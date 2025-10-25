Bagnaia Ungkap Solusi Gagal di Balik Kemenangan Sprint Sepang

Francesco Bagnaia buka-bukaan soal perubahan haluannya di Grand Prix Malaysia pada hari Sabtu

Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2025 Malaysian MotoGP
Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2025 Malaysian MotoGP


Francesco Bagnaia dari Ducati mengatakan "sesuatu yang tidak terlalu membantu di masa lalu" adalah alasan kemenangan Sprint Race MotoGP Malaysia yang dominan dari pole.

Setelah tersingkir dari Q2 pada Jumat sore dan tidak menemukan peningkatan berarti pada GP25-nya, juara dunia dua kali itu tampaknya akan menghadapi hari Sabtu yang berat lagi.

Namun ia berhasil dari Q1 untuk merebut pole position pada Sabtu pagi, sebelum memimpin dari awal hingga akhir dalam sprint 10 lap untuk meraih kemenangan keduanya dalam balapan pendek musim ini dengan selisih lebih dari dua detik.

Ini adalah perubahan yang menakjubkan dari satu minggu lalu di Phillip Island, di mana ia berada di posisi kedua dari belakang dan terpaut lebih dari 30 detik dari kemenangan dalam sprint, setelah tertinggal 2,5 detik dari pembalap tercepat.

Seperti Motegi, tapi dengan feeling lebih buruk

Kemenangan Bagnaia di Sepang hari Sabtu disamakan dengan pencapaiannya di Grand Prix Jepang, meskipun ia mengakui merasa "sedikit kurang" baik dibandingkan di Motegi.

Namun, ia mengatakan perubahan yang dilakukan Ducati pada motornya di Sepang adalah pertama kalinya ia merasa "terbantu secara signifikan".

"Kemenangan ini untuk tim, yang bekerja sangat keras, dan seperti saya, mereka kesulitan memahaminya," ujarnya kepada Sky Italy.

"Kami bergantian antara penampilan mengecewakan dengan penampilan luar biasa; kami perlu menemukan alasannya.

"Saya tahu betul bahwa ini bukan situasi yang jelas, bukan untuk saya dan bukan untuk mereka.

"Tapi kami sedang berusaha mengatasinya dan melakukan segala yang kami bisa untuk keluar dari situasi ini.

"Kemarin kami kesulitan; rasanya tidak nyaman untuk masuk ke Q2."

Pagi ini kami membuat beberapa perubahan yang sangat membantu. Kami masih mengalami sedikit masalah yang sama, tetapi kami mengatasinya, dan untungnya, kami menemukan sesuatu yang membantu saya.

Ia menambahkan: “Di Jepang, saya mendapatkan feeling yang sangat baik.

“Di sini, sejujurnya, sedikit kurang, tetapi saya harus mengatakan bahwa tahun ini adalah salah satu pertama kalinya perubahan yang dilakukan sangat membantu saya.

“Jadi, mungkin kami sudah menemukan arahnya. Tapi saya tidak ingin membocorkan apa pun. Mari kita hadapi semuanya dengan tenang; ada balapan lain besok dan itu akan sulit untuk ban.”

Bagnaia berhati-hati tentang apa yang sebenarnya dilakukan Ducati pada GP25-nya, tetapi mencatat bahwa itu adalah sesuatu yang telah dicoba oleh merek tersebut di masa lalu dengan sedikit keberhasilan.

“Itu adalah sesuatu yang tidak terlalu membantu di masa lalu,” jelasnya. “Kami mencobanya beberapa kali, tetapi tidak membantu. Tahun ini, masalahnya adalah entri dengan pengereman dan memiliki grip bagus saat memutar gas.

“Motornya cenderung mendorong dan mendorong keluar, dan sulit dipahami karena bukan berasal dari grip belakang, melainkan cenderung terangkat.

"Hari ini kami membuat perubahan yang membantu saya. Saya tidak akan mengatakan apa itu, juga karena saya tidak tahu segalanya dengan sempurna, tetapi itu cukup membantu."

RHD tidak bekerja di Sprint Sepang

Sprint Bagnaia bukannya tanpa masalah, karena perangkat peninggi suspensinya berhenti berfungsi setelah start.

Meskipun hal ini memengaruhinya di lintasan lurus, ia mengaku merasa lebih baik saat keluar tikungan.

“Saya bisa menggunakan perangkat penurun suspensi di awal balapan, karena kalau tidak, akan jadi masalah.

“Sayangnya, saat balapan, tombol yang biasa tidak berfungsi; tidak bisa diturunkan dan saya tidak bisa menggunakannya.

“Kerugiannya memang besar di lintasan lurus, tetapi saat keluar tikungan, tidak terlalu buruk, karena membuat peredam kejut bekerja lebih baik.

“Saya tidak mencoba menggunakan tombol yang saya tekan di awal balapan untuk mengaktifkannya saat saya berkendara; mungkin itu akan berhasil.

“Jadi, saya balapan tanpa sistem penurun suspensi. Itu satu-satunya hal negatif saat pengereman. Tapi tidak terlalu buruk saat keluar tikungan.”

