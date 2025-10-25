BREAKING: Aldeguer Kehilangan Podium Sprint setelah Penalti

Fermin Aldeguer kehilangan podium Sprint Race MotoGP Malaysia setelah diberi penalti waktu pasca-balapan.

Fermin Aldeguer, 2025 MotoGP Malaysian Grand Prix, Sprint podium. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Fermin Aldeguer dari Gresini Ducati dijatuhi penalti waktu pasca-balapan di MotoGP Sprint Malaysia.

Sabtu yang tak terlupakan bagi Aldeguer, rookie of the year MotoGP 2025, berlanjut di Sepang. Setelah mengalami kecelakaan memalukan di Paddock pada akhir Q1, ia mengamankan posisi start keenam di grid dan finis ketiga di Sprint Race 10 lap hari Sabtu.

Namun, penalti waktu pasca-balapan karena melanggar peraturan tekanan ban depan membuatnya kehilangan podium.

Pembalap Gresini Racing itu turun dari posisi ketiga ke posisi ketujuh akibat penalti delapan detik yang merupakan standar untuk pelanggaran tekanan ban depan dalam Sprint.

Aldeguer dinobatkan sebagai 'rookie of the year' MotoGP 2025 setelah Sprint. Penalti tersebut berarti Aldeguer kehilangan empat poin, tetapi hal ini tidak membuatnya kehilangan status tersebut.

Akan tetapi, ada implikasi di tempat lain, karena Pedro Acosta, yang melintasi garis finis di posisi keempat, kini diklasifikasikan ke posisi ketiga dan meraih podium Sprint ketiganya dalam empat balapan terakhir, dan kelima secara total untuk tahun 2025.

Selain itu, Marco Bezzecchi naik dari posisi ketujuh ke keenam, memberinya satu poin tambahan yang membuatnya sejajar dengan pemenang Sprint Malaysia, Francesco Bagnaia, di posisi ketiga klasemen pembalap. 

Bagnaia tetap bertahan di posisi ketiga karena jumlah kemenangan unggul jumlah kemenangan Grand Prix (dua) musim ini dibandingkan dengan Bezzecchi (satu).

Bagnaia dan Aldeguer termasuk di antara favorit juara dalam balapan MotoGP Malaysia besok (26 Oktober). Pembalap Italia itu mengincar kemenangan Grand Prix ketiganya musim ini, sementara Aldeguer mengincar kemenangan kedua dalam kariernya.

