Pedro Acosta Dipenalti atas Pelanggaran Aturan Baru MotoGP

Pedro Acosta menjadi pebalap MotoGP pertama yang dihukum berdasarkan aturan restart baru, yang diberlakukan untuk mencegah bendera kuning mengganggu momen-momen krusial kualifikasi.

Stewards FIM MotoGP mengumumkan bahwa pebalap KTM tersebut telah didenda €2.000 setelah melanggar aturan tersebut pada sesi kualifikasi Grand Prix Malaysia hari Sabtu.

"Pada tanggal 25 Oktober 2025 pukul 11:27:15 saat Kualifikasi 2 PETRONAS GRAND PRIX MALAYSIA, setelah kecelakaan di Tikungan 1, dalam tiga menit terakhir sesi, Anda menyalakan kembali motor dan melanjutkan balapan," demikian bunyi pernyataan resmi tersebut.

"Ini secara langsung melanggar instruksi khusus yang diberikan kepada para pembalap dan tim MotoGP saat pengarahan pada tanggal 23 Oktober 2025."

Aturan baru ini bertujuan untuk membatasi periode pengibaran bendera kuning, yang secara otomatis membatalkan putaran setiap pebalap yang melewati area terdampak.

Meskipun pebalap yang terjatuh mungkin tergoda untuk kembali bergabung hanya demi mencoba menyelamatkan lap terbang terakhir, memperpanjang periode pengibaran bendera kuning juga dapat membantu mempertahankan posisi grid mereka.

Bagaimanapun, satu-satunya dampak bagi Acosta adalah dompetnya, dan ia akan memulai sesuai rencana dari posisi kelima di grid pada MotoGP Malaysia hari Minggu.

Waktu putaran terbaik Acosta tercipta di awal Kualifikasi 2, pada putaran kedua dari tujuh putaran yang telah dilaluinya.

"Saya mengerti kedua belah pihak, tetapi ketika Anda terjatuh, Anda tidak akan memeriksa dasbor untuk memastikan apakah sisa waktu kurang dari tiga menit atau tiga menit 20 detik!" kata Acosta.

"Lagipula, jika marshal mendorong Anda keluar, Anda tidak akan bisa menghentikan mereka!"

Sebelumnya, aturan restart yang baru membuat Fermin Aldeguer tidak bisa bergabung kembali setelah terjatuh di akhir Kualifikasi 1.

Sebaliknya, ia kembali dengan motor nomor satu melalui jalur servis, tetapi kemudian terjatuh lagi saat ia terguling ke belakang pit Gresini!

Aldeguer kemudian turun dari posisi ketiga ke ketujuh dalam klasifikasi balapan Sprint karena tekanan ban rendah, membuat Acosta naik ke posisi ketiga di belakang Francesco Bagnaia dan Alex Marquez.

