Klasemen MotoGP 2025 setelah Sprint Race Sepang
Pembaruan klasemen MotoGP 2025 setelah Sprint Race Grand Prix Malaysia di Sepang, putaran ke-20 dari 22.
Alex Marquez mengunci posisi kedua di Klasemen MotoGP 2025, di belakang saudaranya, Marc Marquez, dengan finis kedua pada Sprint Race Sepang.
Rekan setim Marc di tim pabrikan, Francesco Bagnaia, mendominasi balapan hari Sabtu, membuatnya kembali mengungguli Marco Bezzecchi dari Aprilia untuk posisi ketiga, tetapi imbang dalam perolehan poin.
Namun, kemenangan Bagnaia tidak cukup untuk menghentikan Alex melampaui keunggulan 100 poin yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kejuaraan dunia Marquez yang bersejarah, dengan dua putaran dan satu grand prix masih tersisa.
Rekan setim Alex di Gresini Ducati, Fermin Aldeguer, memastikan gelar rookie of the year, meskipun turun dari posisi ke-3 ke posisi ke-7 karena penalti tekanan ban pasca-balapan...
Klasemen MotoGP 2025 - Sprint Race Malaysia
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Poin
|Selisih
|1
|=
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP25)
|545
|2
|=
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)
|388
|(-157)
|3
|^1
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP25)
|286
|(-259)
|4
|˅1
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|286
|(-259)
|5
|=
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|240
|(-305)
|6
|=
|Fabio di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|216
|(-329)
|7
|=
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP24)
|214
|(-331)
|8
|=
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)*
|186
|(-359)
|9
|=
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|171
|(-374)
|10
|=
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)
|146
|(-399)
|11
|=
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|130
|(-415)
|12
|=
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|126
|(-419)
|13
|=
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|120
|(-425)
|14
|=
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|97
|(-448)
|15
|=
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|77
|(-468)
|16
|=
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)*
|73
|(-472)
|17
|=
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|72
|(-473)
|18
|=
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|66
|(-479)
|19
|=
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|60
|(-485)
|20
|=
|Miguel Oliveira
|POR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|36
|(-509)
|21
|=
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|34
|(-511)
|22
|=
|Pol Espargaro
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|23
|(-522)
|23
|=
|Takaaki Nakagami
|JPN
|Idemitsu Honda LCR (RC213V)
|10
|(-535)
|24
|=
|Lorenzo Savadori
|ITA
|Aprilia Factory (RS-GP25)
|8
|(-537)
|25
|=
|Augusto Fernandez
|SPA
|Yamaha Factory Racing (YZR-M1 V4)
|8
|(-537)
|26
|=
|Somkiat Chantra
|THA
|Idemitsu Honda LCR (RC213V)*
|6
|(-539)
^X Pembalap naik X posisi di klasemen.
= Posisi pembalap sama seperti balapan sebelumnya.
˅X Pembalap turun X posisi di klasemen.
* Rookie