Klasemen MotoGP 2025 setelah Sprint Race Sepang

Pembaruan klasemen MotoGP 2025 setelah Sprint Race Grand Prix Malaysia di Sepang, putaran ke-20 dari 22.

Alex Marquez mengunci posisi kedua di Klasemen MotoGP 2025, di belakang saudaranya, Marc Marquez, dengan finis kedua pada Sprint Race Sepang.

Rekan setim Marc di tim pabrikan, Francesco Bagnaia, mendominasi balapan hari Sabtu, membuatnya kembali mengungguli Marco Bezzecchi dari Aprilia untuk posisi ketiga, tetapi imbang dalam perolehan poin.

Namun, kemenangan Bagnaia tidak cukup untuk menghentikan Alex melampaui keunggulan 100 poin yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kejuaraan dunia Marquez yang bersejarah, dengan dua putaran dan satu grand prix masih tersisa.

Rekan setim Alex di Gresini Ducati, Fermin Aldeguer, memastikan gelar rookie of the year, meskipun turun dari posisi ke-3 ke posisi ke-7 karena penalti tekanan ban pasca-balapan...

Klasemen MotoGP 2025 - Sprint Race Malaysia

Pos PembalapNATTim (Motor)PoinSelisih
1=Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP25)545 
2=Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP24)388(-157)
3^1Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP25)286(-259)
4˅1Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP25)286(-259)
5=Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)240(-305)
6=Fabio di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP25)216(-329)
7=Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP24)214(-331)
8=Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP24)*186(-359)
9=Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)171(-374)
10=Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP25)146(-399)
11=Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)130(-415)
12=Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)126(-419)
13=Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)120(-425)
14=Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)97(-448)
15=Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)77(-468)
16=Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP25)*73(-472)
17=Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)72(-473)
18=Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)66(-479)
19=Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)60(-485)
20=Miguel OliveiraPORPramac Yamaha (YZR-M1)36(-509)
21=Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP25)34(-511)
22=Pol EspargaroSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)23(-522)
23=Takaaki NakagamiJPNIdemitsu Honda LCR (RC213V)10(-535)
24=Lorenzo SavadoriITAAprilia Factory (RS-GP25)8(-537)
25=Augusto FernandezSPAYamaha Factory Racing (YZR-M1 V4)8(-537)
26=Somkiat ChantraTHAIdemitsu Honda LCR (RC213V)*6(-539)

^X Pembalap naik X posisi di klasemen.
= Posisi pembalap sama seperti balapan sebelumnya.
˅X Pembalap turun X posisi di klasemen.
* Rookie

