusto Fernandez

