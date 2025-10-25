Klasemen MotoGP 2025 setelah Sprint Race Sepang

Alex Marquez mengunci posisi kedua di Klasemen MotoGP 2025, di belakang saudaranya, Marc Marquez, dengan finis kedua pada Sprint Race Sepang.

Rekan setim Marc di tim pabrikan, Francesco Bagnaia, mendominasi balapan hari Sabtu, membuatnya kembali mengungguli Marco Bezzecchi dari Aprilia untuk posisi ketiga, tetapi imbang dalam perolehan poin.

Namun, kemenangan Bagnaia tidak cukup untuk menghentikan Alex melampaui keunggulan 100 poin yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kejuaraan dunia Marquez yang bersejarah, dengan dua putaran dan satu grand prix masih tersisa.

Rekan setim Alex di Gresini Ducati, Fermin Aldeguer, memastikan gelar rookie of the year, meskipun turun dari posisi ke-3 ke posisi ke-7 karena penalti tekanan ban pasca-balapan...

Klasemen MotoGP 2025 - Sprint Race Malaysia Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Poin Selisih 1 = Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP25) 545 2 = Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP24) 388 (-157) 3 ^1 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP25) 286 (-259) 4 ˅1 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP25) 286 (-259) 5 = Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) 240 (-305) 6 = Fabio di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) 216 (-329) 7 = Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP24) 214 (-331) 8 = Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP24)* 186 (-359) 9 = Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) 171 (-374) 10 = Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP25) 146 (-399) 11 = Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) 130 (-415) 12 = Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) 126 (-419) 13 = Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) 120 (-425) 14 = Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 97 (-448) 15 = Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) 77 (-468) 16 = Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* 73 (-472) 17 = Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 72 (-473) 18 = Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) 66 (-479) 19 = Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) 60 (-485) 20 = Miguel Oliveira POR Pramac Yamaha (YZR-M1) 36 (-509) 21 = Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP25) 34 (-511) 22 = Pol Espargaro SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 23 (-522) 23 = Takaaki Nakagami JPN Idemitsu Honda LCR (RC213V) 10 (-535) 24 = Lorenzo Savadori ITA Aprilia Factory (RS-GP25) 8 (-537) 25 = Augusto Fernandez SPA Yamaha Factory Racing (YZR-M1 V4) 8 (-537) 26 = Somkiat Chantra THA Idemitsu Honda LCR (RC213V)* 6 (-539)

^X Pembalap naik X posisi di klasemen.

= Posisi pembalap sama seperti balapan sebelumnya.

˅X Pembalap turun X posisi di klasemen.

* Rookie

